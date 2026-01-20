أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جامعة أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة كوريا، إحدى أبرز الجامعات في كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي العالمي وفتح آفاقٍ جديدةٍ للفرص التعليمية لطلابها. وفي خطوة موازية، أتمّت الجامعة أيضاً الدورة الثانية من "برنامج الدراسة الدولية بالخارج 2026"، الذي يربط الطلبة الدوليين بمنظومة الابتكار الاستثنائية في دولة الإمارات، ومبادرات الاستدامة، والبيئة الثقافية الفريدة للدولة.

وتحدد الاتفاقية مع جامعة كوريا إطاراً منظماً للتبادل الطلابي بين المؤسستين، مما يفتح آفاقاً جديدةً للطلاب للاستفادة من الفرص الدولية. كما تدعم الاتفاقية التعاون الأكاديمي، والتعاون في الأبحاث، وتبادل الثقافات، ما يوفر للطلاب فرصةً لاكتساب تجارب تعليمية متنوعة ووجهات نظر عالمية. وتمثل هذه الشراكة امتداداً لمذكرة تفاهم سابقة بين الجامعتين في مجالات البحث والتبادل الأكاديمي، مما يدعم رسالة جامعة أبوظبي في تعزيز الفرص التي تمنح الطلبة المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في عالم مترابط وسريع التغيّر.

وفي هذا السياق، أعلنت جامعة أبوظبي كذلك عن إتمام الدورة الثانية من "برنامج الدراسة الدولية بالخارج 2026"، وهو برنامج استثنائي استمر لمدة عشرة أيام في أبوظبي والعين ودبي. وتمحور هذا العام حول موضوع "الثقافة، والتقدم الاقتصادي، والاستدامة في الإمارات"، وشارك فيه 37 طالباً من 6 دول. وقدّم البرنامج تجربةً مميزةً تجمع بين التعلم الأكاديمي والزيارات الميدانية لأبرز المؤسسات الوطنية والخاصة مثل الاتحاد للطيران، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وسوق أبوظبي العالمي، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، إلى جانب جولات ثقافية في معالم بارزة مثل متحف اللوفر أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "من خلال مبادرات مثل "برنامج الدراسة الدولية بالخارج" وشراكتنا مع مؤسسات عالمية مثل جامعة كوريا، تقدم جامعة أبوظبي للطلبة تجارب تعليمية واقعية تسهم في تطوير مسيرتهم الأكاديمية، وتربط التعلم داخل القاعات الدراسية بالواقع العملي. وتتيح هذه البرامج للطلبة التفاعل مع بيئات أكاديمية وثقافية متنوعة، مما يعزز تجربتهم الأكاديمية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتبادل المعرفة والتعاون بين الثقافات".

وتم تصميم "برنامج الدراسة الدولية بالخارج 2026" لدعم تطوير الطلبة، بما يعكس تركيز جامعة أبوظبي على تقديم فرص التعلم التجريبي التي تتماشى مع الأولويات الوطنية الأساسية التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031، وأجندة الإمارات للصفر صافي 2050، ورؤية الإمارات للمئوية 2071. من خلال دمج الرؤى الأكاديمية مع التفاعل الثقافي، والشراكات الاستراتيجية، يسلط البرنامج الضوء على دور جامعة أبوظبي في إعداد الجيل القادم من القادة المبتكرين، الذين يمتلكون مهاراتٍ عالميةً ووعيًا ثقافيًا استثنائيًا.

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 1000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والتربية والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 65 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وحلت جامعة أبوظبي ضمن أفضل 250 جامعة في العالم، وفي المرتبة الثانية محلياً و75 عالمياً لجودة البحث العلمي، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية لعام 2026"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في لتميز التدريس في دولة الإمارات. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 70 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف في المركز الثالث في دولة الإمارات من حيث قابلية التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

كما صنفت جامعة أبوظبي في المركز 391 وفق تصنيف كيو اس لأفضل الجامعات العالمية لعام 2026 متقدمة 110 مركزاً، وجاءت في المركز ال5 في دولة الإمارات متقدمة مركزين مقارنة بالعالم السابق.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC). لمزيد من المعلومات عن جامعة أبوظبي، يرجى متابعة حساباتها على إكس وإنستغرام وفيسبوك ولينكد إن ويوتيوب.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع ويبر شاندويك نيابة عن جامعة أبوظبي

ريم الطائي

البريد الإلكتروني: rtaie@webershandwick.com

+971 2 449 4457

-انتهى-

#بياناتشركات