مدينة الكويت: أعلنت شركة جاهز الدولية "جاهز-الكويت"، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال منصتها الالكترونية، عن إطلاق "جاهز برايم"،خدمة الاشتراك شهري التي تقدم توصيلًا غير محدودًا مجانيًا من مجموعة مختارة من المطاعم مقابل دينار كويتي واحد فقط. ويعزز دمج جاهز برايم في تطبيق جاهز الكويت بشكل استراتيجي التزام الشركة بتلبية احتياجات الزبائن. وتظهر هذه المبادرة التوجه المحوري نحو العملاء في جاهز الكويت والتفاني في تحسين تجربة المستخدم وتقديم قيمة استثنائية لقاعدتها الواسعة من الزبائن.

تهدف جاهز برايم إلى تقديم خدمة للزبائن تجمع بين الراحة وجودة الأسعار. برسم اشتراك شهري يبلغ دينار كويتي واحد فقط، يحصل المشتركون على وصول إلى قائمة من المطاعم البرايم التي تقدم توصيلًا مجانيًا لمدة 30 يومًا، اما العملاء من غير المشتركين فستقدم لهم المطاعم المشتركة في برايم خدمة التوصيل بمبلغ ٥٠٠ فلس فقط. ستُشير المطاعم المسجلة في الخدمة برمز برتقالي على تطبيق جاهز الكويت. حاليًا، يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من المأكولات مع خطط للتوسع واضافة مجموعة أكبر من المطاعم الاستثنائية في المستقبل القريب. من خلال هذه الخدمة ، تهدف جاهز الكويت إلى تعزيز الربط بين الزبائن ومطاعمهم المفضلة، مما يجعل من الأسهل والأكثر اقتصادية التمتع بوجبات لذيذة من راحة منازلهم.

وأشارت جاهز الكويت إلى أن إطلاق جاهز برايم يشكل خطوة استراتيجية لترسيخ موقع الشركة كرائدة في صناعة خدمة توصيل الطعام، حيث تستمر في الاستثمار في خدمات تضيف قيمة للزبائن وشركاءها من المطاعم على حد سواء. حيث أ اشتراك الشهر بقيمة دينار كويتي واحد هو منافس من الناحية السعرية، مما يضمن أن يكون جاهز برايم متاحًا لجمهور واسع، ويمثل الحرص الدائم للشركة في تقديم حلول فعّالة من حيث التكلفة دون التنازل عن الجودة أو الخدمة. ومع استمرار جاهز الكويت في الابتكار والتطور، يظل جاهز برايم علامة واضحة على التفاني الراسخ في رضا العملاء والرؤية المستقبلية لجاهز في مواجهة التغيير السريع في مجال توصيل الطعام.

"نحن فخورون بإطلاق جاهز برايم لزبائننا الكرام، مما يعزز التزامنا بتقديم خدمات مبتكرة بأسعار تنافسية في السوق المحلية"، قال فيصل الساعي مدير التسويق في جاهز الكويت. "في جاهز الكويت، نحن مدفوعون بشغف التميز وسعي حثيث لكسب رضا العملاء. إطلاق جاهز برايم هو إنجاز حاسم في رحلتنا، يظهر التفاني لتقديم خدمات توجهها القيم وتلبي احتياجات قاعدتنا المتنوعة. الزبائن الراغبين في الاشتراك في الخدمة يمكنهم فعل ذلك ببساطة من خلال تطبيق جاهز الكويت والاستمتاع بتوصيل مجاني غير محدود من المطاعم البرايم".

أضاف الساعي "مع استمرار نمونا، نظل ملتزمين بتوسيع عروضنا وتعزيز موقعنا كرواد في صناعة خدمات توصيل الطعام المحلية والإقليمية. هذه هي واحدة فقط من العديد من الطرق التي نهدف من خلالها لتلبية وتجاوز توقعات عملائنا، ضامنين لهم الوصول إلى مطاعمهم المفضلة بنقرة زر واحدة".

من الجدير بالذكر أن جاهز-الكويت دخلت سوق توصيل الطعام عالي التنافسية بنهج مبتكر يركز على العملاء. من خلال السماح للعملاء ببساطة بتحديد موقع للتوصيل دون الحاجة إلى إدخال عنوان، توفر جاهز-الكويت تجربة سلسة ترفع من سهولة الاستخدام إلى مستوى جديد. وتتيح المنصة للمستخدمين من خيارات دفع مرنة، مما يتيح لهم الحرية في الدفع في أي وقت، سواء قبل أو بعد التوصيل، مما يضع التحكم بالتجربة في أيدي العملاء. بالإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع شركاء مختارين، تقدم جاهز خصومات تصل إلى 50٪ في بعض المطاعم، مما يوفر قيمة لا تضاهى ويجعلها خيارًا جاذبًا لخدمة توصيل الطعام في الكويت.

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حول جاهز

جاهز-الكويت هي شركة تابعة لشركة جاهز – المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر شركات توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية. تأسست في عام 2016، وتمكنت جاهز من الانتشار بسرعة في صناعة توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية، لتظهر كلاعب بارز بأكثر من 1.3 مليون مستخدم نشط وأكثر من 34,000 شريك توصيل في المملكة العربية السعودية حتى 31 مارس 2021. في عام 2022، دخلت جاهز-الكويت السوق الكويتي بجانب توسعها في البحرين خلال نفس العام.