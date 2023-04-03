دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت علامة جروهي GROHE ، الشركة الرائدة في مجال تجهيزات الحمامات والمطابخ، عن تعيين أليكسي بيكوف كالمدير التنفيذي الجديد في ليكسل أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاء هذا التعيين بمثابة تأكيد على رؤية جروهي GROHE المستمرة في تطوير مجالات النمو والابتكار ونجاح العملاء في جميع أنحاء العالم.

وسيقود بيكوف، والذي يحظى بخبرة تفوق ال20 عاماً في مجالات البناء وتجهيزات الحمامات والمطابخ، عمليات جروهيGROHE في المنطقة حيث شغل سابقاً مناصب قيادية في العديد من المنظمات الشهيرة ولديه سجل حافل من النمو والابتكار في عدة مجالات.

وفي منصبه الجديد، سيكون بيكوف حجر الأساس في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تقود عجلة نمو ريادة الأعمال الإقليمية، كما سيركزعلى توسيع قاعدة العملاء وبناء الشراكات ودفع الابتكار للمساهمة في تطور جروهيGROHE بشكل عام، كما سيشرف على عمليات العلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعمل خبرة بيكوف الواسعة وشغفه لدفع عجلة النمو على جعله الشخص المناسب لهذا المنصب، حيث ستوفر قيادته وعمله يداً بيد مع خبراء جروهيGROHE في المنطقة على توفير أفضل المنتجات والخدمات للعملاء.

كما شغل بيكوف سابقاً منصب المدير التنفيذي لدى جروهي GROHE في روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز حيث عمل جاهداً على تأسيس وجود قوي للعلامة في تلك المنطقة. كما عمل أيضاً في مناصب قيادية في العديد من الشركات الآخرى متخصصة في مواد البناء وصناعات السلع الاستهلاكية.

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نبذة عن جروهي GROHE

تُعتبر GROHE الشركة الرائدة عالمياً في توريد التجهيزات الصحية (للمطابخ والحمامات) ولديها أكثر من 7000 موظف في 150 بلداً- 2600 منهم في ألمانيا. ومنذ العام 2014 كانت GROHE جزءاً من مجموعة العلامات التجارية القوية للشركة المصنعة اليابانية لمنتجات المياه والإسكان الرائدة LIXIL . وفي إطار سعيها لتحقيق شعار "Pure Freude an Wasser"، فإن كل منتج من منتجات GROHE يعتمد على قيّم العلامة التجارية في مجال التكنولوجيا، والجودة والتصميم والاستدامة. وتؤكد المحطات البارزة للشركة مثل GROHE Eurosmart أو سلسلة أجهزة تنظيم الحرارة من GROHE، بالإضافة إلى الابتكارات الرائدة مثل نظام المياه GROHE Blue على الخبرة

العميقة للعلامة التجارية. وفي إطار تركيزها على احتياجات العملاء قدمت GROHE حلول منتجات ذكية تساهم في تحسين الحياة ومستدامة وذات قيمة مضافة ذات صلة – وتحمل منتجاتها شارة الجودة "صنع في ألمانيا": ويأتي البحث والتطوير والتصميم كعملية متكاملة راسخة في ألمانيا. وتلتزم GROHE بمسؤوليتها الإجتماعية وتتعامل مع هذا الأمر بجدية تامة، وتركز على سلسلة القيمة الموفّرة للموارد. ومنذ نيسان 2020، تقوم العلامة التجارية للتجهيزات الصحية بإنتاجٍ محايد فيما يتصل بثاني أكسيد الكربون*. كما حددت GROHE لنفسها هدف استخدام منتجات التغليف الخالية من البلاستيك بحلول عام 2021.

على مدى السنوات العشر الماضية، تم ترسيخ نجاح GROHE بفوزها بأكثر من 490 جائزة في التصميم والابتكار فضلاً عن عدة تصنيفات كإحدى "الشركات الكبرى الأكثر استدامة في ألمانيا". فلقد كانت GROHE الشركة الأولى في مجالها التي فازت بجائزة المسؤولية الإجتماعية للشركات من الحكومة الإتحادية الألمانية وجائزة الاستدامة الألمانية 2021 في مجالات "المصادر" و "التصميم". تقود GROHE أيضًا التحول المستدام كجزء من حملة "50 رائدًا في الاستدامة والمناخ" حول الاستدامة والمناخ.

*يشمل ذلك مشاريع تعويض ثاني أكسيد الكربون، المزيد عبر green.grohe.com

ليكسل LIXIL

شركة رائدة عالمياً في قطاع الإسكان ومواد البناء، فهي تقوم بتصنيع منتجات المياه والإسكان الرائدة التي تحل تحديات الحياة الحقيقية، مما يجعل أفضل المنازل حقيقة واقعة للجميع في كل مكان. بالاعتماد على التراث الياباني، تبتكر تكنولوجيا رائدة على مستوى العالم لصنع منتجات عالية الجودة تحول المنازل للأفضل. لكن اختلاف LIXIL هو كيف تقوم بذلك؛ من خلال تصميم هادف وروح ريادة الأعمال وتفاني في تحسين إمكانية الوصول للجميع ونمو الأعمال المسؤولة. يأتي النهج من خلال العلامات التجارية الرائدة في الصناعة، وهي LIXIL®، وINAX®، وGROHE®، وAmerican Standard، وTostem®-. حوالي 55000 زميل يعملون في أكثر من 150 دولة، فخورون بتصنيع منتجات تمس حياة أكثر من مليار شخص كل يوم. www.lixil.com

للتواصل الإعلامي:

گیتا قائم مقامي

رئيسة الاتصال المؤسسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة ليكسيل “LIXIL” - أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا EMENA

Gita.ghaemmagham@grohe.com

971554376534+

إيمان داود

مدير اتصال ، بي بي جي دبي

Iman.fathi@bpggroup.com

+971508175305