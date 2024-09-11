أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، وجهة الترفيه الرائدة في المنطقة عن افتتاح صالة الاستقبال العصرية "لاونج جزيرة ياس" ضمن صالة الوصول في مطار زايد الدولي، الحائز على العديد من الجوائز العالمية. جرى الافتتاح خلال حفل خاص أقيم بحضور ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي، ميرال ديستينيشنز، وإيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي وتغريد السعيد، المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال. وستقدم هذه الصالة العصرية الجديدة للمسافرين تجربة استقبال مميزة وغنية بالمعلومات حول مختلف المناطق ومعالم الجذب والترفيه رفيعة المستوى التي تزخر بها جزيرة ياس أبوظبي.­

ستسهم هذه الإضافة، الأحدث إلى مجموعة المرافق العصرية التي يزخر بها مطار زايد الدولي، في الارتقاء بتجارب الضيوف وتوفر لهم انتقال سلس من لحظة وصولهم إلى مكان الإقامة المفضل لديهم في أبوظبي. ولدى وصول المسافرين إلى "لاونج جزيرة ياس"، سيقوم فريق الكونسيرج المتخصص بالترحيب بهم وتلبية جميع احتياجات عطلتهم. وتتميز الصالة الجديدة بأجواء مريحة تساعد المسافرين على أخذ قسط من الراحة والاسترخاء بعد عناء السفر، وتتيح لهم استكشاف المعالم والمرافق السياحية المتنوعة في جزيرة ياس، وحجز التجارب المميزة، مع الاستمتاع بالعصائر المنعشة مجاناً، واختيار الهدايا ومنتجات التجزئة المختلفة. كما يمكن للضيوف الحصول على الإصدار الأحدث من مجلة جزيرة ياس التي تتضمن أخباراً حصرية، وقائمة بالعروض والفعاليات المرتقبة، ما يجعل منها دليلاً مهماً لاستكشاف عالم من الخيارات الترفيهية على الجزيرة التي تمتد على مساحة 25 كيلومتراً مربعاً.

تقدم "لاونج جزيرة ياس" بمطار زايد الدولي لضيوفها تجربة مبتكرة وفريدة من نوعها من خلال برنامج "جواز سفر ياس إكسبلورر"، الذي صُمّم لتعزيز تجربة الضيوف، وتحفيز روح الاستكشاف والمشاركة لديهم. وتتيح هذه التجربة للضيوف الحصول على "جواز سفر ياس إكسبلورر" والتسجيل عبر الإنترنت باستخدام رمز الاستجابة السريعة ليحظو بفرصة المشاركة في مجموعة من السحوبات المميزة. كما سيتمكن الضيوف من استخدام الجواز أثناء استكشافهم للمواقع والمعالم المختلفة في جزيرة ياس لجمع الطوابع وكسب النقاط التي يمكن استبدالها لاحقًا بمكافآت حصرية تلبي تطلعات جميع الأعمار، وتضمن لهم تجربة ترفيهية مليئة بالمغامرات.

وبهذه المناسبة، قال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لميرال ديستينيشنز: "يُسعدنا الإعلان عن افتتاح "لاونج جزيرة ياس" لاستقبال المسافرين القادمين من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي، في تطور جديد يجسد التزامنا بتقديم تجارب راقية من اللحظة الأولى لوصول ضيوفنا الأعزاء. وستعمل هذه الصالة كبوابة ترحيبية مميزة ومصدر لمعلومات غنية وشاملة حول المجموعة الواسعة من التجارب الترفيهية الفريدة التي تقدمها جزيرة ياس. نتطلع لاستقبال المسافرين في هذه الصالة الفاخرة وتقديم تجارب مميزة لهم، تعكس كرم الضيافة التي تتسم بها جزيرتنا."

من جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "سعداء بالشراكة التي نسجناها مع ميرال لإطلاق هذه الصالة الجديدة والمميزة في مطار زايد الدولي، الذي يشكل نقطة البداية لأروع التجارب التي تشتهر بها أبوظبي. وقد جرى تصميم هذه الصالة الراقية لتوفير انتقال سهل وسلس للضيوف إلى جزيرة ياس، الوجهة العالمية المستوى للحياة العصرية والترفيه، وذلك حرصاً منا على إظهار حيوية المدينة وكرم ضيافتها منذ لحظة الوصول، وتجسيداً لالتزامنا الثابت بتقديم أحدث الخدمات لضيوفنا الأعزاء."

يُمكن لجميع الضيوف الدخول مجاناً إلى "لاونج جزيرة ياس"، إذ تضم الصالة منطقة انتظار خاصة بحافلات "ياس إكسبريس"، التي تتيح لهم الانتقال براحة وسهولة إلى جزيرة ياس أبوظبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.yasisland.com/

لمحة حول جزيرة ياس:

تقدّم جزيرة ياس من موقعها المميز على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية المميزة، بدايةً من المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ووصولاً إلى وجهات الجذب المذهلة مثل كلايم أبوظبي، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية؛ وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بعالم مليء بخيارات الترفيه المتنوعة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع. كما تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في ياس مول، أضخم مركز تسوق في أبو ظبي، وخيارات طعام غنية في واجهة ياس باي البحرية، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة في أبو ظبي، بالإضافة إلى فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب ياس لينكس أبو ظبي للجولف الحاصل على جوائز. وتستضيف الجزيرة باقةً من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والعائلية المذهلة على مدار العام، كما تحتضن مجموعةً من الفنادق الفاخرة، بما في ذلك دبليو أبو ظبي- جزيرة ياس، وهيلتون أبو ظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبو ظبي، أول فندق في العالم على طراز عالم وارنر براذرز، بالإضافة إلى أكثر من 165 مطعماً ومقهى، ومسارح داخلية وخارجية، مثل وايت أبو ظبي، والاتحاد أرينا، والتي تم تزويدها جميعاً بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار، وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض. وتواصل جزيرة ياس توسيع محفظتها من المرافق الترفيهية المميزة مع إضافة سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط.

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