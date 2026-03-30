أعلنت شركة جراوندز للتطوير العقاري Grounds Developments، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة ستوديو فايف Studio Five، لتتولى مهام التصميم المعماري والتخطيط المفاهيمي لمشروع Tamaraya (تمارايه)، أول مشروعات الشركة في منطقة البحر الأحمر، في خطوة تعكس التزام Grounds بتقديم رؤية مختلفة للتطوير العقاري، ترتكز على مفهوم Destination Living وجودة الحياة على المدى الطويل.

وتعمل Grounds Developments على إعادة تعريف مفهوم المجتمعات العمرانية في مصر، من خلال تطوير وجهات سكنية متكاملة تُصمَّم للعيش الدائم وليس الموسمي، وتوازن بين التخطيط الواعي، الاستدامة، والقيمة الاستثمارية المستدامة.

وقد تأسست الشركة على يد السيد/ يوسف فكري، رائد الأعمال وخبير الاستراتيجيات الاستثمارية، وتُدار برؤية قيادية يرأسها السيد/ علي فكري، أحد أبرز القيادات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، مستندة إلى خبرات ممتدة في قطاعات الاستثمار، التطوير، وإدارة المشروعات، إلى جانب تاريخ طويل من النجاح في قطاع تعبئة الأسمنت والصناعات المرتبطة به، بما يوفّر قاعدة تشغيلية قوية وانضباطًا صناعيًا ينعكس على جودة التنفيذ.

يمثّل مشروع Tamaraya أولى خطوات جراوندز للتطوير العقاريGrounds Developments في البحر الأحمر، ويقع في موقع استراتيجي مركزي بجنوب الغردقة، على بُعد دقائق من مطار الغردقة الدولي، وبالقرب من سينزو مول – أحد أكبر المراكز التجارية بالبحر الأحمر – ونادي سينزو، يتمتع الموقع بسهولة وصول استثنائية، فضلًا عن قربه من الجونة وسهل حشيش ومكادي باي وسوما باي، ما يمنحه ميزة تنافسية قوية وجاذبية فريدة.

ويقع المشروع على مساحة تقارب 60 ألف متر مربع، وتم تطويره كمجتمع منخفض الكثافة وقابل للمشي، يلبّي أنماط معيشة متنوعة، من السكن الدائم إلى الإقامة السياحية والاستثمار العقاري، مستفيدًا من مكانة البحر الأحمر كأحد أعلى المناطق تحقيقًا للعوائد على العقارات السكنية والسياحية في مصر.

وجاء اختيار ستديو فايف Studio Five كشريك للتصميم المعماري والتخطيط العام انطلاقًا من توافق الرؤى بين الطرفين، حيث يركز التعاون على تقديم مشروع متكامل يأخذ في اعتباره البعد الإنساني للعمارة، وجودة الحياة اليومية، والاستدامة الشاملة، بما يضمن خلق بيئة سكنية حقيقية وليست مجرد تجمع مبانٍ.

ينطلق مشروع Tamaraya من فلسفة واضحة ترى أن الكمباوندليس منتجًا عقاريًا تقليديًا، بل بيئة حياة مستدامة مصممة لتكون بيتًا دائمًا يحقق الراحة الجسدية والنفسية لسكانه، خاصة مع استهداف المشروع للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب الباحثين عن أسلوب حياة متوازن ومستدام.

ويعتمد المشروع على دمج مفاهيم البناء الأخضر وكفاءة استخدام الموارد، من خلال التهوية الطبيعية، والتوجيه الذكي للمباني، مع مراعاة الجوانب البيئية ضمن الرؤية العامة للتطوير والتشغيل، إلى جانب تخطيط عمراني يخدم مفاهيم الصحة والرفاهية، ويوفّر مساحات مفتوحة ومسارات مشي وبيئة هادئة تعزز الشعور بالانتماء والاستقرار.

كما تحتل المساحات الخضراء والمفتوحة محورًا أساسيًا في التخطيط، حيث تم تخصيص مساحات خضراء تعادل نحو ضعف المساحات المبنية، دعمًا لجودة الهواء، وتحسين المناخ، وخلق تجربة معيشية متوازنة تحترم الطبيعة وتتكامل معها.

وفي هذا السياق، قال السيد/ يوسف فكري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جراوندز للتطوير العقاري: تعاقدنا مع Studio Five لأننا نؤمن أن Tamaraya ليس مجرد مشروع عقاري، بل بداية حقيقية لوجهة متكاملة Destination Living. الموقع الاستثنائي في جنوب الغردقة منحنا مساحة كبيرة للإبداع وتنفيذ كل تفاصيل اللايف ستايل التي نطمح إليها، سواء على مستوى اللاند سكيب، الخدمات، الكلوب هاوس، أو المساحات المجتمعية المفتوحة. نحن سعداء بالبيئة المحيطة وبالناس الموجودين في المنطقة، وهو ما شجّعنا على تطوير مشروع يعكس روح المكان ويضيف له قيمة حقيقية طويلة الأمد.

وأضاف «منذ اليوم الأول، كانت رؤيتنا واضحة: المشروع ليس مجرد مبانٍ، بل بيئة حياة مستدامة تُصمَّم لتكون بيتًا دائمًا يحقق الراحة الجسدية والنفسية. وبحكم استهدافنا للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، ركّزنا على مفهوم الاستدامة الشاملة كأسلوب حياة، من خلال تخطيط واعٍ يقلل استهلاك الطاقة والمياه، والاعتماد على التهوية الطبيعية، وتوفير مساحات خضراء واسعة، وبنية تحتية ذكية تقلل البصمة الكربونية. Tamaraya مشروع يُوازن بين العمران والطبيعة، ويقدّم تجربة معيشية صحية ومستقرة، وليس مجرد منزل ثانٍ.

فيما قال أحمد طارق، الشريك والمهندس المعماري بشركة ستوديو فايف: “التعاون مع Grounds Developments في مشروع Tamaraya يعكس توافقًا واضحًا في الرؤية حول أهمية تقديم تصميم معماري يعكس هوية المكان ويعزز جودة الحياة. حرصنا على أن تكون الكتل المعمارية منسجمة مع البيئة الطبيعية للبحر الأحمر، وأن تسمح المساحات المفتوحة والفراغات البصرية بخلق إحساس بالاتساع والهدوء داخل المشروع.

وتجسّد شراكة Grounds Developments مع Studio Five نموذجًا للتطوير العقاري القائم على الرؤية طويلة الأمد والتكامل بين التخطيط، التصميم، والاستدامة. ويأتي مشروع Tamaraya(تمارايه) ليعكس هذا النهج من خلال موقعه الاستراتيجي، حجمه المدروس، وشراكاته القوية، ليكون بداية حقيقية لوجهة معيشية متكاملة مصممة للمستقبل.

ومن جانبه، قال حاتم عصام، الشريك المؤسس ستوديو فايف ومدير مشروع Tamaraya(تمارايه): “منذ بداية التعاون مع Grounds Developments لمسنا رؤية واضحة لتقديم مشروع مختلف حقيقيًا في البحر الأحمر، يقوم على فكرة المجتمع القابل للحياة طوال العام وليس مجرد مشروع سياحي موسمي. لذلك ركّزنا في التصميم على خلق تجربة معيشية متكاملة، تبدأ من التخطيط العمراني الذكي وتوزيع الكتل المعمارية، مرورًا بتطوير لاند سكيب غني بالمساحات المفتوحة وعناصر المياه، وصولًا إلى تكامل الخدمات التي تعزز جودة الحياة اليومية للسكان.

هدفنا في Tamaraya هو تصميم بيئة معيشية تشجع الحركة والتفاعل المجتمعي، وتربط بين العمارة والطبيعة بشكل متناغم، بما يخلق مجتمعًا صحيًا ومستدامًا يشعر فيه السكان بالراحة والانتماء، ويجعل المشروع وجهة حقيقية للعيش وليس مجرد مكان للإقامة.”

كما ركزنا على تصميم وحدات سكنية عملية ومريحة، تستفيد من الإضاءة الطبيعية والتهوية، بما يدعم فلسفة المشروع في تقديم مجتمع سكني متوازن ومستدام.”

-انتهى-

#بياناتشركات