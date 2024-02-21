لندن، المملكة المتحدة: أبرمت شركة جلف أويل انترناشيونال المحدودة، الشركة الرائدة عالميًا في توفير مجموعة شاملة من زيوت التشحيم عالية الأداء والمنتجات ذات الصلة، عبر مجموعة متنوعة من قطاعات السوق لأكثر من قرن من الزمان، شراكة مع شركة أوتو (OTO) باكستان (الخاصة) المحدودة في السوق الباكستاني.

أوتو هي مجموعة شركات مرموقة تمتلك محطات الوقود بالتجزئة ولها سلسلة مستقلة من المتاجر، وستكون شريكًا مرخصا لتسويق وتوزيع وبيع مواد التشحيم ومنتجات جلف أويل في السوق. وسوف تساهم شبكة أوتو الواسعة بتعزيز توسع جلف أويل في هذا السوق الاستراتيجي، وتعزيز النمو المستدام طويل الأجل لمحفظتها الشاملة.

تم توقيع اتفاقية الترخيص بين جلف أويل وأوتو باكستان في حفل مهيب أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي لشركة جلف في لندن، وهنأت شركة جلف أويل انترناشيونال المحدودة، شركة أوتو باكستان ورحبت بها باعتبارها أحدث شريك لعلامة جلف التجارية، وتمنت للشركتين علاقة مثمرة مكللة بالنجاح والنمو لفترة طويلة قادمة.

وقال السيد طارق محمود، الرئيس التنفيذي لشركة أوتو باكستان: "إن هدفنا الأول هو تزويد عملائنا بمنتجات ملائمة ذات ثقة، حيث أن الشراكة مع علامة تجارية تاريخية مثل جلف تُمكننا من الوفاء بهذا الوعد، كما يسعدنا أن نكون جزءاً من رحلتهم من خلال إضافة منتجات التشحيم المميزة من جلف أويل ".

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نبذة عن شركة جلف أويل انترناشيونال

شركة جلف أويل هي كيان مملوك بالكامل لمجموعة هندوجا (أحد أكبر شركات التكرير المملوكة للقطاع الخاص) وتنتشر عبر أكثر من 100 دولة حول العالم. تعمل شركة جلف أويل منذ عام 1901 وهو تاريخ حافل بالابتكار، مع روح تمتهن الريادة لا تزال توجه العلامة التجارية حتى اليوم. يتمثل العمل الأساسي لشركة جلف في تصنيع وتسويق مجموعة واسعة من مواد التشحيم عالية الأداء والمنتجات المرتبطة بها عبر مجموعة متنوعة من قطاعات السوق. تقوم شركة جلف أويل أيضًا بترخيص شبكات بيع الوقود الوطنية في جميع أنحاء العالم وهي متواجدة حاليًا في 26 دولة مع أكثر من 1400 محطة. تتمتع جلف أويل بحضور دولي قوي في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمتلك مرافق مزج مواد التشحيم والعديد من المصانع المرخصة في جميع أنحاء العالم. وهي المساهم الأكبر في شركة Gulf Oil Lubricants India Ltd، المدرجة في بورصة بومباي. تشمل أعمال جلف أويل أيضًا شركة جلف أويل مارين، التي توفر مواد التشحيم لصناعة الشحن العالمية عبر 1,100 ميناء حول العالم.

حول OTO باكستان (الخاصة) المحدودة

تأسست شركة OTO باكستان (الخاصة) المحدودة في منتصف التسعينيات على يد السيد طارق محمود وبدأت رحلتها في قطاع زيت الأفران. وسرعان ما اكتسبت الشركة شهرة وتطورت لتصبح شركة Outreach (Private) Limited في باكستان. أدى الحصول على رخصة تسويق النفط في البلاد إلى تطور الشركة وسميت OTO باكستان (الخاصة) المحدودة، التي تضم محفظتها المتنوعة الآن مجموعة واسعة من الخدمات. ومن خلال التركيز على الجودة، قامت الشركة بتوسيع شبكة البيع بالتجزئة وفتحت متاجر صغيرة بشكل استراتيجي في محطات الوقود لزيادة تواجدها ومدى وصولها. ومن خلال رؤية واضحة، وضعت OTO لنفسها هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح واحدة من أكبر خمس مشغلين في البلاد بحلول عام 2030.