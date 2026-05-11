​​​​​​أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت جامعة السوربون أبوظبي عن عقد شراكة استراتيجية مع سال، الشركة المتخصصة في منتجات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة المطورة في الامارات، بهدف الارتقاء بمنظومة الأبحاث والابتكار وتبادل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي السيادي، والذكاء الاصطناعي الوكيل.

وتم الكشف عن هذا التعاون في معرض اصنع في الإمارات 2026، حيث وقع الطرفان مذكرة التفاهم الناظمة لهذه الشراكة، التي تعكس الالتزام المشترك بدعم طموحات دولة الإمارات في مجال التقنيات المتطورة، وحرْصهما على الإسهام بفعالية في تنمية اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. ووقّع مذكرة التفاهم كل من السيد جيوم هوس، رئيس قسم العلاقات العامة والرعاية والاتصالات والتسويق، وذلك بالنيابة عن البروفيسورة ناتالي مارسيال-بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي؛ والسيد فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة Saal.ai.

وتنص الاتفاقية على تحقيق التكامل بين الخبرة الأكاديمية والبحثية لجامعة السوربون أبوظبي وإمكانات شركة سال في مجال منصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل. وتسهم هذه الجهود في تنمية قدرات الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي وبرنامج التحول الرقمي الأوسع نطاقاً في دولة الإمارات.

كما يهدف التعاون إلى تعزيز التفاعل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الذكاء الاصطناعي، ودعم نمو منظومة مستدامة للذكاء الاصطناعي السيادي في دولة الإمارات. ويتم ذلك من خلال إطلاق مبادرات بحثية مشتركة، وبرامج مخصصة لابتكارات الذكاء الاصطناعي، وتنمية المواهب، وتبادل منظم للمعارف والخبرات.

وتدمج هذه الشراكة الخبرة الأكاديمية مع إمكانات التطبيق العملي ، ما يسهم في تطوير حلول وأطر عمل موثوقة للذكاء الاصطناعي وقائمة على المتطلبات المحلية، والتي من شأنها تلبية الأولويات الوطنية والإقليمية، إلى جانب دعم مفاهيم السيادة والحوكمة والرقابة التشغيلية.

وتنسجم هذه الشراكة مع إعلان جامعة السوربون أبوظبي عام 2026 "عام الذكاء الاصطناعي"، في خطوة تعكس التزام الجامعة المستدام بتعزيز البحوث متعددة التخصصات، ودعم التقنيات الناشئة، وتنمية الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. كما تواصل الجامعة ترسيخ حضورها في مجال تعليم الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والابتكار على مستوى دولة الإمارات، من خلال الجهود التي يبذلها مركز السوربون للذكاء الاصطناعي، إلى جانب البرامج الأكاديمية مثل بكالوريوس الرياضيات، تخصص علم البيانات للذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على الموضوع، قال الدكتور كزافيير فريسكيه، مدير مركز السوربون للذكاء الاصطناعي، في جامعة السوربون أبوظبي: "تكتسب الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع التطبيقي أهميةً متزايدةً في ظل التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي بشقّيها السيادي والوكيل، وعبر مختلف القطاعات والمجالات المجتمعية. ولا تقتصر اهتماماتنا في مركز السوربون للذكاء الاصطناعي على تمكين الطلاب من فهم هذه التقنيات، بل نسعى أيضاً إلى منحهم القدرة على استخدامها عملياً والتفاعل مع البيئات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت تلعب دوراً محورياً في صياغة الممارسات المهنية حول العالم. ويمثّل التعاون البحثي مع شركاء القطاع ركيزةً أساسيةً في دعم النماذج والبنى التقنية وأنظمة الوكلاء المستقلة التي يجري تطويرها داخل مختبراتنا، لتتحول إلى حلول تقنية سيادية متقدمة تتسم بالموثوقية والأمان. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بدفع مسارات أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتنمية المواهب، وتعزيز منظومات الابتكار، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات".

وبدوره، قال فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة سال: "تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية نحو تطوير منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي السيادي في دولة الإمارات، تتسم بالاستقلالية الكاملة والاكتفاء الذاتي. ونسعى إلى الجمع بين التميّز الأكاديمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، لتسريع عملية تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتفعيل مشاركة الكفاءات المحلية في هذا المشهد. ويتمثّل هدفنا الجوهري في تحويل أبحاثنا المتقدمة إلى أنظمة واقعية فعّالة تخدم الأولويات الوطنية، وتعزّز مكانة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي الموثوق".

نبذة عن جامعة السوربون أبوظبي

تأسست جامعة السوربون أبوظبي عام 2006 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتكون أول جامعة فرنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد فروع جامعة السوربون في باريس وهي مرخصة من دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي. وتستند الجامعة إلى أكثر من 768 عاماً من التميّز الأكاديمي الذي تتمتع به كل من جامعة السوربون وجامعة باريس سيتي، وتطرح الجامعة أكثر من 20 برنامجاً لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، والقانون، والاقتصاد، وإدارة الأعمال، والبيانات، والعلوم والهندسة، إلى جانب برامج الدكتوراه المتاحة عند الطلب من الكليات التي تقدم شهادات الدكتوراه في فرنسا. وتُمنح جميع الشهادات من جامعة السوربون وجامعة باريس سيتي، وهي معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في فرنسا، ومن مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم جامعة السوربون أبوظبي أكبر مكتبة أكاديمية ناطقة باللغة الفرنسية في منطقة الخليج العربي، إلى جانب معهد جامعة السوربون أبوظبي للابتكار والبحث العلمي "سفير"، الذي يدعم البحث والابتكار عبر سبعة مراكز متخصصة في مجالات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية، والعلوم البحرية، مع إتاحة الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 17 ألف باحث وشركاء بحثيين من القطاع الصناعي. وتُعد الجامعة مركزاً ثقافياً نابضاً بالحياة، كما تلتزم بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد نالت جامعة السوربون أبوظبي لقب أفضل جامعة تعليمية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ضمن جوائز فوربس الشرق الأوسط للتعليم العالي لعام 2019، وخرّجت أكثر من 3,200 طالب وطالبة من أكثر من 90 جنسية، كما حازت على المركز الأول في جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية ضمن فئة المؤسسة البحثية البيئية. وفي تصنيف التايمز للتعليم العالي لتأثير الجامعات لعام 2025، حلّت الجامعة في المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات في مجال الاستهلاك والإنتاج المسؤولين. وعالمياً، تحتل جامعة السوربون المرتبة 43 في تصنيف شنغهاي للجامعات لعام 2025، والمرتبة السادسة عالمياً في تخصص الرياضيات والمرتبة 29 في الفيزياء، وتم تصنيفها كأفضل جامعة في مجال التواصل في فرنسا وفق لو فيغارو إيتوديون لعام 2025. فيما احتلت جامعة باريس سيتي المرتبة 60 عالمياً في تصنيف شنغهاي للجامعات 2025.

نبذة عن شركة سال

تُعد "سال" إحدى شركات مجموعة أبوظبي كابيتال، وهي شركة رائدة في حلول الذكاء الاصطناعي، حيث تمكن الشركات في مختلف القطاعات على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتعزيز بيئة الابتكار.

من خلال مجموعة من المنتجات والمنصات المطورة محلياً - بما في ذلك AgendiX و GovernX DigiXT و Academy X و Dataprism360 و Market Hub - تقدم "سال" حلولًا مصممة خصيصاً لدفع عملية التحول الرقمي في قطاعات مثل الدفاع والرعاية الصحية والنفط والغاز والمدن الذكية والتعليم.

انطلاقاً من رؤية تهدف إلى النمو الهائل وتحسين حياة الأفراد، تكرس سال (SAAL.ai) جهودها لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على تبسيط عملياتها وتعزيز اتخاذ القرارات وخلق مستقبل أكثر ملاءمة لجميع الأفراد.

