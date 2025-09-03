دبي تشهد إطلاق مزيد من المشاريع المميزة مثل المشروع السكني المرتقب لشركة دي إتش جي للعقارات في جزر دبي بما يجعل المنطقة نموذجاً رائداً لنمط الحياة العصري المتكامل وأفضل التجارب الحضرية والشاطئية

سوق العقارات في دبي تسجل رقماً قياسياً جديداً بإجمالي مبيعات بلغت 151.8 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من 2025 في زيادة بنسبة 46% على أساس سنوي مع زيادة حجم المعاملات بنسبة 25% وتسجيل بيع 50,485 وحدة سكنية

جزر دبي تسجل مبيعات بقيمة حوالي 3.5 مليار درهم إماراتي في شهر مايو 2025

دبي - الإمارات العربية المتحدة - تواصل جزر دبي استقطاب اهتمام المستثمرين ومالكي المنازل من مختلف أنحاء العالم، إذ تجاوزت المبيعات 3.5 مليار درهم إماراتي في شهر مايو 2025، مما يعكس تفوق سوق العقارات في دبي على نظيراتها العالمية. ويجذب الأرخبيل، المعروف سابقاً باسم نخلة ديرة، اهتمام المستثمرين بفضل مزايا نمط الحياة على الواجهة البحرية، وموقعه الاستراتيجي، وانطلاق مجموعة جديدة من المشاريع المتكاملة ذات التصاميم المبتكرة.

وقد نجحت سوق العقارات في دبي في تحطيم الأرقام القياسية السابقة في ضوء تسجيل مبيعات إجمالية بقيمة 151.8 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من 2025، في زيادة بنسبة 46% على أساس سنوي مع بيع 50,485 وحدة سكنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي إتش جي: "تستند جزر دبي إلى إرث الإمارة الساحلي العريق وتعيد ابتكاره بلمسة عصرية حديثة. ولذا فإنها تستقطب اهتماماً كبيراً من المشترين المحليين والعالميين الباحثين عن مجتمعات تجمع نمط الحياة الراقي والقيمة المستدامة والوصول السريع إلى مختلف أنحاء دبي، وهنا يبرز حضورنا بوصفنا شركة تطوير عقاري سويسرية تحظى بمكانة راسخة في دولة الإمارات. وتوفر جزر دبي للمستثمرين فرصة نمو رأس المال وتحقيق عوائد جذابة، بفضل موقعها الاستثنائي على الواجهة البحرية، والاستثمارات الجديدة في البنية التحتية، وانسجامها مع الرؤية الحضرية طويلة الأمد لدبي. ونثق بأن جزر دبي ستكون واحدة من أكثر الوجهات المفضلة في الإمارة، لترسي بذلك معايير جديدة ترتقي بمفهوم نمط الحياة الشاطئية المتكاملة".

ويعود هذا الاهتمام المتزايد إلى التخطيط الذكي وسهولة الوصول، لا سيما وأن جزر دبي تجمع نمط الحياة الشاطئية والوصول السريع إلى أبرز الوجهات في مختلف أنحاء الإمارة. وتتميز جزر دبي بموقعها القريب من ميناء خور دبي (5 دقائق)، وفستيفال سيتي مول (8 دقائق)، وشاطئ جميرا (12 دقيقة)، ودبي مارينا (20 دقيقة)، ما يجعلها وجهة مناسبة للراغبين بالعيش في بيئة هادئة وسط إطلالات خلابة مع الاستمتاع بمختلف الخدمات والمرافق في دبي.

وتسهم مجموعة جديدة من المشاريع السكنية في تعزيز هذا الزخم، بما يشمل المشروع الذي تنفذه دي إتش جي للعقارات في جزر دبي بقيمة 260 مليون درهم إماراتي، والذي سيتم إطلاقه في وقت قريب. ويجمع المشروع التصميم الراقي والمساحات العملية التي تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، ويتميز باستخدام أفضل مواد البناء، إلى جانب توفير العديد من المرافق الفاخرة، مثل حوض السباحة على السطح مع إطلالات خلابة ممتدة على مياه البحر والمناظر الطبيعية المحيطة.

في إطار السعي لتحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، تواصل الإمارة بذل جهود حثيثة تركز على التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وإنشاء مجتمعات مترابطة. وقد أصبحت جزر دبي ركيزة أساسية لهذه الجهود بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخيارات سكنية عالية الجودة؛ ولذا فإنها تواصل تعزيز مكانتها بوصفها وجهة توفر قيمة طويلة الأمد للسكان والمستثمرين.

لمحة حول دي إتش جي:

دي إتش جي للعقارات هي شركة تطوير عقاري تتخذ من دبي مقراً لها، وتتبع لمجموعة دي إتش جي ومقرها الرئيسي في سويسرا، وتمتلك سجلاً حافلاً يمتد 30 عاماً من المشاريع الرائدة، بما في ذلك 300 مشروع تم تسليمه، و2.5 مليون متر مربع من أعمال البناء والتطوير المنفذة. وبفضل إدارة مالكها ورئيسها التنفيذي بلاجوي آنتيتش، فقد نجحت المجموعة في تنفيذ استراتيجية توسعها العالمي طويل الأمد، وتقديم أرقى مستويات الجودة والدقة السويسرية في إطار عملها ضمن سوق العقارات المزدهرة والديناميكية في دولة الإمارات.

