دبي: أعلنت "تي سي إل" TCL للالكترونيات، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والمصنّفة ثاني أفضل علامة تجارية في انتاج أجهزة التلفاز على مستوى العالم، اليوم استعراض مجموعة متنوعة من تقنيات العرض في "معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2025" (CES 2025). ويتضمن ذلك تلفزيونات QD-Mini LED، والشاشات الاحترافية، وأجهزة البروجيكتور الذكية ونظارات "راي نيو إيه آر" للواقع المعزز. وبالإضافة إلى ذلك، تكشف TCL النقاب عن أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن فئات منتجات جديدة، إلى جانب نظام بيئي شامل للمنزل الذكي، مما يؤكد التزامها بتوفير أنماط حياة أكثر ذكاء وصحة وإلهام العظمة على مستوى العالم.

إحداث ثورة في تقنيات العرض

يتم تسليط الضوء على ريادة "تي سي إل" في ابتكار شاشات العرض من خلال تلفزيونها الرائد X11K QD-Mini LED. حيث يعيد هذا الطراز صياغة الترفيه المنزلي عبر أكثر من 14،000 منطقة تعتيم محلية، مما يوفر وضوحاً مذهلاً ودقة بصرية. ويقدم هذا الجهاز، المُعزز بتقنية التحكم في الهالة في جميع النطاقات من TCL، تجربة مشاهدة غامرة حقاً، مما يجعل كل إطار ينبض بالحياة بتفاصيل زاهية. ولاستكمال هذه المرئيات، دخلت TCL في شراكة استراتيجية مع "بانج آند ألوفسن" (Bang & Olufsen)، وهي علامة صوتية فاخرة رائدة، وذلك لتقديم حلها الصوتي المخصص "أوديو باي بانج آند ألوفسن"، الذي يمنح المستخدمين تجربة لا تقل روعة عن المرئيات.

ويمتد هذا التعاون أيضاً ليشمل تلفزيون السلسلة A300 من TCL، وهو خيار راقٍ وأنيق مع تجربة صوتية متميزة. في جناح TCL، يتم استعراض QM891G (X955 MAX) مقاس 115 بوصة من TCL، الذي يعد أكبر تلفزيون بتقنية QD-Mini LED على مستوى العالم، جنباً إلى جنب مع مكبر الصوت Q85، باعتباره الرفيق المثالي لشاشات التلفزيون الكبيرة ذات الأداء الصوتي الغامر. وبالنسبة لعشاق الألعاب، توفر سلسلة الشاشات الاحترافية R83 دقة على مستوى البكسل، مما يعزز الألعاب الغامرة والتميز الإبداعي. وتسلط هذه المنتجات الضوء على تفاني TCL في تلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة، من شاشات التلفاز الكبيرة إلى الحلول الراقية وذات التصاميم المستقبلية.

وتعكس نظارات "راي نيو اكس 3 برو" الذكية وصول عصر الواقع المعزز الحقيقي. وبفضل قوة حوسبة مدمجة، يُلغي هذا الطراز الحاجة إلى أجهزة خارجية، مما يوفر أداءً معززاً ضمن تصميم مدمج وانسيابي. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم TCL جهاز العرض PLAYCUBE، الذي يُعيد تعريف مفهوم أجهزة الإسقاط المحمولة ذات التصميم الأنيق والاستخدام المتعدد.

مزايا ذكاء اصطناعي رائدة واتصال ذكي

من بين الأخبار المثيرة التي تعلن عنها TCL في "معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2025"، تقدم الشركة TCL Ai Me، أول روبوت مرافق معياري مدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. تم تصميم Ai Me بمظهر جمالي ساحر نابض بالحياة وقاعدة كبسولة فضائية قابلة للفصل، وهو منتج تصوري يدمج بسلاسة بين الرفقة والمعيشة الذكية. كما يرتقي بالحياة اليومية من خلال التفاعلات الطبيعية والتجارب الشخصية، والتكيف مع الاحتياجات الفردية وإثراء نمط الحياة للمستخدم بفضل ميزاته الذكية والتفاعلية.

ومن بين الأحدث البارزة أيضاً، من المقرر أن تتكامل سلسلة أجهزة التلفاز الرائدة من TCL مع نموذج "جيميناي" Gemini من جوجل، مع خطط لإطلاق تلفاز جوجل جديد كلياً مزوّد بإمكانات "جيميناي" في عام 2025. وتقدم TCL أيضاً عرضاً توضيحياً تفاعلياً في صالة عرض مخصصة، حيث تكشف النقاب عن مزايا غامرة وذكية بمساعدة نموذج "جيميناي" على تلفزيونها الخاص، مما يَعِد بتحويل الترفيه المنزلي.

ريادة الطريق في الاستدامة والتصميم

يجسد جناح TCL في "معرض الالكترونيات الاستهلاكية" التزامها بالتصميم والابتكار المرتكزان على المستخدم ويتميز بأجواء طبيعية وأنيقة ومزايا صديقة للبيئة. ومن بين أبرز المعروضات في الجناح أجهزة تحكم عن بعد صديقة للبيئة مصنوعة من أوراق الشاي المُعاد تدويرها وأثاث من الورق المقوى بما يؤكد تركيز TCL على الممارسات المستدامة. وتعزيزاً لرؤيتها الخاصة بالمعيشة الذكية والصديقة للبيئة، تقدم TCL أيضاً منتجات مبتكرة مع حلول منزلية ذكية ومستدامة.

ويعيد مكيف الهواء FreshIN 3.0 من TCL تعريف التبريد مع ميزات ترتقي بمعايير الصحة، وتعزز كفاءة الطاقة والراحة. وتتيح فتحة الهواء النقي القابلة للرفع إدخال الهواء الخارجي المنعش، وإزالة الروائح الكريهة وزيادة مستويات الأكسجين في الأجواء الداخلية. وتعمل تقنية توفير الطاقة على ضبط تردد التشغيل بذكاء، بينما يسمح التحكم الصوتي الذكي بالتشغيل بدون استخدام اليدين ودون الاتصال بالإنترنت.

وإضافة لذلك، تعمل ثلاجة "فري بيلت إن" من TCL على تحويل المطابخ العصرية بتصميمها الأنيق والموفر للمساحة وتقنياتها المتطورة التي تعزز حفظ الطعام. وعلى نحو مماثل، توفر أجهزة غسل وتجفيف الملابس P680 حلولاً قابلة للتكديس للمساحات المدمجة، مع تقنية مضادة للتجاعيد ودورات ذات تحكم بديهي لتوفير عناية المثلى بالملابس.

ويشكّل حل إدارة الطاقة المنزلية الذكي (HEMS) جزءاً أساسياً من جهود TCL في تبني الممارسات الصديقة للبيئة، من خلال الدمج بين الألواح الشمسية وحلول تخزين الطاقة والمضخات الحرارية من أجل تحقيق الاستهلاك الفعّال للطاقة.

تعرّف على حلول TCL في "معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2025":

التاريخ: 7 – 10 يناير 2025

الموقع: مركز مؤتمرات لاس فيغاس، القاعة المركزية، الجناح #17704

حول TCL:

تُعد شركة "TCL" إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد روّاد صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءاً من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. قم بزيارة موقع شركة TCL من خلال:https://www.tcl.com/gulf/en

-انتهى-

#بياناتشركات