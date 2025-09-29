أطلقت كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بالتعاون مع مركز جامعة الخليج العربي للاستشارات والتدريب "الدبلوم الاحترافي في تقنيات الأمن السيبراني"، كأول برنامج أكاديمي على مستوى المنطقة يدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إذ يهدف البرنامج إلى سد الفجوة في الكفاءات المتخصصة في مجال حماية المعلومات والأنظمة الرقمية، والاستجابة للتحول الرقمي المتسارع الذي تشهده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو تجسيداً لالتزام الجامعة بدعم رؤية دول المجلس الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتأمين الأصول المعلوماتية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

وقال رئيس قسم الحوسبة، أستاذ علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عادل بوحوله، إن إطلاق هذا الدبلوم يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمكنهم من فهم وتعلّم آليات عمل قراصنة الإنترنت للكشف عن التهديدات السيبرانية بصورة استباقية.

وأضاف موضحاً: "أن البرنامج سيتناول أحدث تقنيات البلوكشين وتوظيفها في تعزيز البنى الأمنية الرقمية،إلى جانب استعراض آليات القرصنة الأخلاقية وبيان أهميتها في اكتشاف الثغرات بشكل استباقي قبل استغلالها من قبل الجهات الضارة، كما سيغطي البرنامج التحوّل الجذري الذي تُحدثه الحوسبة الكمومية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على مخاطر اختراق أنظمة التشفير الحالية بواسطة الحواسيب الكمومية، والخوارزميات المقاومة للكم بالإضافة إلى استراتيجيات الاستعداد لتحديات مرحلة ما بعد الكم.

وأشار إلى أن إطلاق البرنامج يأتي استجابة لحاجة سوق العمل إلى مهارات نوعية ومحدثة في مجال الحماية الإلكترونية.

هذا، ويستهدف الدبلوم خريجي الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحاسب، وغيرهم من المهتمين في مجالات الأمن الرقمي في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المهنيين العاملين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والبنوك، والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخريجين الراغبين في التخصص بمجال الأمن السيبراني. ويُقدَّم البرنامج بنظام التعليم المدمج ليجمع بين الحضور المباشر والتعليم عن بُعد، ويستمر لمدة 6 أشهر بمعدل 180 ساعة تدريبية.

ويشترط للقبول الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الحوسبة أو التخصصات ذات العلاقة، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في ديسمبر المقبل، ويشرف عليه نخبة من الأساتذة المحليين والدوليين.

يشار إلى ان جامعة الخليج العربي هي جامعة خليجية تعنى ببناء القدرات والمهارات ذات الكفاءة والتي تخدم المجتمع الخليجي في عدة مجالات وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال طرحها للعديد من برامج الدبلومات المهنية والاحترافية المبتكرة والفريدة من نوعها، والتي تتميز بالمرونة والفعالية والجودة والمعتمدة من قبل منظمات ومعاهد عالمية.

