أم القيوين، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جلف كرافت، الشركة الإماراتية المتخصصة في صناعة القوارب واليخوت الفاخرة، عن تسليم ثلاث قوارب متعددة الاستخدامات بطول 36 قدم إلى هيئة الشارقة للدفاع المدني، في خطوة تدعم قدرات الإمارة في مجال الطوارئ البحرية والإنقاذ. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القوارب جرى تصميمها وتصنيعها في منشآت الشركة المخصصة لصناعة القوارب في أم القيوين.

وستنضمّ القوارب الثلاثة إلى أسطول هيئة الشارقة للدفاع المدني بهدف دعم مهامها في مجال الإنقاذ والتدخّل السريع في المياه القريبة من المناطق الساحلية. ويتيح تصميمها متعدد الاستخدامات سرعة النشر وكفاءة التشغيل وسهولة الصيانة، وهي عناصر جوهرية لتلبية احتياجات الطوارئ البحرية.

صُمّمت هذه القوارب على نحو مبتكر لتوفير متطلبات فرق الاستجابة الميدانية، إذ توازن بين التصميم العملي والأداء الموثوق، ما يضمن الاستعداد التام للاستجابة في الحالات الطارئة. وتعكس هذه الخطوة التزام جلف كرافت المتواصل بدعم الجهات الحكومية والهيئات الرسمية عبر تزويدها بالقوارب المصمّمة على نحو مخصص لتلبية احتياجاتها.

كما توفّر جلف كرافت خدمات الدعم في مرحلة ما بعد البيع عبر شبكتها من الوكلاء في الدولة والمنطقة، ما يضمن استمرارية التشغيل وموثوقية الأداء لأساطيل القوارب المخصصة لاستخدامات الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مجموعة جلف كرافت:

تعد مجموعة جلف كرافت كياناً عالمياً بارزاً يضم العديد من الشركات العاملة بمجال صناعة اليخوت والقوارب. وتشمل محفظة المجموعة كلاً من "جلف كرافت"، و"جلف كرافت المالديف"، وتسعى هذه الشركات معاً إلى توفير سفن عالية الجودة ومخصصة للأنشطة الترفيهية والتجارية، إلى شريحة متنوعة من العملاء حول العالم، ممن يحظون بخدمات ودعم استثنائيين. تعد جلف كرافت إحدى الجهات الفاعلة الرئيسة في صناعة القوارب الترفيهية على مستوى العالم، مع خبرات راسخة في تصميم وبناء اليخوت الفاخرة واليخوت وقوارب الترفيه. وتستند هذه الخبرات إلى مرافق تصنيع متقدمة وأحواض بناء سفن حديثة في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف. كما تجمع الشركة بين قدراتها التصنيعية وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات البحرية، بما في ذلك خدمات الصيانة وإعادة التجهيز. تدير المجموعة منشآت تصنيعية وخدمية متطورة، بما في ذلك حوض بناء السفن بمساحة 462 ألف قدم مربع في أم القيوين، ومنشأة أخرى في إمارة عجمان. ومنذ عام 2002، تدير "جلف كرافت المالديف" أيضاً منشأة تصنيع وخدمة بمساحة 100 ألف قدم مربعة في المالديف، مع منشأة جديدة كلياً بمساحة 73,000 ألف قدم مربعة من المقرر إطلاقها قريباً. تتمحور مجموعة جلف كرافت بشكل أساسي حول "جلف كرافت"، العلامة التجارية الأم التي تشرف على أعمال أسماء مرموقة مثل يخوت "ماجستي" و"نوماد"، "أوريكس" و"سيلفركات". وتتيح هذه العلامات التجارية تشكيلة واسعة من اليخوت والقوارب التي يتراوح طولها بين 32 - 175 قدماً، وتعتمد أحدث التقنيات، إلى جانب البراعة الهندسية، والتصاميم التي تتحدى الزمن، والحرفية العالمية. تسترشد "جلف كرافت" بقيادة ذات رؤية استشرافية يدعمها فريق عالمي شغوف، حيث تدأب على الارتقاء بحدود التصميم والأداء. ويتجلى هذا الالتزام العميق من خلال اليخت الرائد "ماجستي 175"، وهو أكبر يخت فاخر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة. ومنذ تأسيسها في عام 1982، لطالما كانت "جلف كرافت" في طليعة الابتكار، حيث عززت حضورها الدولي من خلال شبكة قوية من الوكلاء. ونجحت الشركة بتصنيع أكثر من 10 آلاف يخت وقارب حتى اليوم، ويوفّر نموذج التصنيع المتكامل تحكّماً كاملاً في التكاليف والجودة، إلى جانب قدرة فريدة على بناء يخوت فاخرة شبه مخصّصة لعشّاق الإبحار حول العالم.

