القاهرة، مصر، أعلنت اليوم شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ترخيص صندوق لأدوات الدخل الثابت متعدد الإصدارات بالعملات المختلفة وإصداره الأول "صندوق استثمار جرانيت النقدي بالجنيه المصري" بالتعاون مع شركة النعيم القابضة للاستثمارات. وتركّز جرانيت في المرحلة الحالية على إطلاق الحساب اليومي الرقمي (Money Market Account) كخطوة أولى محورية تتيح إمكانية فتح الحساب والتسجيل رقمياً من خلال تطبيق موبايل متكامل، باعتباره الطريقة الأبسط والأكثر تطورًا لتعظيم العوائد على السيولة النقدية.

كما أعلنت شركة جرانيت أنها تستعد للتقدم الي هيئة الرقابة المالية للترخيص لصندوق دولاري ذو عائد يومي يطرح من خلال التطبيق والمنصة الرقمية قبل نهاية العام مما يضع الشركة في موقع متميز داخل قطاع التكنولوجيا النقدية (CashTech)، لتجمع بذلك بين خبرة مؤسسيها في إدارة الأصول وأدوات الدخل الثابت وبين حلول رقمية مبتكرة تعد نقلة نوعية في إدارة السيولة النقدية لصالح للأفراد أو للشركات.

وقد صرح هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة، قائلًا: "يمثل الحصول على هذا الترخيص خطوة قوية تؤكد التزامنا بالعمل تحت مظلة تنظيمية صارمة، ورؤيتنا في إعادة تعريف إدارة الأصول المالية في مصر من خلال استغلال التكنولوجيا لتقديم منتجات وحلول مبتكرة تركز على العميل وتغير نمط وطرق العمل التقليدية. هدفنا هو تمكين عملائنا من تنمية أموالهم بأمان والمساهمة في تطوير أسواق المال بالتعاون مع الجهات التنظيمية، وذلك امتداداً لمسيرة طويلة من العمل على تطوير هذا القطاع في مصر."

يُعد صندوق استثمار جرانيت النقدي منتجًا ماليًا متكاملًا يهدف إلى تشجيع ثقافة استخدام الصناديق النقدية في مصر، حيث يستثمر الصندوق حصريًا في أذون الخزانة المصرية والأوراق المالية الحكومية، مما يحمي المستثمرين من المخاطر الائتمانية، فضلاً عن تعظيم العوائد الناتجة مقارنةً بالفوائد في معظم الحسابات المصرفية التقليدية. تتميز منصة "جرانيت" الرقمية المرتقب إطلاقها باعتبارها خيارًا ماليًا ذكيًا للشركات والأفراد على حد سواء وذلك من خلال حساب نقدي يتيح الحصول على عوائد يومية تراكمية مرتفعة مع توافر سيولة كاملة، مما يساعد على حماية القوة الشرائية للأموال، فضلاً عن ميزة الإعفاء الضريبي على العوائد للشركات.

من جانبه، أكد حسين الشيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة جرانيت، "إن إطلاق صندوق جرانيت النقدي هو نتاج مزيج من الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ العملي الذي يركز على النتائج. نحن نقدم حلًا بسيطًا ومضمونًا يمنح الشركات والأفراد نتائج فعّالة ومستدامة من خلال تحويل السيولة الخاملة إلى قوة مالية ذات عائد يومي تراكمي، وهو ما يعكس التزامنا بتحقيق النمو لجميع عملائنا ومواكبة التطورات العالمية في تقديم الخدمات المالية."

يُذكر أن الترخيص الرقمي للحساب اليومي قيد المراجعة لدى الهيئة، ومن المتوقع أن يشكّل هذا المنتج إضافة حقيقية للسوق المصري، بما يعكس التزام جرانيت بتقديم حلول استثمارية عملية في الوقت الذي تشهد فيه مصر تحولًا رقميًا متسارعًا في قطاع الخدمات المالية، مصحوبًا بطلب متزايد على بدائل آمنة وموثوقة للمنتجات المصرفية التقليدية مثل حسابات التوفير والودائع. وفي ظل تزامن ذلك مع وجود فجوة واضحة بين احتياجات السوق والعروض المتاحة، تؤكد الشركة من خلال هذا الطرح على دورها كشريك استراتيجي فعال في تطوير سوق المال ودعم جهود الشمول المالي.

نبذة عن جرانيت القابضة للاستثمارات المالية

تأسست جرانيت القابضة للاستثمارات المالية عام 2023 في مصر على يد فريق يمتلك عقودًا من الخبرة المتميزة في إدارة الأصول، والخدمات المصرفية، والأنظمة الرقمية واسعة النطاق بقيادة هشام أكرم وحسين الشيخ ومحمود مرسي. تقدم الشركة حلولاً مالية مبتكرة تخضع بالكامل لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعمل من خلالها على تحقيق الريادة في مجال التكنولوجيا النقدية (CashTech). تسعى "جرانيت" لتغيير طريقة التعامل مع النقد من خلال الاستفادة من الأرصدة الخاملة لدى الأفراد والشركات عبر تقديم منتجات تحقق أعلى عائد يومي تراكمي على السيولة النقدية، فضلاً عن مرونة التحكم ومتابعة الأموال بشكل مستمر وإمكانية السحب والايداع دون أي قيود أو تعقيدات إدارية وكذلك توفير ميزة الإعفاء الضريبي الهامة للشركات، مما يعزز من كفاءة إدارة النقدية المؤسسية.

