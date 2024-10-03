استحوذت الشركة على مجموعة من الأراضي، والتي ستوفر 5000 وحدة سكنية في إمارة دبي، وتخطط لإطلاق 30 مشروعًا بحلول ديسمبر 2025

دبي – الإمارات العربية المتحدة، اُفتتحت شركة ريف للتطوير العقاري الفاخر -وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في دبي- رسمياً، تهدف الشركة إلى إعادة تشكيل المشهد السكني في الإمارة من خلال مفاهيم مُبتكرة ومشاريع تركز على خلق مجتمعات مترابطة.

ستتميز الشقق جميعها في مشاريع عقارات ريف بالحديقة المغمورة الحاصلة على ملكية فكرية حصرية، وهو مفهوم يرمز لحديقة مفتوحة يمكن التحكم بدرجة الحرارة فيها؛ مما يُمكن السكان من الاستمتاع بها على مدار السنة.

استحوذت الشركة على مجموعة أراضي من شأنها توفير 5000 وحدة سكنية في الإمارة، مع مشاريع تبلغ قيمتها حوالي خمسة مليارات درهم إماراتي من المقرر إطلاقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. كما تخطط ريف للتطوير العقاري للكشف عن 30 مشروعاً بقيمة تقريبية تبلغ أربعة عشر مليار درهم إماراتي بحلول 2025.

تستعد شركة ريف للتطوير العقاري لإحداث ثورة في المجال العقاري باستنادها إلى خبرة تمتد لأكثر من عقد في المجال وعدة تعاونات مع عدة شركات كُبرى. كما ستركز الشركة على إطلاق مشاريع فريدة تركز على تطوير المجتمعات وخلق روابط معيشية استثنائية وقوية بجانب العائد الاستثماري العالي للمستثمرين. كما تركز ريف على المناطق سريعة النمو في دبي.

قال سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري الفاخر"تماشياً مع رؤية قائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ دبي كمركز عالمي للابتكار. لقد قدمنا أول تقنية من نوعها "الحديقة المغمورة المكيفة" التي ستصنع ثورة في عالم العقارات على الصعيد العالمي.

وأضاف "أن التزامنا بتقديم عقارات ذات مرافق استثنائية لا تلبي فقط احتياجات اليوم فحسب، بل وتضع في عين الاعتبار متطلبات الغد. ونحن متحمسون لقيادة الطريق في تشكيل مجتمعات نابضة بالحياة من شأنها إثراء جودة الحياة للجميع".

تلتزم شركة ريف للتطوير العقاري بخلق مُستوى معيشي فاخر مُتوفر في متناول يد الجميع. كما ستتميز عقاراتها بمختلف وسائل الراحة الحديثة التي تلبي أنماط الحياة المعاصرة، وتتميز بالكثير من المساحات الخضراء والتقنيات الذكية الحديثة والمباني الموفرة للطاقة والمساحات المشتركة التي تشجع التفاعل الاجتماعي.

استثمرت شركة ريف للتطوير العقاري الفاخر أكثر من أربعين مليون درهم إماراتي في البحث والتطوير لتعزز من قدراتها، وتصبح رائدة في المجال، وفي ابتكار تقنيات تمنح مستثمريها القيمة القصوى لاستثماراتهم.

كما أكدت الشركة أنها ستطلق أول مشروع سكني لها في دبي خلال الأيام المقبلة.

حول شركة ريف للتطوير العقاري

تعتبر شركة ريف للتطوير العقاري في طليعة الابتكار في سوق العقارات في دبي، وهي ملتزمة بتقديم حلول عملية تثري الحياة اليومية. تتخصص الشركة في تصميم منازل عالية الجودة وأنيقة تمزج بسلاسة بين التصاميم المُبتكرة والتفاصيل المدروسة. تم تصميم كل مجتمع من مجتمعات ريف ليكون نابضًا بالحياة ومتصلًا، مما يوفر قيمة استثنائية وخيارًا استثماريًا ذكيًا للمستثمرين.

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