توّجت "جرادينت" بلقب "شركة تكنولوجيا المياه للعام"، في حين حصلت "سينوتا"، شركة تكنولوجيا التعلّم الآلي التي استحوذت عليها حديثاً، على جائزة "شركة التكنولوجيا المتقدّمة للعام"

بوسطن – أعلنت اليوم شركة "جرادينت"، المزوّد العالمي الرائد لحلول معالجة المياه والمطوّر لمشاريع المياه النظيفة، عن حصولها على التكريم بامتياز من خلال جائزة "أفضل شركة لتكنولوجيا المياه للعام"، في حين حصلت شركة "سينوتا" للذكاء الاصطناعي التي استحوذت عليها "جرادينت" أخيراً، على جائزة "شركة التكنولوجيا المتقدمة للعام" خلال حفل تقديم "جوائز المياه العالمية" التي تقدّمها شركة "جلوبال ووتر إنتليجنس" (GWI)، والذي أُقيم في مدريد، إسبانيا.

تعترف هذه الجوائز المرموقة، التي تُقدّم سنوياً، بأبرز الإنجازات في قطاع معالجة المياه العالمي. وتتولى اختيار الجهات الفائزة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والتقنيين في قطاع معالجة المياه العالمي من القطاعين العام والخاص. وقد مُنحت هذه الجائزة إلى "جرادينت"، تقديراً لمساهماتها الهامّة في مجال المياه والتكنولوجيا الرقمية، وتحديداً ما يلي:

· تقنية التناضح العكسي للتدفق العكسي (CFRO) لتنقية المياه التي جعلت فصل المحلول الملحي عالي التركيز باستخدام الأغشية حقيقة واقعة للمستخدمين الصناعيين والهيئات البلدية في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لمرافق التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) الجديدة، سمحت عملية تنقية المحلول الملحي عالي التركيز باستخدام الأغشية بمعدلات استرداد للمياه قابلة للتطبيق تفوق 99 في المائة، ما أدى إلى تغيير جذري في نماذج التصميم طويلة الأمد.

· النشر العالمي لمنصة "سمارت أوبس" (SmartOps) الرقمية التي تتولى التحسين المستمر للأنظمة التي تتلقى المياه من مصادر متغيّرة – وهي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه تقنيات معالجة المياه للحرص على التصريف الصفري أو الأدنى للسوائل الصناعية المضرّة إلى البيئة. وقد باشر العملاء الصناعيون والهيئات البلدية اعتماد منصات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لعمليات تنقية المياه ومياه الصرف الصحي بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالاستدامة وضغوط خفض التكلفة واستمرارية الأعمال والامتثال التنظيمي والأحداث المناخية.

· مجموعة من الابتكارات الثورية التي نتج عنها أكثر من 250 براءة اختراع وتطبيق تسمح للشركة بمعالجة مجموعة واسعة من تطبيقات الاستخدام النهائي الناشئة. ولفتت شركة "جي دبليو آي" (GWI) عند منح الجائزة: "لم تتمكن أي

شركة أخرى من توفير المزيد من الحلول لتحديات معالجة المياه الصعبة في القطاع الصناعي في السنوات العشر الماضية."

وقال أنوراج باجباي، الرئيس التنفيذي لشركة "جرادينت" في معرض تعليقه: "إنه لشرف لنا أن نحظى بهذا الاعتراف المرموق من نظرائنا في القطاع، تقديراً لنمو أعمالنا والابتكارات التي نقدمها واعتمادنا للتكنولوجيا." وأضاف: "ساهمت خبرتنا الواسعة في مجال رقمنة تقنيات معالجة المياه وتحسينها في جلب قيمة جديدة طويلة الأجل لصالح عملائنا وميزة تنافسية هامة. نحن ممتنّون لعملائنا لإيلائهم هذا القدر من الثقة لشركة ’جرادينت‘ لحل تحدياتهم المائية الفريدة."

كما تمّ تكريم "سينوتا"، وهي الشركة التي استحوذت عليها "جرادينت" منذ فترة قصيرة، بفضل إنجازاتها التجارية المتقدّمة في مجال تكنولوجيا المياه العالمية. تعمل "سينوتا" على تحسين أداء محطات تحلية المياه باستخدام خوارزميات التعلّم الآلي. وقد ساهم عرض "نقاط الإعداد كخدمة" من "سينوتا" في قلب الموازين في عمليات مشغلي محطات تحلية المياه وإعادة استخدامها. وقد أثبت التوسع في مناطق جغرافية جديدة وإبرام مجموعة من الشراكات الصناعية الجديدة، الدور الحيوي الذي ستضطلع به البيانات والتعلم الآلي في الحد من الطاقة والمواد الكيميائية والبصمة الكربونية في مستقبل المياه.

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لمحة عن شركة "جرادينت"

تُعدّ "جرادينت" شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول لمشاريع المياه النظيفة المتقدمة. تتيح حلول "جرادينت" المتكاملة وخبرتها التقنية القوية إمكانية معالجة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة لتحديات المياه الأكثر أهمية. ومن خلال مجموعة كاملة من التقنيات المتميزة والخاصة والمدعومة من قبل أفضل الخبراء في مجال المياه، تعمل "جرادينت" على خدمة عمليات عملائها الخاصة بالمهام الحرجة في القطاعات الصناعية الأساسية في العالم. تأسّست "جرادينت" في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا واكتسبت مكانة فريدة تُتيح لها مواجهة التحديات العالمية المتزايدة الناتجة عن التصنيع والنمو السكاني والإجهاد المائي. واليوم، ومع أكثر من 400 موظف، تعمل "جرادينت" من مقرها الرئيسيّ العالمي في بوسطن والمقر الإقليمي ومختبرات الابتكار العالمية للبحث والتطوير في سنغافورة والمكاتب التي تمتلكها في عشر دول. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: gradiant.com.

لمحة عن "سينوتا"

تجمع "سينوتا" بين الفهم العميق لتقنيات تحلية المياه والذكاء الاصطناعي القائم على التعلم الآلي لمعالجة المزيد من المياه باستخدام كميات أقل من الطاقة والمواد الكيميائية، بغرض خفض التكاليف التشغيلية لعملائنا. وتساهم الخوارزميات المملوكة من قبل الشركة بتحديد ظروف التشغيل وبرامج الصيانة المثلى لمرافق المياه التابعة للمؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: synauta.com.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: om/news/home/20220520005460/en/https://www.businesswire.c

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للاتصالات المؤسسية

فيليكس وانغ

نائب الرئيس لشؤون التسويق بشركة "جرادينت"

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"كونسورت بارتنرز"

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