تواصل ثومبي للرعاية الصحية توسيع منظومتها للرعاية المتقدمة بإطلاق إضافتين نوعيتين في مدينة ثومبي الطبية "ثومبي ميديسيتي" بمنطقة الجرف في عجمان، وهما وحدة متطورة للعلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) في مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والجناح الملكي الرئاسي الفخم في مستشفى ثومبي الجامعي.

أقيمت مراسم الافتتاح يوم الأربعاء، 22 أبريل 2026، الساعة 11:00 صباحاً، بحضور ضيف الشرف سعادة يوسف محمد علي النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة- مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (EHS) في دبي، الذي تولّى افتتاح المرفقين رسمياً.

وعقب قص شريط الافتتاح، اصطحب السيد أكبر محي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي، سعادة يوسف محمد علي النعيمي في جولة تعريفية داخل المرفقين الجديدين، حيث اطلع على غرفة العلاج بالأكسجين المضغوط والجناح الملكي الرئاسي عن قرب، وتقابل مع الفريق الطبي .

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب سعادة يوسف محمد علي النعيمي عن تقديره لإسهامات المجموعة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الدولة، حيث قال: "يسعدنا أن نرى النمو الذي حققته مجموعة ثومبي في مجالي التعليم والرعاية الصحية، ولكم كامل دعمنا من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية"، مشيداً بحرص القيادة الدائم على رفع مستوى رعاية المرضى في الدولة.

يعكس ذلك الافتتاح تركيز ثومبي للرعاية الصحية المستمر على تعزيز الخدمات السريرية التخصصية، مع الارتقاء بتجربة المرضى إلى معايير جديدة من الراحة والخصوصية والرعاية الشخصية.

وحدة العلاج بالأكسجين عالي الضغط التى تم افتتاحها ، توفر للمرضى نمطاً علاجياً عالي التخصص. حيث يشتهر هذا النوع من العلاج عالمياً بفاعليته في التسريع بالشفاء والتعافي و التئام الجروح المزمنة، وقرح القدم السكرية، والتعافي بعد العمليات الجراحية، وإصابات الإشعاع. كما يستخدم بصورة متزايدة في إدارة بعض الحالات العصبية مثل السكتة الدماغية، وإصابات الدماغ الرضية، وإصابات الحبل الشوكي، ومتلازمة ما بعد الارتجاج، واضطرابات النوم، وصعوبات التعلّم، والشلل الدماغي.

وفي الوقت ذاته، وضع افتتاح الجناح الملكي الرئاسي في مستشفى ثومبي الجامعي معياراً جديداً في الرعاية الصحية الفاخرة. إذ صمم خصيصاً للباحثين عن الخصوصية والراحة المطلقة، جامعاً بين الرعاية الطبية عالمية المستوى وتجربة الضيافة الراقية، ليلبي تطلعات كبار الشخصيات والزوار الدوليين، وكل من ينشد رعاية استثنائية تتجاوز المألوف.

وفي تعليق السيد أكبر محي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية لمجموعة ثومبي على هذه المناسبة، قال: "يمثل هذا الإطلاق جوهر تطور الرعاية الصحية؛ فلم يعد الأمر مقتصراً على تقديم العلاج فحسب، بل تخطى ذلك ليشمل مراعاة التجربة التى يخوضها المريض مع التقدير والإحترام الذي يحظى به لدينا ، ودقة النتائج. فمن خلال العلاج بالأكسجين عالي الضغط، نقدم حلولاً علاجية متقدمة تسرع بشكل ملحوظ من وتيرة التعافي. وفي الوقت نفسه، يعكس جناح ثومبي الملكي الرئاسي التزامنا بإعادة صياغة مفهوم رعاية المرضى من خلال الدمج بين التميز الطبي الإكلينيكي مع الراحة الشخصية. وتأتي هذه الإضافات لتُرسخ رؤيتنا في بناء نظام صحي أكاديمي شامل، لا يقتصر ريادته على القدرات الفنية والتقنية فحسب، بل يمتد ليشمل التجربة التى يعيشها المريض معنا بشكل متكامل".

وتعد ثومبي للرعاية الصحية أكبر شبكة رعاية صحية أكاديمية خاصة في دولة الإمارات، وتواصل الدمج بين التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي ضمن منظومتها. ويأتي افتتاح هذه المرافق الجديدة ليعزز مكانة مدينة ثومبي الطبية كوجهة رائدة للعلاجات المتقدمة وخدمات التأهيل والرعاية الصحية المتميزة في المنطقة.

يُمثل هذا الحدث محطة بارزة أخرى في مسيرة ابتكار ونمو مجموعة ثومبي في المشهد الصحي بدولة الإمارات.

