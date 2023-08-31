"دبليو جزيرة المرجان" ثاني فنادق مجموعة ماريوت الدولية المرموقة في الجزيرة الخلابة

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لعقارات التملك الحر في رأس الخيمة، اليوم عن إطلاق فندق جديد لعلامة "دبليو" على جزيرة المرجان، وذلك في إطار التعاون بين مجموعة الفنادق الشهيرة ماريوت الدولية وشركة "دالاندز هولدينغ" (Dalands Holding).

ومن المتوقع أن يحقق فندق "دبليو جزيرة المرجان"، المزمع افتتاحه في مطلع عام 2027، الكثير من التميز باعتباره ثاني مشاريع الضيافة التي تطلقها شركة ماريوت الدولية على الجزيرة، ولكونه أول فندق تابع لمجموعة "دبليو" العالمية في رأس الخيمة. ما يتيح لسكان الإمارة الشمالية وضيوفها تجارب إقامة استثنائية تلبي معايير التصميم الجريء والخدمة المتميزة والعروض المتواصلة التي لطالما اشتهرت بها العلامة التجارية.

وسيقام فندق "دبليو جزيرة المرجان" على جزيرة المرجان الرئيسية، وسط المشهد الطبيعي الخلاّب لشبه الجزيرة العربية محاطاً بقمتي ينس وجيس؛ ليساهم بتعزيز جاذبية هذه الوجهة الترفيهية المزدهرة.

وإلى جانب احتوائه على 300 غرفة وجناح فندقي بإطلالات بحرية لا متناهية؛ من المتوقع أن تشتمل هذه الوجهة الرائعة أيضاً على مساحات رائعة مثل "ليفينغ روم" Living Room، ومنصة WET، وردهة W، وسبا AWAY، ومركز اللياقة البدنية FIT، إلى جانب 3 مطاعم ومساحات للبيع بالتجزئة، مما يخلق نسيجاً غامراً من الرفاهية المخصصة.

وفيما نجحت إمارة رأس الخيمة خلال وقت قياسي بترسيخ مكانتها كمركز سياحي متميز في المنطقة، فإن الافتتاح المرتقب لفندق "دبليو" الأول فيها يمثل خطوة رائعة نحو ترسيخ حضورها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار والضيافة. ولا شك أن الفندق يتجاوز كونه مجرد منشأة جديدة فاخرة فحسب؛ ليغدو دليلاً واضحاً على التزام الإمارة الراسخ بتوفير تجارب استثنائية ترقى إلى تطلعات السياح.

وبهذه المناسبة قال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "فيما تعمل رأس الخيمة على ترسيخ حضورها في المشهد السياحي العالمي، نفخر اليوم بمساهمتنا الكبيرة في تعزيز مصداقيتها وجاذبيتها بين أوساط المستثمرين الدوليين. وقد أثمر هذا الالتزام عن عدد لا يحصى من المشاريع المرموقة كان آخرها فندق ’دبليو جزيرة المرجان‘. ونحن على ثقة تامة بأن هذه الإضافة إلى محفظتنا لن ترتقي بسوية الضيافة الإقليمية فحسب، بل سترسي أيضاً معياراً عالمياً مختلفاً؛ مما يعزز جاذبية هذه الوجهة الفريدة في الإمارة الشمالية".

وقال ساهيل لاليت، نائب الرئيس لشؤون التطوير بمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة ماريوت الدولية: "نحن نتطلّع للعمل مع شركة دالاندز القابضة لإحضار طاقة سلسلة فنادق ’دبليو‘ المنعشة وتصميمها الديناميكي إلى جزيرة المرجان. تستمرّ إمارة رأس الخيمة بجذب المسافرين من حول العالم إلى شواطئها الساحرة ومعالمها السياحيّة الخلّابة كونها وجهة ترفيهية ذات شعبيّة. ونتطلّع قُدماً إلى مواصلة دعم نمو قطّاع السياحة في الإمارة".

وصرح ساوراب جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة دالاندز القابضة: "نحن نعتقد بأن هذا المشروع المميّز والفريد من نوعه سيتمتّع بشعبية كبيرة لتصميمه الأيقوني وتجربة الإقامة الفاخرة التي يمنحها وخيارات تناول الطعام العصرية. كما هو الحال مع الفنادق الفاخرة الأخرى في محفظتنا، نحن نعمل على تطوير فندق ’دبليو جزيرة المرجان‘ وفقاً للاحتياجات المتوقّعة لضيوفنا المستقبليين، إذ سنمنحهم عروضاً لا تضاهى وتجارب استثنائية لا تُنسى. ونأمل أن نُعزّز من جاذبية ’جزيرة المرجان‘ من خلال هذا المشروع".

تتمتع جزيرة المرجان بشواطئ رملية بيضاء تمتد على أكثر من 7.8 كيلومتر، وواجهة بحرية بطول 23 كيلومتراً، مما يجعلها تتيح مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية، وتعيد صياغة مفهوم الحياة الفاخرة على الواجهة البحرية في رأس الخيمة. وتضم الجزيرة حالياً 3000 غرفة فندقية تقدم تجارب حياة فريدة للمسافرين المحليين والعالميين على حدٍ سواء.

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