أبرمت جامعة حمدان بن محمد الذكية مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع، بهدف تطوير برامج تعليمية مهنية مبتكرة تعزز من جاهزية الدارسين لسوق العمل، وتطوير المسارات التعاونية لتبادل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ترجمةً لنهج الجامعة في إرساء معايير جديدة لكفاءة الأداء المؤسسي وجودة المُخرجات التعليمية، ورسم خارطة طريق مستقبل التعليم القائم على التكنولوجيا والمتمحور حول تمكين الدارسين، وترسيخ ريادتها باعتبارها نواةً للتعلُّم الذكي على مستوى المنطقة.

ووقّع المذكرة كلٌّ من سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية؛ والأستاذ هاني الشاذلي، المدير التنفيذي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معهد إدارة المشاريع (PMI)، وذلك بحضور عدد من أعضاء فريق إدارة الجامعة والمعهد.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "تتخذ الجامعة من الرؤى الوطنية الطموحة بوصلةً لمنظومة عملها، وتتبنى نهجاً يقوم على المواءمة بين مُخرجات التعليم ومرتكزات اقتصاد المعرفة، والإسهام بترسيخ قيم التميُّز والابتكار في البيئة الأكاديمية، وتوطيد أواصر التعاون والشراكة مع أقطاب التعليم والتكنولوجيا. وننظر بثقة حيال مُخرجات تعاوننا الوثيق مع "معهد إدارة المشاريع إنك"، سيما وأنَّ هذه الشراكة تأتي ترجمةً للحرص المشترك على اعتماد أفضل المنهجيات العالمية ومشاركة الخبرات المؤسسية لإرساء الأسس المتينة لمنظومة تعليمية تلبّي احتياجات اليوم وتستشرف مسارات المستقبل لمختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم بترسيخ مكانة دبي منارةً عالمية للعلم والمعرفة". وجدير بالذكر جامعة حمدان بن محمد الذكية تطرح برنامج ماجستير في إدارة المشروعات يلقى إقبالاً كبيراً بين الدارسين، إضافةً إلى برامج تدريبية في نفس التخصص.

ومن جانبه، قال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معهد إدارة المشاريع (PMI) "يفخر معهد إدارة المشاريع (PMI) بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية – أول جامعة ذكية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي – في تعاون يعكس التزامنا المشترك بالابتكار والتعلم الرقمي وقيادة الجيل القادم. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى دعم الطلاب من خلال توفير الوصول إلى المعايير العالمية في إدارة المشاريع والأدوات العملية التي تعزز القدرات في عالم سريع التغير. تُعد جامعة حمدان شريكاً أكاديمياً قيماً، ونتطلع معاً إلى رسم مستقبل نجاح إدارة المشاريع".

وتهدف المذكرة إلى توفير إطارٍ شامل لتبادل الخبرات والمعرفة نحو تحقيق أفضل الممارسات، وصياغة المواد التوضيحية بما فيها دراسات الحالة المنشورة، وتسخير موارد المعهد في تطوير وتشجيع النشر المشترك. ويشمل نطاق المذكرة أيضاً توفير المعهد باقة واسعة من منتجاته وحلوله للجامعة، والعمل على إطلاق منصة أعمال متكاملة لصالح الجامعة وتوفير منتجات المعهد عبر الإنترنت، سعياً لدفع عجلة الابتكار الأكاديمي وتعزيز عملية التعلُّم الذكي وتسهيل عمليات الاعتماد لكوادر الجامعة ودارسيها.

-انتهى-

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