الرياض،المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة جدوى للاستثمار، الشركة السعودية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة مخازن العناية، وذلك عبر صندوقها "صندوق جدوى المتنوع للملكية الخاصة الخليجية".

تأسست شركة مخازن العناية في عام 2019، وهي علامة تجارية سعودية مبتكرة في قطاع التجزئة، وتشغّل حاليًا 15 فرعًا في مختلف مناطق المملكة. وقد ساهمت الشركة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الجمال والعناية الشخصية من خلال تطوير نموذج تجزئة حديث يُعرف بـ"المتجر المتخصص متعدد المنتجات"، والذي يوفر مزيجًا فريدًا يجمع بين تنوع وشمولية المنتجات ذات الجودة العالية، والأسعار المنخفضة على مدار العام، ضمن تجربة تسوّق راقية ومتكاملة تلبي تطلعات شرائح واسعة من العملاء. وبفضل قاعدة عملاء متنامية ونموذج تشغيلي مرن وقابل للتوسع، تمضي الشركة بثبات نحو توسيع نطاق حضورها داخل المملكة.

تمثل هذه الصفقة الاستثمار الرابع ضمن صندوق جدوى المتنوع للملكية الخاصة الخليجية (صندوق جدوى الخليجي الأول للأسهم الخاصة سابقًا)، وذلك بعد استثمارات سابقة في كل من قصة للعطور، ومجموعة بلاك سبون، وتكا وي.

وبهذه المناسبة، صرّح طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، قائلًا: "يسعدنا الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة مخازن العناية في ثاني استثماراتنا بقطاع التجزئة على مستوى المنطقة. وتعكس هذه الصفقة ثقتنا الراسخة في تطور السوق الاستهلاكية في المملكة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية هيكلية وتحول نحو مفاهيم حديثة في قطاع التجزئة."

من جهته، قال إيلي الخوري، رئيس قسم الملكية الخاصة في جدوى للاستثمار: "تُعد مخازن العناية شركة رائدة في قطاع يشهد نموًا وتحولًا متسارعًا. وقد نجحت في تطوير نموذج فريد يجمع بين التسعير القائم على القيمة وجودة تجربة التسوّق، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية ويهيئها لاغتنام الفرص المستقبلية للنمو. ويأتي هذا الاستثمار في صميم استراتيجيتنا الهادفة إلى دعم الشركات الواعدة ذات النماذج التشغيلية القابلة للتوسع."

كما علّق عبدالله المديهش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مخازن العناية، بقوله: "تمثل شراكتنا مع جدوى للاستثمار محطة محورية في مسيرة الشركة. وسنستفيد من خبرات جدوى في تسريع وتيرة نمونا، وتعزيز قدراتنا التشغيلية، ورفع مستوى الحوكمة، وتحقيق قيمة طويلة الأمد، بما يهيّئ الشركة للمرحلة المقبلة من النمو. كما تُمهّد هذه الشراكة نحو تعزيز موقعنا الريادي في قطاع الجمال والعناية الشخصية على مستوى المملكة، وتحقيق طموحاتنا المستقبلية للإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية".

عن شركة جدوى للاستثمار

جدوى للاستثمار هي شركة تقدم خدمات متعددة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولديها أصول عملاء تزيد قيمتها عن 100 مليار ريال سعودي (30 مليار دولار أمريكي) في الأسهم العامة، والملكية الخاصة، والعقارات، والائتمان الخاص والدخل الثابت وأسواق النقد. وتشمل قاعدة عملاء جدوى جهات حكومية، ومؤسسات استثمارية محلية وعالمية، وشركات ومكاتب عائلية محلية رائدة، وأفراد ذوي ملاءة مالية عالية.

تمارس جدوى للاستثمار أعمالها في المملكة العربية السعودية بناءً على الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية برقم 37-06034.

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