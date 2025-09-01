المنامة ـ جامعة الخليج العربي: أطلقت جامعة الخليج العربي بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة برنامجاً تدريبياً متقدماً بعنوان "هيدرولوجيا المياه الجوفية وإدارتها في مملكة البحرين" لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لقطاع المياه الجوفية أمام تحديات التغير المناخي، وذلك بدعم من صندوق المناخ الأخضر.

وسيُزوّد البرنامج الذي ينتهي في ديمسبر المقبل 20 متدرباً من الأخصائيين والمهندسين البحرينيين الواعدين في المراحل الإدارية المبكرة إلى المتوسطة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمهارات متطورة في توصيف وتحليل المياه الجوفية، واستخدام النماذج الرياضية لمحاكاة خزانات المياه الجوفية لمساندة اتخاذ القرار، وتزويدهم بالمبادئ الحديثة والأساسية للحوكمة والإدارة المستدامة للمياه الجوفية.

وأشار أستاذ الموارد المائية في جامعة الخليج العربي المدرب الرئيس بالبرنامج الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري ، أن البرنامج التدريبي يحمل بعداً استراتيجيا ذو مستوى عالي لقطاع المياه في مملكة البحرين، ويهدف إلى تدريب قادة المياه للجيل القادم على الإدارة السليمة والمستدامة للمياه الجوفية ويعزز من القدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ وتأثيراتها المستقبلية على المياه الجوفية المتمثلة في تناقص هطول الأمطار وبالتالي مواصلة تعزيز انخفاض تغذية المياه الجوفية، وزيادة الطلب على المياه الجوفية من القطاع الزراعي بسبب الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة، وزيادة غزو مياه البحر للمياه الجوفية وتملحها وتدهور نوعيتها.

وأضاف أن مواجهة هذه التحديات ووضع خطط التكيف والمواجهة، مثل التغذية الصناعية، وخفض الطلب الزراعي على المياه الجوفية باستخدام الأدوات المناسبة التوعوية والاقتصادية والتقنية هو أمر بالغ الأهمية للأمن المائي الوطني في مملكة البحرين، وإن المحافظة على المياه الجوفية من التدهور وضمان استدامتها وجاهزيتها لحالات الطوارئ في المملكة يأتي منسجماً مع أهداف وجهود مواصلة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

من جانبها، أكدت المهندسة ليلى علي سبيل مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للبيئة، أن المياه الجوفية تعد من أبرز أولويات العمل البيئي في مملكة البحرين، نظراً لأهميتها الحيوية وضرورة الحفاظ على جودتها ومنع تلوثها وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن تعميق الفهم العلمي والتقني لهذا المورد الاستراتيجي يشكل أحد ركائز عمل المجلس في تطوير السياسات البيئية.

وشددت على أهمية التكامل المؤسسي بين المجلس الأعلى للبيئة ومجلس الموارد المائية والجهات المعنية، لما له من دور محوري في توجيه الجهود الوطنية نحو إدارة متكاملة ومستدامة للمياه الجوفية، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، مشيرة إلى أن الشراكة مع جامعة الخليج العربي تُجسد توجه المجلس الأعلى للبيئة نحو مواصلة تعزيز القدرات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تدعم البحث التطبيقي وتُمكّن الكفاءات البحرينية من استخدام أحدث أدوات النمذجة والتحليل العلمي والهيدرولوجي، بما يُسهم في دعم اتخاذ القرارات وصياغة سياسات بيئية فعّالة قائمة على المعرفة.

-انتهى-

