المنامة ـ جامعة الخليج العربي: تُطلق جامعة الخليج العربي برنامج بكالوريوس خدمات الطوارئ الطبية، ضمن برامج كلية الطب والعلوم الصحية مطلع العام الأكاديمي 2026–2027، لأول مرة، في خطوة تحمل أبعادًا إستراتيجية مهمّة لمواكبة متطلّبات سوق العمل على المستوى الخليجي والإقليمي في طرح هذا التخصص الحيوي المهم، بهدف إعداد كوادر طبية متخصصة قادرة على التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ الصحية وفق أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية العالمية.

وأكد عميد كلية الطب والعلوم الصحية، الأستاذ الدكتور محمد مددين، أن استحداث هذا التخصص في الكلية يأتي استجابةً للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي، والحاجة المتزايدة إلى مسعفين يمتلكون مهارات متقدمة في الاستجابة السريعة للحالات الحرجة والإصابات والحوادث والكوارث، مشيرًا إلى أن المسعفين أصبحوا اليوم إحدى الركائز الأساسية في الأنظمة الصحية الحديثة للعمل في خدمات الإسعاف والخدمات الطارئة وخدمات الكوارث والإخلاء الطبي.

وأشار إلى أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدول المتقدمة باتت تولي تخصص طب الطوارئ اهتمامًا متزايدًا، لما له من دور محوري في تعزيز الصحة العامة ورفع جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية المختلفة، لافتًا إلى أن طرح البرنامج من قبل جامعة الخليج العربي يعكس حرص الجامعة على مواكبة أحدث الاتجاهات الطبية والأكاديمية عالميًا.

وبيّن أن البرنامج الأكاديمي الجديد سيسهم في تأهيل أخصائيين متخصصين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية للعمل في خدمات الطوارئ والإسعاف ووحدات الاستجابة السريعة والإخلاء الطبي وغيرها من المجالات، بما يدعم احتياجات الأنظمة الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية، خاصة في ظل التوسع المتنامي في خدمات الرعاية الصحية الطارئة، وفق معايير تنافسية عالية.

وأكد الدكتور محمد مددين أن إطلاق هذا التخصص يمثل إضافة نوعية لمسيرة جامعة الخليج العربي الأكاديمية والطبية، ويعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في إعداد الكفاءات الصحية المتخصصة، مشيرًا إلى أن البرنامج سيواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الطبي والتدريب السريري، بما يسهم في تخريج مسعفين قادرين على التعامل بكفاءة عالية مع مختلف الحالات الطارئة والحرجة.

يُشار إلى أن جامعة الخليج العربي تطرح أيضًا برامج متنوعة للدراسات الجامعية الطبية، مثل برنامج دكتور في الطب، وبكالوريوس العلوم في التمريض، لكونها جامعة متقدمة وفق التصنيفات العالمية للجامعات، إذ تقدم برامج فريدة من نوعها بمعايير عالمية لمرحلة البكالوريوس، إلى جانب برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات الطبية والتربوية والتقنية والإدارية.

