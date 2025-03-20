مقر الشركة الجديد في أبوظبي سيسهم في توفير 100 فرصة عمل عالية المهارة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة استراتيجية مع "جش كلاود إنترناشيونال - Gushcloud International"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال إدارة وترخيص المحتوى الإبداعي وحقوق الملكية الفكرية، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تأسيس مقر إقليمي لها في إمارة أبوظبي لإدارة أعمالها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، بما يعزز محتوى الابداعي الرقمي الذي يشهد نموًا سريعًا في الإمارة، ويرسّخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد لتطوير المحتوى وإدارة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي.

ومن المتوقع أن يسهم توسع "جش كلاود" في أبوظبي في استحداث أكثر من 100 وظيفة بدوام كامل في قطاع التكنولوجيا والتمويل والمبيعات وحقوق الملكية الفكرية. كما ستطلق "جش كلاود" برنامجًا بعنوان "المشاريع الإبداعية" لتوفير التمويل والدعم التجاري لصناع المحتوى الرقمي المحليين والدوليين، بما يعزز جاذبية أبوظبي كوجهة حيوية للمواهب الإبداعية.

وتأسست شركة "جش كلاود"، في سنغافورة، وتنشط في 13سوقًا، وتدير شبكة عالمية تضم أكثر من 100 ألف من صناع المحتوى والمؤثرين والمشاهير. وكجزء من توسعها في أبوظبي، تخطط الشركة لنقل إدارتها العليا إلى الإمارة، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تسهم في تأسيس أكبر مكتب دولي للشركة حتى تاريخه.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تعمل أبوظبي على بناء منظومة إعلامية رقمية عالمية المستوى، تمّكن المبدعين والمبتكرين والمستثمرين من تحقيق النمو على مستوى عالمي. وستدعم شراكتنا الاستراتيجية مع "جش كلاود" هذه الرؤية، كما تعكس المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، بما في ذلك توفر المواهب والكفاءات، والبنية التحتية المتقدمة، والاستثمار، وستساهم في دعم الجهود الهادفة إلى دفع النمو القائم على الابتكار."

وبالإضافة إلى دورها في توفير فرص عمل، ستساهم هذه الشراكة في تعزيز جهود تطوير الملكية الفكرية في مجال المحتوى الإعلامي. وستتعاون شركة "جش كلاود" مع الجهات المعنية المحلية لتطوير برامج ودورات تدريبية لطلبة الجامعات في أبوظبي لإثراء خبرات الأجيال الصاعدة في مجال الإعلام الرقمي.

ومن جهتها، قالت ألثيا ليم، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمؤسس المشارك في شركة "جش كلاود إنترناشيونال": "توفر أبوظبي منظومة قوية لصناع المحتوى الرقمي. وشركاتنا هذه مع مكتب أبوظبي للاستثمار ستمكننا من التوسع والمساهمة في نمو القطاع من خلال الاستفادة من الكفاءات والمواهب التي تضمها الإمارة. كما يسهم الموقع الاستراتيجي للإمارة وبيئتها الملائمة للأعمال في جعلها مركزًا مثاليًا لعملياتنا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند. ونتطلع إلى تعميق علاقتنا بالمجتمع المحلي والمساهمة في منظومته الشاملة والنشطة في مجال الإعلام الرقمي."

وبدوره، أكد جاي كار، رئيس قسم الموارد البشرية في شركة جش كلاود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي لشؤون الموظفين في المجموعة: "يعد بناء قاعدة قوية من المواهب والكفاءات المحلية أحد العوامل الأساسية الداعمة لنمو شركة "جش كلاود". ونلتزم بدعم هذا التوسع بالتوازي مع توفير فرص عمل نوعية للمواهب الإماراتية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والجامعات".

وتقدر قيمة اقتصاد صنّاع المحتوى عالميًا بنحو 250 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 440 مليار دولار في السنوات المقبلة. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام أبوظبي بتطوير قطاع الإعلام الرقمي، وتعزيز الفرص المتاحة لصنّاع المحتوى، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي رائد للإعلام والمحتوى الرقمي والترفيهي. وسيدعم وجود شركة "جش كلاود" في أبوظبي السمعة المتنامية للإمارة باعتبارها وجهة للابتكار وممارسة الأعمال المستدامة والاقتصاد الرقمي.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

نبذة عن جش كلاود:

"جش كلاود إنترناشيونال"، هي شركة عالمية متخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة وترخيص المبدعين. تعمل الشركة على ربط الجمهور بالعلامات التجارية عبر المؤثرين ومنشئي المحتوى من خلال التمثيل والإدارة واستراتيجية العلامة التجارية وخدمات التسويق والتنشيط وإنتاج الوسائط والمبيعات والتوزيع والترخيص والمشاركة في إنشاء حقوق الملكية الفكرية المهمة في المحتوى والوسائط ومساحات الفعاليات.

تضم شركة "جش كلاود إنترناشيونال"، أكثر من 300 موظف ولديها 13 مكتبًا حول العالم في كل من أستراليا والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند ودولة الإمارات والولايات المتحدة وفيتنام وفرنسا.

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