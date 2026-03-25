دبي، الإمارات: أعلنت شركة "جلوبال بارتنرز" ضمن جزء من الجيل الثاني من استثماراتها العقاريّة الرأسماليّة عن توقيع اتفاقيّة تعاون مع مجموعة "ماريوت الدوليّة" لتطوير مشروعين سكنيين فاخرين يحملان علامتين من علامات ماريوت في منطقة خور دبي، أحد أكثر الوجهات السكنيّة والمائيّة تميّزاً في الإمارة. وتُعتبر هذه الخطوة محطّة استراتيجيّة بارزة في مسيرة "جلوبال بارتنرز" نحو إطلاق مشاريع مدروسة تلبّي الطلب المتنامي على أنماط المعيشة الراقية والمستدامة.

تمّ توقيع الاتفاقيّة رسميّاً في مركز المبيعات التابع لشركة "أوكتا العقاريّة" - الشريك الحصري للمبيعات والتسويق في المشروع - لتشكّل هذه الخطوة بداية فصل جديد لكلا الطرفين، وترسّخ التزامهما المشترك بإعادة تعريف معايير السكن الراقي في قلب خور دبي.

ومن أبرز ملامح هذا التطوير السكني المرتقب، تقديم علامتين من أشهر علامات "ماريوت" الفندقيّة ضمن المساكن ذات العلامات التجارية، تتضمن "ويستن" التي ترتكز على مفهوم العافية وأسلوب الحياة المتوازن، و"رينيسانس" التي تُجسّد أسلوباً نابضاً بالحياة، غنيّاً بالتجارب الثقافيّة والتصميم الإبداعي.

ويوفّر المشروع من خلال هاتين العلامتين تجارب سكنيّة متنوّعة تجمع بين الهدوء والحيويّة، حيث صُمّمت كل مجموعة لتجسّد الطابع الخاص بها، وتلبّي تطلّعات الباحثين عن أسلوب حياة متكامل، بمواصفات فندقيّة راقية، وجودة تنفيذ موثوقة.

ويُشكّل هذا المشروع جزءاً من مخطّط تطوير رئيسي أشمل، سيتمحور حول مرافق عالميّة المستوى متخصّصة بالصحة والعافية، مدعومة بفنادق فاخرة، ومناطق عامّة صديقة للمشاة تُعيد رسم ملامح أسلوب الحياة الحضري المتكامل، حيث تتناغم عناصر السكن والعمل والترفيه في بيئة واحدة منسجمة.

كما سيستفيد السكان من شبكة مترابطة من وسائل النقل الحديثة، بما في ذلك القرب من مؤسّسات تعليميّة مرموقة، ومرافق طبيّة متقدّمة، وروابط نقل حيويّة تشمل قطار الاتحاد، ومحطّة المترو المرتقبة، ووسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.

وقد صرّح بدر سعيد حارب، الشريك الإداري لشركة "غلوبال بارتنرز"، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق "غلوبال بارتنرز" العقاري الثاني قائلاً: "نفخر، بالتعاون مع مجموعة ماريوت الدوليّة، بإطلاق مشروعين سكنيين يحملان توقيع علامتين تجاريتين مميّزتين. لقد أصبح نمط الحياة في دبي أكثر وعياً وارتباطاً بالصحة والعافية خلال السنوات الأخيرة، ونحن متحمّسون للإسهام في هذا التوجّه المتصاعد نحو أنماط حياة مبنيّة على الاختيار الواعي والتوازن".

من جانبه، قال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لتطوير المشاريع متعدّدة الاستخدامات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "ماريوت الدوليّة": "يسعدنا التعاون مع "جلوبال بارتنرز" لتقديم أوّل مشاريع "ويستن" و"رينيسانس" السكنيّة في دولة الإمارات. فبينما توفّر وحدات "رينيسانس" أسلوب حياة ينبض بالاكتشاف والتجديد، تتيح منازل "ويستن" مساحات معيشة ترتكز على تعزيز العافية في كل تفاصيلها."

ويضع المشروعان مفاهيم الطبيعة والعافية في صميم تصاميمهما، ليقدّما مستوى معيشة طويل الأمد، ويرسّخا موقع دبي كمركز عالمي للحياة المتكاملة والتصميم العقاري المتطوّر.

نبذة عن شركة "جلوبال بارتنرز ليمتد"

تُعتبر "جلوبال بارتنرز ليمتد" (GP) شركة مستقلّة لإدارة الاستثمارات البديلة، وتتّخذ من دبي وزيورخ مقرّين لها. تخضع الشركة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وتدير حاليّاً أصولًا عقاريّة قابلة للبيع تتجاوز قيمتها 1.4 مليار دولار أميركي، لصالح مجموعة من كبار المستثمرين المؤسسيّين من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

نجحت صناديق "جلوبال بارتنرز" الافتتاحيّة في جمع أكثر من 550 مليون دولار أميركي، وأسفرت عن تنفيذ مشاريع عقاريّة بارزة مثل "إيدن هاوس ذا كانال" و"إيدن هاوس ذا بارك" بمحاذاة قناة دبي المائية، إلى جانب تطوير مشروع متكامل الاستخدامات ضمن المخطّط الرئيسي للمرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، التي تُعتبر من أكثر المناطق نموّاً واستقطاباً للأعمال في الإمارة.

تتميّز "جلوبال بارتنرز" بحوكمتها الرشيدة، وهياكلها الاستثماريّة المبتكرة، وقاعدتها المتنوّعة من المستثمرين العالميّين، ويقودها نخبة من المديرين المخضرمين في قطاع الاستثمارات البديلة بمختلف فئاتها، مستفيدة من مكانة دبي الفريدة كمركز آمن وجاذب للاستثمار المؤسّسي طويل الأجل.

