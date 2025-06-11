في إطار جهودها لتوسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية وتعزيز تبادل الخبرات على مستوى العالم العربي، التقى سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، رئيس جامعة بورسعيد، كما قام بزيارة رسمية إلى الجامعة البريطانية في مصر، وذلك لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير برامج تعليمية مشتركة تدعم الابتكار وترتبط بمتطلبات التنمية وسوق العمل.

وخلال لقائه مع الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، استعرض الجانبان فرص التعاون الأكاديمي وتطوير برامج مشتركة تدعم متطلبات التنمية. وشهد اللقاء تبادلًا مثمراً للرؤى حول أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، حيث أشاد سعادة الدكتور منصور العور بالنموذج المتقدّم الذي تتبناه جامعة بورسعيد، لا سيما في شراكتها الفاعلة مع القطاع الخاص لإدارة المستشفى الجامعي، واصفاً إياها "بالتجربة الملهمة". ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف صالح عن تقديره للتعاون المرتقب مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، مثّمناً ريادتها في مجال التعليم الذكي والابتكار الأكاديمي.

أما خلال زيارته إلى الجامعة البريطانية في مصر، فقد التقى سعادته بالأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، حيث جرى بحث آفاق التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما اطّلع وفد الجامعة على الملف الأكاديمي الشامل للجامعة وقيمها المؤسسية التي ترتكز على التميز والابتكار، إلى جانب مبادراتها الرائدة في مجال الاستدامة. وتعرّف الوفد كذلك على تجربة اتحاد الطلبة، وجهود تطوير المناهج الرقمية، والمختبر المالي، وبرامج التدريب العملي والتبادل الطلابي، بما يعكس التزام الجامعة بتأهيل طلبتها وفق أعلى المعايير العالمية. وشملت الزيارة أيضاً جولة ميدانية في مرافق الجامعة المتقدمة، للاطلاع على البنية التحتية الحديثة والداعمة للعملية التعليمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على توسيع التعليم الذكي في العالم العربي، وتعزيز التعاون مع الجامعات المتميزة لتطوير نماذج تعليمية مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل، وتسهم في إعداد جيل قادر على قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا.

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