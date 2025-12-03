دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جروب-آي بي، الشركة الرائدة في مجال ابتكار تقنيات الأمن السيبراني للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها، عن إطلاق منصة استخبارات الاحتيال السيبراني (CFIP)، وهي تقنية رائدة مصممة لحماية المؤسسات المالية، ومؤسسات التجارة الإلكترونية، والمنصات الرقمية في دولة الإمارات من التهديدات السيبرانية الناشئة.

ومع استمرار الإمارات العربية المتحدة في التحول الرقمي في إطار رؤية 2030، أصبح التصدي لخطر الاحتيال السيبراني المتزايد أولويةً متزايدة للشركات والمستهلكين على حدٍ سواء. واستناداً إلى الريادة العالمية لشركة جروب-آي بي في تقنيات مكافحة الاحتيال، فإن منصة استخبارات الاحتيال السيبراني تُعدّ منصةً فريدةً من نوعها، تُركّز على الخصوصية، وتُتيح للمؤسسات الإماراتية في قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والمدفوعات والتسوق الإلكتروني والألعاب التعاونَ معاً للكشف عن الأنشطة الاحتيالية والتصدي لها دون الكشف عن معلومات العملاء الحساسة. كما تمثل المنصة عنصراً أساسياً في نهج جروب-آي بي الذي يقوم على دمج قدرات الأمن السيبراني مع كشف الاحتيال، والذي يُوحّد معلومات التهديدات السيبرانية ومنع الاحتيال.

وبفضل تقنية الترميز الموزع من جروب-آي بي والحاصلة على براءة اختراع، تُشارك منصة استخبارات الاحتيال السيبراني بشكل آمن "إشارات خطر" مجهولة المصدر بين المؤسسات للكشف عن الاحتيال وإيقافه بشكل فوري. وبالنسبة للشركات في دولة الإمارات، فإن هذا يعني مكافحةً استباقيةً لمشاكل مثل شبكات الحسابات الوهمية المُنسّقة، وعمليات التصيد الاحتيالي، والهويات المُزيّفة، والتي يتزايد انتشارها في المنطقة كأساليب احتيال في الدفع.

وفي تعليقه على هذه المنصة، قال دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لجروب-آي بي: "تُعدّ الجرائم المالية من أكثر التحديات تعقيداً وتكلفة في عصرنا، ولا يمكن لأي مؤسسة بمفردها التصدي لهذه الجرائم. ويعكس إطلاقنا منصة استخبارات الاحتيال السيبراني التزامنا القوي بمكافحة الجرائم الرقمية من خلال التعاون، إذ أنها تثبت أن المنظومة المالي بأكملها تصبح أقوى وأكثر مرونة، عندما يتم الجمع بين الخصوصية والامتثال والمعلومات المشتركة".

وغالباً ما يتمكن المحتالون من نقل الأموال بين عدة بنوك وسلطات قضائية في غضون دقائق، ما يجعل استردادها عملية شبه مستحيلة. وبخلاف أنظمة كشف الاحتيال التقليدية التي لا تعمل إلا بعد وقوع الاحتيال، تتيح منصة استخبارات الاحتيال السيبراني للمؤسسات في دولة الإمارات اتخاذ إجراءات فورية من خلال تبادل آمن للبيانات مجهولة المصدر حول أي نشاط مشبوه، في غضون أجزاء من الثانية. ويُساعد هذا النهج الاستباقي على كشف ومنع التحويلات الاحتيالية قبل فقدان الأموال.

وخلال هذه العملية، تظل جميع بيانات العملاء مجهولة المصدر ومحمية بالكامل، حيث تلتزم المنصة بمعايير امتثال صارمة. وقد تم التحقق من بنية خصوصية المنصة بشكل مستقل من قِبل شركة بيرو فيريتاس، الرائدة عالمياً في مجال الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، والتي أكدت أن تصميمها وطرق معالجتها متوافقة تماماً مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وتجعل هذه الشهادة من منصة استخبارات الاحتيال السيبراني أول منصة عالمية آنية لمعلومات الاحتيال تحقق هذا المستوى من المصادقة.

وفي إطار تطبيقها على الصعيد الوطني في منطقة آسيا الوسطى، تقوم المنصة حالياً بتحديد ما بين 300 و400 حساب تحويل أموال غير شرعي، أو ما يعرف بـِ "حساب البغال"، يومياً، وتُعالج 180 ألف شيك، مع توقعات بتوفير ما بين 100 و300 مليون دولار أمريكي سنوياً عند التطبيق الكامل للمنصة. ويُمكن للمنصة إذا تم تطبيقها بمستويات تعاون مماثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الحد بشكل كبير من الجرائم المالية الرقمية في الاقتصاد الرقمي المتنامي للدولة.

وقال أشرف كحيل، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا في "جروب-آي بي": "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج متقدم في الابتكار الرقمي وتعزيز منظومات الأمن السيبراني، ويأتي إطلاق منصة استخبارات الاحتيال السيبراني ليعكس هذا الزخم المتسارع. ومع تنامي التهديدات الرقمية وتزايد مخاطر الاحتيال، تبرز الحاجة إلى حلول متقدمة تتيح تبادل المعلومات بصورة آمنة وفورية، وبما يعزز من قدرات المؤسسات على حماية بنيتها السيبرانية وتعزيز جاهزيتها في مواجهة محاولات الاحتيال".

عن جروب-آي بي:

تأسست جروب-آي بي عام 2003، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها. يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتضم مراكز لمقاومة الجرائم الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تعمل جروب-آي بي على تحليل التهديدات السيبرانية الإقليمية والمحلية و إحباطها من خلال منصة المخاطر الموحدة الخاصة بها Unified Risk Platform، والتي تقدم حلول حماية فائقة من خلال تحليل التهديدات السيبرانية Threat Intelligence، والحماية من الاحتيال Fraud Protection، والحماية من المخاطر الرقمية Digital Risk Protection، والحلول الممتدة للكشف والاستجابة Managed Extended Detection and Response (XDR)، وحماية البريد الإلكتروني للأعمال Business Email Protection، وإدارة سطح الهجوم الخارجي External Attack Surface Management، والتي تخدم قطاعات الحكومة والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والألعاب والقطاع المالي وغيرها. كما تتعاون "جروب-آي بي" مع وجهات إنفاذ القانون الدولية مثل الإنتربول، اليوروبول، والأفريبول لتعزيز الأمن السيبراني عالمياً، وقد حصدت جوائز عدة من جهات استشارية مرموقة مثل Aite-Novarica، Gartner، Forrester، Frost & Sullivan، KuppingerCole.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.group-ib.com/

-انتهى-

#بياناتشركات