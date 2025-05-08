عجمان، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تكامل التعليم الجامعي مع متطلبات الواقع العملي، وقّعت جامعة عجمان، المؤسسة التعليمية غير الربحية الرائدة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، الجهة المرجعية الأولى عالميًا في مجال إدارة المشاريع، وذلك انطلاقًا من رؤية مشتركة ترمي إلى دعم الابتكار، وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات وبما يُسهم في ترسيخ منظومة تعليمية ومهنية متكاملة تستشرف المستقبل وتلبي احتياجات المنطقة.

وقد جرت مراسم التوقيع في مقر جامعة عجمان بحضور الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، والأستاذ هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد إدارة المشاريع (PMI)، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور كريم الصغير قائلاً: "بصفتها مؤسسة تعليمية غير ربحية، تضع جامعة عجمان التميّز الأكاديمي والتعلم المستمر في صلب رسالتها. وتأتي هذه الشراكة تجسيدًا لرؤيتنا في بناء علاقات استراتيجية تدعم طموحاتنا المستقبلية. نحن نؤمن بأهمية تزويد طلبتنا بأحدث المهارات في إدارة المشاريع من خلال أدوات تعليمية متقدمة ومنهجيات معترف بها عالميًا، بما يعزّز من جاهزيتهم لسوق العمل، ويغرس فيهم قيم الإتقان، والابتكار، والتفاعل الإيجابي مع تحوّلات العصر."

وبموجب هذه الاتفاقية، سيدعم معهد إدارة المشاريع تطوير منصة رقمية متخصصة لصالح جامعة عجمان، توفّر وصولًا حصريًا لطلبتها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية إلى مجموعة متكاملة من الموارد التعليمية والتدريبية، تشمل شهادات مهنية معتمدة عالميًا، وبرامج تفاعلية، وفرصًا للتواصل المباشر مع نخبة من الخبراء والممارسين الدوليين في هذا المجال.

كما تشمل مجالات التعاون إعداد دراسات حالة تعليمية، وتبادل المحتوى الأكاديمي، والمشاركة في مؤتمرات وفعاليات على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، ويُعزّز من قدرة الخريجين على التأثير بفعالية في بيئات العمل المختلفة.

من جانبه، قال الأستاذ هاني الشاذلي: "نفخر بإطلاق أولى شراكاتنا في إمارة عجمان بالتعاون مع جامعة عجمان، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات والمعترف بها عالميًا في مجالي الابتكار وتوظيف الخريجين. تمثل هذه الشراكة استمرار التزام معهد إدارة المشاريع (PMI) بتنمية الكفاءات المستقبلية وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل. ومن خلال مواءمة معايير (PMI) العالمية في إدارة المشاريع مع النهج الأكاديمي المتقدم لجامعة عجمان، نهدف إلى تمكين الطلاب والمهنيين من قيادة التغيير الإيجابي وتحقيق تأثير مستدام في مختلف أنحاء المنطقة."

وتُعد هذه الاتفاقية محطة محورية ضمن جهود المعهد العالمي لإدارة المشاريع لتوسيع نطاق حضوره الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تُعزّز في الوقت ذاته من التوجّه الاستراتيجي لجامعة عجمان نحو بناء منظومة تعليمية متقدمة، مرنة في أدواتها، راسخة في قيمها، ومتصلة بمتغيرات العالم من حولها.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمسيرة حافلة في التميز الأكاديمي والابتكار والتأثير المجتمعي. اليوم، تحتل جامعة عجمان مكانة مرموقة عالمياً، حيث صنفت في المرتبة 477 على مستوى العالم والخامسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025. كما أنها أول جامعة خاصة غير ربحية في المنطقة العربية تحصل على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC) .

وتلتزم جامعة عجمان، من خلال كلياتها التسع وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بتقديم تعليم شامل ومتميز يُعِد الطلبة للنجاح في بيئة العمل العالمية. وقد ساهم هذا التنوع الأكاديمي في تخريج أكثر من 40,000 طالب وطالبة يشغلون اليوم مناصب قيادية في أبرز المؤسسات على مستوى العالم. وجدير بالذكر أن جامعة عجمان تبوأت المرتبة الأولى من حيث السمعة لدى جهات التوظيف على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها مؤسسة غير ربحية، تعيد جامعة عجمان استثمار مواردها في مهمتها الرامية إلى جعل التعليم متاحاً للجميع، مع التركيز على تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال برامج دراسية متنوعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.ajman.ac.ae

لمحة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)

يعد معهد إدارة المشاريع (PMI) الهيئة الرائدة في إدارة المشاريع، والمكرسة لتوجيه المسار نحو نجاح المشاريع. منذ العام 1969، ألقى معهد إدارة المشاريع الضوء على قوة إدارة المشاريع والأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع. ومن خلال مجتمع عالمي وشهادات مهنية ذات معايير ذهبية وفرص للتعلم مدى الحياة المهنية، يعمل معهد إدارة المشاريع على تمكين المتخصصين الحاليين والطموحين في إدارة المشاريع، وكذلك المنظمات، من المعارف والموارد اللازمة للقيادة بفعالية وخلق تأثير في المجتمعات التي يخدمونها. انضم إلى معهد إدارة المشاريع في الارتقاء بعالمنا - مشروع واحد في كل مرة.

تواصل معنا على www.pmi.org، وlinkedin.com/company/projectmanagementinstitute، وعلى إنستغرام pmi_org@، وعلى تيك توك PMInstitute@.

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