المملكة العربية السعودية، الرياض: وقع مركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be) اتفاقية مع جامعة سليمان الراجحي لتأسيس حاضنة الشركات الجامعية الناشئة ودعم رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية.
ترمي هذه الاتفاقية إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازمين لرواد الأعمال، والمساعدة في احتضان الأفكار، وتحفيز إطلاق مشاريع ريادية مبتكرة.
يتمتع مركز الابتكار وريادة الأعمال بسجل حافل في حاضنات ومسرعات الأعمال، حيث سبق له المشاركة في تأسيس حاضنات الأعمال في المملكة وخارجها، وأدار العديد من البرامج الريادية الجامعية بالتعاون مع الجامعات السعودية.
عن مركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be):
مجتمع ريادي متكامل يستهدف أصحاب الأفكار الريادية الذين يظهرون الإصرار والرغبة العالية لحل مشكلات تواجه الأفراد أو المجتمعات من خلال خدمات ومنتجات مبتكرة، ويبحثون عن بيئة عمل تساعدهم على بناء قدراتهم ومهاراتهم الفردية لإطلاق مشاريعهم. وسبق له المساهمة في تأسيس عشرات الشركات وإدارة العديد من مسرعات وحاضنات الأعمال بالتعاون مع عدة جامعات وجهات أخرى.
-انتهى-
#بياناتشركات