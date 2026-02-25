أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت جامعة أبوظبي عن حصول برنامج ماجستير إدارة المشاريع في كلية الهندسة على الاعتماد الأكاديمي من رابطة إدارة المشاريع، لتصبح بذلك أول جامعة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنال هذا الاعتماد المهني المرموق، في خطوة تعكس مكانتها الرائدة في تطوير تعليم إدارة المشاريع على مستوى المنطقة.

ويأتي حصول كلية الهندسة في الجامعة على هذا الاعتماد المرموق ليؤكد التزام برنامج الماجستير بالمعايير المهنية الدولية المعتمدة لدى رابطة إدارة المشاريع، وانسجامه مع مبادئها المنظمة للجودة والكفاءة والأخلاقيات المهنية. وبموجب هذا الاعتماد، يحصل الطلبة على عضوية طلابية مجانية في الرابطة، تتيح لهم الاستفادة من شبكة علاقات مهنية دولية، ومنشورات متخصصة، ومؤتمرات، وموارد تطوير مهني تدعم انتقالهم بسلاسة من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل. كما يستفيد الخريجون من مسار مُسرّع للحصول على العضوية الكاملة في رابطة إدارة المشاريع بعد ثلاث سنوات من الخبرة بدلاً من خمس، بما يعزز جاهزيتهم المهنية في مراحل مبكرة من مسيرتهم الوظيفية. ويسهم هذا الاعتراف أيضاً في تعزيز تنافسية الخريجين في أسواق العمل المحلية والدولية، ودعم إعداد كوادر وطنية مؤهلة تنسجم مع احتياجات القطاع في دولة الإمارات.

ويُجسّد هذا الإنجاز رؤية جامعة أبوظبي 2027، التي تضع في مقدمة أولوياتها تقديم تعليم معتمد عالمياً، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، ورفع جاهزية الخريجين لسوق العمل، بما يسهم في دعم توجه دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي متطور، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع في القطاعات الاستراتيجية.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: "يمثل حصول جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي من رابطة إدارة المشاريع «APM» إنجازاً نوعياً يعكس التزامها بالتميّز الأكاديمي وبطرح برامج تعليمية تلبي أعلى المعايير المهنية الدولية. كما يعكس هذا الاعتماد الأساس الأكاديمي المتين لكلية الهندسة ومكانتها بين الكليات الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة. وبصفتنا أول جامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنال هذا التميّز، نرسّخ ريادتنا في تعليم إدارة المشاريع، بما يؤكد حرصنا على تزويد خريجينا بمؤهلات معتمدة عالمياً، وكفاءات عملية تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع، ومسار مهني واضح يعزز تقدمهم الوظيفي على المستويين المحلي والدولي".

من جانبه، قال جان لونين، مدير إدارة الاعتماد والتقييم في رابطة إدارة المشاريع: "يعكس هذا الاعتماد الاهتمام المتزايد في دولة الإمارات بتطوير مهارات إدارة المشاريع والارتقاء بمعايير تنفيذها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ومن خلال حصول الجامعة على اعتماد رابطة إدارة المشاريع، فإنها تمنح طلبتها علامة جودة معترف بها، وتسهم في بناء مجتمع مهني متخصص في مجال إدارة المشاريع على المستوى المحلي. كما يدعم هذا الاعتماد تأسيس مسار متكامل لإعداد الكفاءات، منسجماً مع أفضل الممارسات الدولية، بما يخدم جهات العمل والمشاريع الكبرى في المنطقة".

وتُعد رابطة إدارة المشاريع الجهة المهنية المعتمدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، والمسؤولة عن وضع المعايير والأطر المهنية والأخلاقيات المنظمة للمهنة.

ويعزز هذا الاعتماد القيمة الأكاديمية للبرنامج من خلال ترسيخ توافقه مع أحدث الأدوات والمنهجيات والمعايير الأخلاقية في القطاع، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على قيادة مشاريع معقدة في مختلف القطاعات، والمساهمة بفاعلية في دعم أولويات التنمية الوطنية.

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 1000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والتربية والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 65 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وحلت جامعة أبوظبي ضمن أفضل 250 جامعة في العالم، وفي المرتبة الثانية محلياً و75 عالمياً لجودة البحث العلمي، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية لعام 2026"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في لتميز التدريس في دولة الإمارات. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 70 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف في المركز الثالث في دولة الإمارات من حيث قابلية التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

كما صنفت جامعة أبوظبي في المركز 391 وفق تصنيف كيو اس لأفضل الجامعات العالمية لعام 2026 متقدمة 110 مركزاً، وجاءت في المركز ال5 في دولة الإمارات متقدمة مركزين مقارنة بالعالم السابق.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC). لمزيد من المعلومات عن جامعة أبوظبي، يرجى متابعة حساباتها على إكس وإنستغرام وفيسبوك ولينكد إن ويوتيوب.

