وقّعت شركة "جرين سكاي كابيتال" اتفاقية تمويل لمنشأة رائدة لإنتاج وقود الطيران المستدام في منطقة العين السخنة، ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، في خطوة تشكّل محطة مفصلية في تطوير صناعة وقود الطيران المستدام على نطاق واسع في المنطقة.

ويشكّل المشروع إنجازاً استراتيجياً مهماً في مسار تحول قطاع الطاقة إقليمياً، ويعزّز مكانة الشركة في طليعة سوق وقود الطيران المستدام العالمي سريع النمو.

ومن المتوقع أن تسهم المنشأة التي تُعدّ إحدى أوائل المنصات الصناعية لإنتاج وقود الطيران المستدام في المنطقة، بدور محوري في دعم جهود إزالة الكربون من قطاع الطيران، وذلك بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

ويجري تطوير المشروع بدعم من عدة رعاة إقليميين بارزين، من بينهم "المانع القابضة"، وهي مجموعة قطرية رائدة ومتنوعة الأنشطة، و"فيجن إنفست"، وهي شركة سعودية متميزة في مجال الاستثمار وتطوير مشاريع البنية التحتية، وتتمتع الشركتان بسجل حافل في تنفيذ مشاريع كبرى في مجالي البنية التحتية والطاقة واسعة النطاق في مختلف أنحاء المنطقة.

ولعب الصندوق العربي للطاقة، وهو مؤسسة تمويل متعددة الأطراف ذات أثر تنموي، دوراً محورياً في هذه الصفقة بصفته بنك الهيكلة العالمي والمنسق الرئيسي المشترك، كما دعم عملية التمويل بصفته أكبر جهة إقراض للمشروع. واضطلع صندوق البنية التحتية الناشئة لأفريقيا وآسيا (من خلال ناينتي ون) بدور المنسق الرئيسي العالمي وبنك التنسيق، حيث أسهم بشكل رئيسي في قيادة الصفقة والتنسيق لتنفيذ هذا الإنجاز المهم، مستفيداً من خبرته السابقة بعد دعمه لأحد أوائل مشاريع إنتاج وقود الطيران المستدام في جنوب آسيا.

كما قامت ناينتي ون بالاستثمار، عبر صندوق ديون الأسواق الناشئة التابع لها، وسهّلت مشاركة بنك قطر الوطني في عملية التمويل بصفته جهة إقراض، وبنك حسابات محلي، ووكيل ضمانات محلي.

ستُقام المنشأة على مساحة 100 ألف متر مربع في العين السخنة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنوياً من الوقود الحيوي، بما في ذلك وقود الطيران المستدام، والزيت النباتي المهدرج، والبيوبروبان، والبيونافثا. ويعزّز الموقع الاستراتيجي للمشروع على طول قناة السويس دور المنطقة في سلاسل القيمة العالمية للتحول في قطاع الطاقة، على أن تبدأ العمليات التشغيلية التجارية بحلول نهاية عام 2027.

ويستفيد المشروع من اتفاقية شراء طويلة الأجل مع "شل"، كما أبرمت الشركة اتفاقية تقنية مع "أكسينس"، وعقداً للهندسة والتوريد والإنشاء مع "سي أوول".

واضطلعت "روتشيلد آند كو" بدور المستشار المالي لشركة "جرين سكاي كابيتال" في هذه الصفقة، فيما تولّت "وايت آند كيس" مهام المستشار القانوني للمقترض، بينما قدّمت "كليفورد تشانس" الاستشارات القانونية للممولين.

وفي هذا الإطار، قال علي شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة "جرين سكاي كابيتال": "يشكّل توقيع اتفاقية التمويل هذه محطة مفصلية في مسيرة تطوير منصتنا لإنتاج وقود الطيران المستدام، ويعكس في الوقت ذاته الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع على مستوى المنطقة. ومن خلال تكامل شراكاتنا الراسخة، واعتمادنا على تقنيات مجرّبة، إلى جانب اتفاقيات شراء طويلة الأجل، فإننا نمتلك المقومات اللازمة لإنشاء أحد أهمّ مرافق إنتاج وقود الطيران المستدام في المنطقة، ما يسهم في دعم تحوّل قطاع الطيران نحو مصادر طاقة أكثر استدامة".

من جانبه، قال نيكولا تيفنو، الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي في الصندوق العربي للطاقة: "نفخر في الصندوق العربي للطاقة بالمساهمة في تطوير أحد أوائل مشاريع وقود الطيران المستدام في المنطقة، وذلك في جمهورية مصر العربية، إحدى الدول الأعضاء الرئيسيين. تعكس هذه الصفقة الدور الذي نضطلع به في تمكين قطاعات الطاقة الجديدة، كما تسلّط الضوء على قدرتنا على هيكلة ترتيبات تمويل معقّدة تدعم خفض الانبعاثات وتسهم في دفع مسار التحول في قطاع الطاقة".

وقال تيديان دوكور، مدير الائتمان البديل للأسواق الناشئة في شركة "ناينتي ون": "تشكّل هذه الصفقة المهمة ثاني استثمار لصندوق البنية التحتية الناشئة لأفريقيا وآسيا في مجال وقود الطيران المستدام، وهي امتداد لخبراتنا والتزامنا بدعم التقنيات الرائدة التي تُسهم في خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، مثل قطاع الطيران. ويأتي دعمنا لشركة جرين سكاي كابيتال في هذه المنشأة التي تعدّ الأولى من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استجابةً استراتيجيةً للحاجة العالمية المتزايدة إلى تسريع التحول في الطاقة وتعزيز أمنها".

وبدوره، قال عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني: "يجسّد دعم تطوير منشأة وقود الطيران المستدام التابعة لشركة جرين سكاي كابيتال التزام بنك قطر الوطني بتمويل المشاريع التي تحقق قيمة اقتصادية مستدامة وأثراً إيجابياً طويل الأمد في المنطقة. ويُعدّ تمويل الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا ركناً أساسياً في استراتيجية المجموعة".

نبذة عن شركة روتشيلد آند كو للاستشارات العالمية

روتشيلد آند كو هي مجموعة مستقلة عائلية، تعمل في الأسواق المالية العالمية منذ أكثر من 200 عام. ويضمّ فريق عملها حوالي 3,800 متخصص في الخدمات المالية في أكثر من 40 دولة، وتوفر شبكة روتشيلد آند كو العالمية المتكاملة من الخبراء الموثوقين معلومات متعمقة حول الأسواق، وحلولاً فعّالة طويلة الأجل لعملائنا في مجال الاستشارات العالمية والثروة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية التجارية.

تقوم شركة الاستشارات العالمية، وهي أحد أقسام مجموعة روتشيلد آند كو، بتصميم وتنفيذ حلول الاندماج والاستحواذ والتمويل الاستراتيجية، وتوفير مشورة موضوعية ومحايدة من الخبراء للشركات الكبرى ومتوسطة الحجم وشركات الأسهم الخاصة، والشركات العائلية وروّاد الأعمال والجهات الحكومية.

من خلال شبكتها المتميزة التي تضمّ 1,000 متخصّص في الصناعة والتمويل في أكثر من 40 دولة، تجمع الأعمال الاستشارية العالمية لشركة روتشيلد آند كو بين اتساع نطاق خدماتها الاستشارية وحجم المعاملات الكبير، ما يمنحها فهماً ورؤية فريدة للأسواق والمشاركين فيها حول العالم.

نبذة عن "جرين سكاي كابيتال":

تُعدّ "جرين سكاي كابيتال" منصة استثمارية تتخذ من الدوحة مقراً لها، وتركّز على تطوير مشاريع واسعة النطاق لوقود الطيران المستدام والوقود المتجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن "المانع القابضة":

تُعدّ "المانع القابضة" مجموعة قطرية متنوعة الأنشطة، تتمتع بحضور قوي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استثمارات مختارة في أسواق دولية. وتعمل المجموعة عبر قطاعات رئيسة تشمل الطاقة، والتجزئة، والعقارات، وتوزيع السيارات، وقطاع الأغذية والمشروبات.

وبفضل شبكة علاقاتها الإقليمية الراسخة، تدخل "المانع القابضة" في شراكات استراتيجية مع شركات عالمية عبر مشاريع مشتركة، ما يتيح تنفيذ مشاريع كبرى على نطاق واسع. كما تعزز الشركة حضورها بصورة متنامية في مجالات تحول الطاقة واستثمارات البنية التحتية، ما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة ويحقّق قيمة طويلة الأجل عبر محفظتها الاستثمارية.

نبذة عن فيجن إنفست:

تُعدّ فيجن إنفست شركة سعودية رائدة في مجال الاستثمار وتطوير مشاريع البنية التحتية، وتتمتع بمكانة متميزة في طليعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وتسهم الشركة في دعم النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تنشط في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل تحول الطاقة، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، واستعادة الموارد والحفاظ عليها، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية. وتمتد محفظتها الاستثمارية عبر خمس قارات تشمل آسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة (الصندوق) مؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات أثر إيجابي، تعمل في قطاعي الطاقة والمرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسس الصندوق عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط، ويسعى إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

ويُحدث الصندوق العربي للطاقة أثراً إيجابياً من خلال المساهمة في الازدهار الاقتصادي وتمكين المجتمعات المحلية، عبر تنمية المواهب وتعزيز المعرفة. ويطبق الصندوق أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياته، وتشكّل المشاريع ذات الصلة بالبيئة والمجتمع نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.8 مليار دولار، والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة.

كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة المؤسسة المالية الوحيدة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة "موديز"، وتصنيف (+AA) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (-AA) من "ستاندرد آند بورز".

نبذة عن بنك قطر الوطني:

تُعدّ مجموعة بنك قطر الوطني واحدة من أهمّ المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تدير منصة مصرفية دولية متكاملة تنتشر في أكثر من 28 دولة، وتخدم ملايين العملاء حول العالم. وترتكز المجموعة على قاعدة قوية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وتقدّم خدماتها للشركات والمؤسسات والأفراد عبر شبكة عالمية واسعة.

نبذة عن صندوق البنية التحتية الناشئة لأفريقيا وآسيا:

يُعدّ صندوق البنية التحتية الناشئة لأفريقيا وآسيا آلية تمويل مبتكرة تجمع بين الموارد العامة والخاصة، حيث يعمل على حشد رؤوس الأموال بالدين وتوجيهها إلى مشاريع بنية تحتية تحويلية في أفريقيا وبلاد الشام وجنوب وجنوب شرق آسيا. ويوفّر الصندوق مجموعة متنوعة من أدوات الدين بشروط تجارية، لمشاريع بنية تحتية مملوكة ومدارة في الغالب من قبل خبرات رائدة في القطاع الخاص. ويسهم الصندوق في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال، وخلق فرص العمل، والحدّ من الفقر.

تبلغ قيمة محفظته التمويلية نحو 1.6 مليار دولار أمريكي موزعة على 25 دولة وعشرة قطاعات للبنية التحتية. ويندرج الصندوق ضمن مجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة، وقد أُنشئ بدعم رئيس من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وسويسرا والسويد، إضافة إلى اعتماده على التمويل من جهات عامة وخاصة. وتتولى شركة ناينتي ون إدارة الصندوق.

نبذة عن شركة ناينتي ون:

تُعدّ ناينتي ون شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات النشطة، حيث تدير أصولاً بقيمة 171.8 مليار جنيه إسترليني (حتى 31 مارس 2026). وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل لعملائها، مع إحداث أثر إيجابي على الأفراد والبيئة. وقد تأسست الشركة في جنوب أفريقيا عام 1991 تحت اسم "إنفستك لإدارة الأصول"، وبدأت كشركة ناشئة صغيرة تركز على الاستثمارات المحلية في سوق ناشئة. وفي عام 2020، تحوّلت إلى كيان مستقل تحت اسم "ناينتي ون"، مع احتفاظها بحضورها في الأسواق الناشئة. وتلتزم الشركة ببناء فرق استثمارية متخصصة، وتتبنى نهجاً يتيح لها تقديم رؤى متميزة في مجالات الاستثمار النشط والمستدام، عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم، والدخل الثابت، والاستثمارات متعددة الأصول، والاستثمارات البديلة، وذلك لخدمة قاعدة واسعة من العملاء حول العالم، من مؤسسات ومستشارين ومستثمرين أفراد. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: NinetyOne.com.

-انتهى-

#بياناتشركات