القاهرة : أعلنت جروب-آي بي، الرائدة عالميًا في تطوير تقنيات الأمن السيبراني للتحقيق والوقاية ومكافحة الجرائم الرقمية، عن توسّع عملياتها في مصر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد داخل البلاد على حلول الدفاع السيبراني المتقدمة، ودعم الاحتياجات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

في إطار شراكة استراتيجية مع موزعها المحلي المعتمد، تعتزم جروب-آي بي توسيع نطاق تعاونها مع الجهات الحكومية، والمؤسسات، ومزودي خدمات البنية التحتية الحيوية في مصر، لتقديم حلول أمن سيبراني مخصصة تلبي احتياجات السوق المحلي. وتشمل هذه الحلول خدمات متقدمة في مجالات التحقيق في الجرائم الرقمية، ورصد التهديدات، وحماية الأصول من المخاطر الرقمية. وتعكس هذه الخطوة التزام جروب-آي بي الراسخ بدعم مرونة منظومة الأمن السيبراني الوطنية، وتأكيد دورها كشريك رئيسي في تعزيز الدفاع السيبراني الإقليمي.

وفي هذا الإطار، صرّح أحمد ثروت، المدير الإقليمي لأفريقيا والمشرق العربي وقطر – جروب-آي بي، قائلًا:

"في ظل تنامي الطلب على خدمات الأمن السيبراني عالية الموثوقية في مصر والقارة الإفريقية، يُتيح لنا فريقنا المحلي المتوسع في القاهرة التواجد الميداني الفعال في أبرز النقاط الاستراتيجية. وإن توسعنا لا يقتصر على البُعد الجغرافي فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز قدرتنا على الاستجابة الفورية للتحديات، ومواكبة متطلبات السوق المصرية. نعمل من أجل تحقيق نتائج ملموسة، وبناء جسور الثقة، والمساهمة في تشكيل مستقبل رقمي أكثر أمنًا واستدامة."

يُجسّد توسّع جروب-آي بي في السوق المصرية جزءًا محوريًا من استراتيجيتها العالمية والمحلية المتكاملة، والتي ترتكز على نهج لامركزي يهدف إلى نقل خبرات الشركة العالمية إلى السياقات المحلية، من خلال تقديم رؤى ميدانية معمقة وحلول مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الخاصة بكل سوق.

وفي هذا الإطار، أكد أشرف كحيل، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا - جروب-آي بي، قائلاً:

"يعتمد نموذجنا اللامركزي على قناعة راسخة بأن فاعلية الأمن السيبراني لا تتحقق إلا من خلال تنفيذ محلي يأخذ في الاعتبار خصوصية كل سوق. وتعتبر مصر ركيزة أساسية في هذه الرؤية الاستراتيجية. نحن نستثمر في الكفاءات الوطنية، ونتصدى للتهديدات الإقليمية في الوقت الحقيقي، كما نطور حلولًا تتوافق مع التحديات الفعلية التي يواجهها شركاؤنا على أرض الواقع. هذا هو جوهر مستقبل الأمن السيبراني: استخبارات عالمية تُطبق بخبرة وكفاءة محلية عالية."

وبخبرة تفوق العقدين في أكثر من 60 دولة حول العالم، تمكنت جروب آي بي من ترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، عبر شراكات استراتيجية مع وكالات إنفاذ القانون، والسلطات الوطنية، وكبرى الشركات العالمية. وتوفر الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل اكتشاف التهديدات، والاستجابة للحوادث، والتحليل الجنائي الرقمي، واستعادة البيانات، واحتواء الاختراقات.

يؤدي الفريق المحلي لجروب-آي بي في القاهرة دورًا ميدانيًا فاعلًا، حيث يدعم القطاعات الحيوية في مصر من خلال التحقيق الفوري في التهديدات السيبرانية والمساهمة الفعالة في جهود التخفيف من آثارها. وفي هذا السياق، صرّح أحمد ثروت، المدير الإقليمي لأفريقيا والمشرق العربي وقطر في جروب-آي بي قائلاً:

"يعكس هذا النهج العملي والفوري التزام جروب-آي بي العميق وفهمها الدقيق للتحديات السيبرانية التي تواجه المنطقة."

كما تلتزم جروب-آي بي برعاية وتنمية المواهب المحلية في مجال الأمن السيبراني عبر برامج تدريب مهني متخصصة ومبادرات تأهيلية لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، انطلاقًا من رؤيتها طويلة المدى لبناء منظومة سيبرانية مستقلة وقوية في مصر والدول المجاورة.

وفي إطار خطتها التوسعية على الصعيد الإقليمي، ستشارك جروب-آي بي في معرض CAISEC 2025، الحدث الأبرز في مجال الأمن السيبراني في مصر، حيث ستعرض أحدث تقنياتها المتقدمة في مجال استخبارات التهديدات وتسليط الضوء على مبادراتها المحلية. وتدعو الشركة جميع الزوار إلى جناحها لاستكشاف حلولها المتطورة التي تسهم في حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز بيئة سيبرانية أكثر أمانًا واستدامة في المنطقة.

معلومات حول جروب-آي بي:

تأسس جروب أي بي في عام 2003، وهو شركة رائدة في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني لمكافحة الجريمة الرقمية ومنعها ومكافحتها عالميًا. يقع مقره الرئيسي في سنغافورة، ولديه مراكز لمقاومة الجريمة الرقمية في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. يقدم جروب أي بي منصة موحدة للمخاطر، توفّر حماية رائدة من خلال حلول استخبارات التهديدات، الحماية من الاحتيال، الحماية من المخاطر الرقمية، الكشف والاستجابة المدارة (XDR)، حماية البريد الإلكتروني، وإدارة سطح الهجوم الخارجي، بما يلبي احتياجات قطاعات متعددة كالحكومات والتجزئة والرعاية الصحية والألعاب والمالية وغيرها.

يتعاون الجروب مع وكالات إنفاذ القانون الدولية مثل الإنتربول، واليوروبول، وأفريبول لتعزيز الأمن السيبراني على مستوى العالم، وقد حازت على جوائز من جهات استشارية بارزة مثل Aite-Novarica، Gartner، Forrester، Frost & Sullivan، وKuppingerCole.

-انتهى-

#بياناتشركات