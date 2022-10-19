العين: أطلقت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة برامج أكاديمية جديدة منها برنامجي ماجستير في الاتصال وآخر في اللغة العربية وبرنامج بكالوريس في الدراسات البصرية والصناعات الإبداعية بعد اجتيازها مراحل الاعتماد من مفوضية الاعتماد الأكاديمي.

وقال الدكتور حسن النابودة عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية أن إطلاق هذه البرامج الأكاديمية الجديدة النوعية تعكس حرص الكلية على مواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الكلية تحرص باستمرار على تقييم ومراجعة برامجها الأكاديمية عبر لجانها المتخصصة بشكل دوري. واعتبر النابودة أن استحداث ثلاثة برامج أكاديمية منها اثنان في الدراسات العليا "ماجستير اتصال وآخر في اللغة العربية" وبرنامج ثالث وهو بكالوريس في الدراسات البصرية والصناعات الإبداعية يؤكد على مرونة الكلية وأقسامها الأكاديمية ولجانها الأكاديمية في قراءة المشهد الأكاديمي وربطه بتطورات وحاجات سوق العمل، منوهاً إلى أن الكلية مستمرة في إعادة تقييم ومراجعة كل خططها وبرامجها الأكاديمية بما ينسجم مع معايير الاعتماد الأكاديمي وحاجة المجتمع إلى مخرجات ترتقي لخطط الدولة التنموية.

ومن جهته اعتبر الدكتور أحمد المنصوري رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية أن إطلاق برنامجين جديدين في الإعلام على مستوى الماجستير في الاتصال والبكالوريس في الدراسات البصرية والصناعات الإبداعية إنما هو تنفيذ لخطة القسم في التوسع والتطور واستكمال منظومته الأكاديمية في الاتصال والصناعات الإبداعية، فضلاً عن التلبية الحقيقية لمتطلبات الشركاء في سوق صناعة الصحافة والإعلام الرقمي.

ويهدف برنامج "بكالوريوس الآداب في الدراسات البصرية والصناعات الإبداعية" إلى تمكين الطلبة من اكتساب معارف نظرية ومهارات تطبيقية في التصوير الفوتوغرافي، النحت، الرسم، والتصميم الرقمي. بالإضافة الى معرفة واسعة في التقاليد التاريخية العالمية والإقليمية في الثقافة البصرية الإسلامية والشرقية والإفريقية والغربية. ويتيح هذا البرنامج لخريجيه العمل في قطاعات الصناعة الإبداعية العالمية المتنامية مثل مجالات الفنون والتصميم الرقمي والرسوم المتحركة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، أو ريادة الأعمال الإبداعية.

فيما يهدف برنامج الماجستير الذي يحتوي على مسارين (مهني وبحثي) إلى التدريب المتوازن في مهارات الاتصال الجماهيري والمفاهيم وكذلك المناهج البحثية للأفراد المهتمين بالدخول إلى مهن الاتصال الجماهيري، أو ممارسي الاتصال الذين يرغبون في مواصلة التعليم في مجال متخصص، أو الأفراد المهتمين بالبحث والتدريس في مجال الاتصال الجماهيري. مشيراً إلى إن الهدف الرئيسي لبرنامج الماجستير المقترح في الاتصال الجماهيري هو ضمان أن يكون هناك جيل جديد من ممارسي الاتصال على دراية جيدة بتقنيات القرن الحادي والعشرين، وفهم عميق للتخصص مع القدرة على تطبيق هذه المعارف والمهارات في بيئة عالمية.

من جانبه بين الدكتور سيف المحروقي -رئيس قسم اللغة العربية وآدابها- أن برنامج "ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها" يتألف من مسار واحد يجمع بين مباحث اللغة العربية اللغوية والأدبية والنقدية، ثم يتميز تخصص الطالب من خلال الأطروحة العلمية التي يقدمها. وقال المحروقي أنه يُتوقع أن ينجز الطالب درجته العلمية بحدّ أدنى في أربعة فصول دراسية. موضحاً أن البرنامج مطروح للطلّاب والطالبات، وقد تقرر أن يكون الحضور نظامياً ملتزماً بالتقويم الجامعي الرسمي الذي أقرته جامعة الإمارات للطلبة المتفرغين تفرغًا كاملًا أو غير المتفرغين.

وأشار المحروقي إلى أن أهداف البرنامج ومخرجاته تنطلق من رؤية جامعة الإمارات التي تنص على " "الريادة والابتكار في التعليم العالي، والبحث العلمي وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي". ويتطلّع إلى رفد المجتمع بباحثين متميّزين في مجالاتهم، إلى جانب تحقيق الشراكة الفاعلة محلياً ودولياً.

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