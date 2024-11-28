يهدف التعاون إلى إنشاء منشأة اختبار متعددة الاستخدامات لتقنيات الهيدروجين منخفض الكربون وتقنيات استخلاص الكربون واستخدامه التي تم تطويرها حديثاً في المملكة

سيتم تقييم التقنيات التي طورتها أرامكو السعودية للاختبار طويل الأمد في ظل الظروف المناخية في المملكة تمهيداً لنشرها تجارياً في المستقبل

سيتم إجراء التقييم من قبل الشركتين في مركز جالف كرايو للتطبيقات والتكنولوجيا الذي تم إنشاؤه حديثاً

الظهران، المملكة العربية السعودية: وقعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية مع شركة جالف كرايو، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال حلول الغازات الصناعية وإزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لإجراء اختبارات على تقنيات الهيدروجين منخفضة الكربون وتقنيات استخلاص الكربون واستخدامه في ظل الظروف المناخية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، تمهيداً لاستخدامها بشكلٍ تجاري في المستقبل. وتعكس الاتفاقية التزام أرامكو السعودية الراسخ ببناء مستقبلٍ منخفض الكربون من خلال الاستثمار في البحوث وتطوير التكنولوجيا، بما يعزز نمو الأعمال ويدعم تلبية الطلب العالمي على الطاقة، فضلاً عن تمكين خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاقين 1 و2 في الأصول التي تُديرها أرامكو السعودية بالكامل وصولاً إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتُعنى هذه الشراكة بإجراء عمليات التقييم والاختبار الأولي وقبل التجاري على التقنيات التي طورتها أرامكو السعودية حديثاً، وذلك ضمن مركز التطبيقات والتكنولوجيا الذي أنشأته شركة جالف كرايو مؤخراً في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وتعقيباً على هذا الاتفاقية، قال علي المشاري، نائب أعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في شركة أرامكو السعودية: "يساهم هذا التعاون بشكل جوهري في نقل تقنياتنا من مراحلها الأولية إلى المرحلة التالية من التطوير، وتوفير منظومة محلية لتسريع نشر التكنولوجيا وتوظيف الكفاءات والبنية التحتية الموجودة في المملكة."

ومن جانبه، قال المهندس عبد السلام المزروع، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جالف كرايو: "يسرُّنا تدشين أعمال مركز جالف كرايو للتطبيقات والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية في هذا المشروع، والذي سيوظِّف قدرات المركز لتقديم حلول رائدة في مجال تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون وحلول إزالة الكربون المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لأرامكو السعودية."

ويُسهم هذا التعاون في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في مجال إزالة الكربون، فضلاً عن دعم استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز التوطين وبناء القدرات المحلية. ومن المقرر أن تكون منشأة التقييم والاختبار جاهزةً للتشغيل بحلول نهاية عام 2025.

نبذة عن جالف كرايو:

جالف كرايو هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع الغازات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، بإرثِ يمتدُّ سبعين عاماً رسَّخ مكانتها الرائدة في المنطقة في مجال تصنيع وتوريد حلول الغازات الجوية. وتوظِّف جالف كرايو وحدات فصل الهواء واسعة النطاق، وقدراتها الإنتاجية المتقدمة، وشبكة متكاملة من خطوط الأنابيب لتوفير مجموعة واسعة من الغازات، بما في ذلك الأكسجين والنيتروجين والأسيتيلين وثاني أكسيد الكربون والثلج الجاف والهيدروجين وأكسيد النيتروز، بما يلبي احتياجات الصناعة المتنوعة. وبوصفها أكبر مزود لحلول ثاني أكسيد الكربون المستدامة للسوق التجارية في المنطقة، تدعم جالف كرايو بناء اقتصاد الكربون الدائري من خلال تقنيات التقاط واستخدام ثاني أكسيد الكربون، كما تعمل على تطوير تطبيقات لاستخدام الهيدروجين في مجال التنقل والطاقة النظيفة.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم متابعة مستجدات جالف كرايو عبر اللينكدإن والانستغرام، أو بزيارة الموقع الإلكتروني www.gulfcryo.com

نبذة عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءاً من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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