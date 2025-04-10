وقع معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، مذكرة تفاهم استراتيجية مع رئيس كلية الأطباء والجراحين في باكستان، الأستاذ الدكتور محمد شعيب شفيع، بهدف تعزيز التعاون في عدة مجالات بحثية وأكاديمية وإدارية بين الطرفين، مثل التبادل الأكاديمي، البحث متعدد التخصصات، والمبادرات التعليمية المبتكرة. وهذا من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للاكتشافات العلمية، وإثراء الخبرات التعليمية، والارتقاء بالتدريب الطبي.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد من الكلية، ضم نخبة من الإداريين وأعضاء الهيئة الأكاديمية في الكلية، إلى جامعة الخليج العربي. تخللت الزيارة توقيع مذكرة التفاهم التي ستشكل علامة فارقة تعكس الالتزام الثابت لكل من جامعة الخليج العربي وكلية الأطباء والجراحين في باكستان، في تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتقديم فوائد طويلة الأمد للمجتمع الطبي على الصعيدين الدولي والمحلي. هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي، وتسهم في رفع مستوى التعليم الطبي والتميز المهني في المنطقة والعالم.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجالات المشاريع البحثية المشتركة، والإشراف الأكاديمي على برامج ما بعد الدكتوراه والدراسات العليا، والأنشطة الشبكية الدولية، والتعاون في أنشطة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تشمل برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الممتحنين، وتطوير المناهج الدراسية، وبناء القدرات من خلال ورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة. بالإضافة إلى تأهيل برامج الزمالة الإكلينيكية في مدينة الملك عبدالله الطبية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد: "يمثل توقيع هذه المذكرة مع كلية الأطباء والجراحين في باكستان، خطوة هامة لتعزيز مساعينا الأكاديمية والبحثية، حيث ستدعم هذه الشراكة المبادرات التعليمية المبتكرة، وتعزز التعاون والارتقاء بمعايير التدريب الطبي بشكل فعّال، مما يفتح آفاقًا جديدة للاكتشافات العلمية ويرتقي بتجارب الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، ويحدث تقدماً ملموساً في قطاع الرعاية الصحية، ممهدًا الطريق لنموذجٍ دائم من التفوق العالمي."

وأوضح أن هذه المذكرة ستساهم في دعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير المناهج التعليمية، والتبادل على المستوى الطلابي وأعضاء الهيئة الأكاديمية، والإشراف على طلبة الدراسات العليا، والتبادل الأكاديمي في برامج ما بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات وورش التدريب والفعاليات الطبية الدولية.

من جانبه، قال رئيس كلية الأطباء والجراحين في باكستان، الأستاذ الدكتور محمد شعيب شفيع: "يشرفني توقيع مذكرة التفاهم نيابة عن كلية الأطباء والجراحين في باكستان خلال هذه الزيارة الرسمية المثمرة.،فهذا الاتفاق مع جامعة الخليج العربي يُعد خطوة محورية نحو تكامل التعاون الأكاديمي والتقدم في مجال التدريب الطبي من خلال المبادرات المشتركة في البحث، وتبادل الكوادر والطلبة. ونحن ملتزمون بدعم الابتكار والتميز لتحقيق فوائد جلية على مستوى مجتمعنا والقطاع الطبي بأكمله."

وأضاف قائلاً أن التعاون مع جامعة الخليج العربي يُمثل خطوة هامة نحو تعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا. وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر مع جامعة خليجية لها سمعة أكاديمية مشرقة على المستوى الاقليمي، موضحًا أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعتين على تطوير وتعميق التعاون الأكاديمي والبحثي بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير الحلول العلمية التي تواكب التحديات المعاصرة.

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