دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا، شراكة استراتيجية لمدة أربع سنوات مع مجموعة "جيمس للتعليم"، إحدى أقدم وأكبر مزوّدي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر على مستوى العالم.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكّن طلاب 47 مدرسة من مدارس "جيمس" في الإمارات وقطر، ممن أنهوا بنجاح برنامج البكالوريا الدولية أو مستوى A أو منهج CBSE، أو قدموا أداءً جيدا في المواد العلمية، من الاستفادة من عملية تقديم مبسّطة للالتحاق بمسار دراسة الطب لمدة خمس أو ست سنوات الذي تقدّمه الجامعة.

وبالإضافة إلى تسهيل إجراءات القبول، ستعمل جامعة سانت جورج على إشراك طلاب "جيمس للتعليم" في مجموعة من الأنشطة الأكاديمية والمهنية، والتي تشمل ندوات عبر الإنترنت، وفعاليات حضورية، وورش عمل سريرية، وجلسات إرشاد فردية تهدف إلى تزويدهم برؤية أعمق حول مهنة الطب وحياة الطالب في جامعة سانت جورج.

وسيحصل الطلاب من مدارس "جيمس للتعليم" الذين حصلوا على القبول في جامعة سانت جورج على منحة جزئية، ومقابلة قبول مضمونة، بالإضافة إلى فرصة الانضمام إلى"نادي جامعة سانت جورج الطبي العالمي"، وهو منصة تعليمية إلكترونية تضم محتوى حصري من الجامعة.

وفي تعليق لها، قالت أوريلي ليلي فوماراك، المدير المساعد للشراكات الأكاديمية الدولية في جامعة سانت جورج: "تُعد مجموعة جيمس للتعليم من أبرز المؤسسات التعليمية الرائدة في العالم، وتُتيح لنا هذه الاتفاقية المساهمة بدور محوري في تقديم الدعم والتوجيه للطلاب في الإمارات وقطر، والذين يتطلعون إلى دراسة الطب والانضمام إلى جامعة سانت جورج. لا تقتصر هذه الشراكة على تأكيد التزامنا المتواصل بتمكين الجيل القادم من الأطباء، بل تسهم أيضاً في إطلاق المزيد من الفرص ليكون التعليم الطبي أكثر سهولة للطلاب القادمين من مختلف أنحاء العالم".

ومن جانبه، قال كريستوفر غودبورن، مدير مبادرة جيمس فور لايف، البرنامج التعليمي الشامل لمجموعة جيمس للتعليم والذي يقدم فرص التوظيف والقبول في الجامعات ودعم الخريجين: "نفخر بالتعاون مع كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا. لا شك في أن هذه الشراكة تعتبر خطوة إضافية لتمكين الطلاب الطموحين في مجموعة جيمس للتعليم والراغبين بالتوجه نحو المجال الطبي من التعرف بشكل مباشر على جامعة سانت جورج، ومتطلبات القبول فيها، وتوسيع آفاقهم للمرحلة التعليمية المقبلة. نحن نتطلع لرؤية عدد كبير من طلابنا وهم يحققون التميز في هذا المجال الحيوي خلال المستقبل القريب".

نبذة عن كلية الطب بجامعة سانت جورج:

تعد جامعة سانت جورج التي تأسست عام 1976 مركزاً للتميز الأكاديمي العالمي، وتستقطب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من 150 دولة*، مما يجعلها مؤسسة عالية المستوى من منظور عالمي فريد. وتحظى كلية الطب بجامعة سانت جورج باعتماد مجلس إدارة غرينادا للطب العام وطب الأسنان المُعترف به من قبل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي.

توفر كلية الطب بجامعة سانت جورج برنامج دراسة الطب لمدة أربع سنوات، كما توفر للطلاب أيضاً إمكانية الالتحاق ببرنامج دراسة الطب من العديد من أنظمة التعليم في العالم عبر مسارات دراسة الطب لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات. وتمتلك جامعة سانت جورج شبكة تضم أكتر من 75 مستشفى ومركزاً صحياً تابع لها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتقدم فرصة فريدة للطلاب لبدء حياتهم المهنية الطبية في غرينادا أو المملكة المتحدة.

حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تتولى "جيمس للتعليم" دوراً جوهرياً في القطاع التعليمي، حيث تحرص على توفير الخدمات التعليمية يوميًا لأكثر من 200,000 طالب وطالبة من 176 جنسية في مدارسها حول العالم، وتُعدّ من أبرز المؤسسات التعليمية وأكثرها تأثيرًا على مستوى العالم، إذ يبلغ عدد خريجيها ما يقارب نصف مليون، ممن تركوا بصماتهم في مختلف مجالات الحياة. تأسست مجموعة "جيمس للتعليم" في دولة الإمارات عام 1959، وهي حاليًا أكبر وأشهر مجموعة تعليمية خاصة في العالم تعنى بكافة المراحل الدراسية، وتتميز بتقديم مناهج تعليمية متنوعة لعائلات من خلفيات اجتماعية واقتصادية متعددة. وما بدأ كمدرسة صغيرة في منزل خاص بدبي، لا يزال اليوم يحافظ على طابعه كمشروع عائلي مبتكر. وتلتزم "جيمس للتعليم" برؤيتها في توفير تعليم عالي الجودة لكل متعلم في كل مكان، مستفيدةً من شبكتها التعليمية المتنامية ومبادراتها الخيرية المتعددة. للمزيد من المعلومات حول مجموعة "جيمس للتعليم"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gemseducation.com

