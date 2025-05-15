"فيلا كوكونت" تُعلن عن توسعها إلى الإمارات العربية المتحدة بافتتاح أول فروعها خارج مصر

المطعم الجديد يحتل موقعاً مميزاً في قلب مركز دبي المالي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 15 مايو 2025: أطلقت شركة "تي إل تي كونسيبتس"، الرائدة في مجال أسلوب الحياة والضيافة وصاحبة بعض أشهر الوجهات في مصر، أول مشاريعها في دبي بافتتاح مطعم "فيلا كوكونت" في مركز دبي المالي العالمي. يقع المطعم الجديد في قلب "جيت أفينيو" بالمركز ويجمع بين المطبخ المتوسطي والترفيه المنسّق والتصميم الفاخر وسط أجواء حيوية. أقيم الافتتاح التجريبي منتصف شهر مايو، حيث استقبل "فيلا كوكونت" ضيوفه لاستكشاف المكان قبل الإطلاق الرسمي.

انطلق "فيلا كوكونت" لأول مرة في مدينة الجونة الساحلية بمصر، وسرعان ما أصبح مرادفًا للفخامة وسحر الشاطئ. ومع ظهوره الأول في دبي، يستعد المطعم لإحداث صدى واسع، جالباً مفهوماً مميزاً للضيافة في مركز دبي المالي العالمي.

"تي إل تي كونسيبتس" :مجموعة رائدة في عالم الضيافة

تأسست "تي إل تي كونسيبتس" عام 2014 على يد أحمد حنفي وميريت علي، وهي مجموعة متعددة التخصصات في مجال الضيافة وأسلوب الحياة. بدأت مسيرتها بإطلاق علامتها الرئيسية "ذا ليمون تري آند كو."، وهو مفهوم لتناول الطعام الفاخر أعاد صياغة ثقافة المطاعم في القاهرة.

ومنذ ذلك الحين، توسعت المجموعة لتصبح شبكة من وجهات فريدة يقودها التصميم وتحتفي بالإبداع والمجتمع والحياة الثرية.

في عام 2024، سجّلت "تي إل تي كونسيبتس" انطلاقتها الدولية بافتتاح "ذا ليمون تري آند كو. أثينز ريفييرا"، الوجهة الموسمية التي نقلت ضيافة المجموعة المميزة إلى اليونان.

والآن، مع إطلاق ’فيلا كوكونت‘ في مركز دبي المالي العالمي، تواصل الشركة توسعها العالمي، مجسِّدة رؤيتها المرتكزة على أسلوب الحياة في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية وديناميكية.

ولا يقتصر "فيلا كوكونت" على كونه مطعماً فاخراً فحسب، بل هو تجسيد حيّ لحسن الضيافة المصرية في قلب دبي، حيث تلتقي الأجواء المضيافة مع طابع الرقي والحيوية. ويتميز مركز دبي المالي العالمي بتنوع تجارب الطعام والترفيه التي يوفرها، إذ يحتضن نخبة من أشهر المطاعم والمفاهيم العالمية، إلى جانب كونه مركزاً ثقافياً وفنياً نابضاً بالحياة.

عندما يلتقي فن الطهي بالرؤية الإبداعية

تشرف ميريت علي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للضيافة في "تي إل تي كونسيبتس"، على التوجّه الطهوي في "فيلا كوكونت". وبالتعاون مع الشيفين اليونانيين ميخاليس نورلوغلو، مدير البحث والتطوير للضيافة بالمجموعة، وبانوس زوكوس، الشيف التنفيذي للمجموعة، ابتكر الفريق قائمة طعام ترتكز إلى تقاليد البحر الأبيض المتوسط وترتقي بنكهات معاصرة.

وبينما سيُقدّم المطعم العديد من الأطباق الكلاسيكية المحبوبة، سيتيح أيضاً أطباقاً جديدة وخاصة بموقعه الجديد، تمنح الضيوف تجربةً ذوقية شيّقة تستحق الاكتشاف. ويتميّز "فيلا كوكونت" بتجربة طهي راقية تُركّز على جودة المكونات، وتُقدّم أطباقاً مبتكرة وغنية بالنكهات، مثالية للمشاركة.

تصميم يكشف أسرار الفخامة

ينتقل "فيلا كوكونت" بسلاسة من أجواء النهار الهادئة إلى ليالٍ نابضة بالحياة، حيث تبدأ التجربة بغداء عمل أنيق وتستمر حتى ساعات المساء المتأخرة وسط عروض ترفيهية حية وموسيقى منسقي الأغاني (الدي جي).

ويتناغم تصميم المكان مع هذا التحوّل بسلاسة، ليمنح زواره أجواءً غامرة تنبض بالحيوية والطاقة على مدار اليوم، وحتى في ساعات الليل المتأخرة.

تم ابتكار التصاميم الداخلية لـ "فيلا كوكونت" بالتعاون مع استوديو "ألكيمي" للهندسة المعمارية، أحد أبرز استوديوهات التصميم في مصر، ، إلى جانب فريق التصميم وتطوير المفاهيم لدى "تي إل تي كونسيبتس". أما تصميم "فيلا كوكونت" فهو تجربة فريدة بحدّ ذاتها، إذ يتمتع بمدخل خاص يعزز من طابع الخصوصية ويمنح الزوّار إحساساً بالابتعاد عن صخب شوارع المدينة. وتنسجم الأسقف العالية مع تفاصيل الديكور المستوحاة من الطبيعة، لتخلق مساحة مفتوحة تنبض بالأناقة وتجمع بين الفخامة والبساطة في آنٍ معاً. بينما تضفي الخامات الطبيعية، مثل الأحجار والمعادن المتنوعة، بعداً ملموساً يثري التجربة البصرية ويعزّز من الأجواء الراقية في كل زاوية.

ذا لافا روم – مفهوم جديد لتجربة فاخرة

وللباحثين عن تجربة أكثر تميزاً، يقدم الركن السري "ذا لافا روم" ملاذاً خاصاً يتسع لـ 30-40 ضيفاً. وصُمّمت هذه المساحة بعناية لتناسب التجمعات المُنسقة والسهرات الخاصة، وتوفّر أجواءً فريدة تُلبي تطلعات من يبحثون عن تجربة تتجاوز المألوف، حيث الخصوصية والرقي في كل تفصيل.

هنا تلتقي الأجواء المتوسطية مع صخب دبي

من المتوقع أن يصبح "فيلا كوكونت" إحدى أبرز الوجهات المرتقبة في المدينة بفضل أجوائه المتوسطية والنابضة، وموقعه الحيوي في قلب مركز دبي المالي العالمي،

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نبذة عن "ذا ليمون تري آند كو.":

تأسست "ذا ليمون تري آند كو." عام ٢٠١٤، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الضيافة، بدأت رحلتها كمطعم وركن مشروبات فاخر على ضفاف نهر النيل. وما لبثت أن توسعت على مر السنين لتضم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تلبي احتياجات أساليب الحياة البسيطة والراقية. وبالإضافة إلى متجرها المميز، تواصل "ذا ليمون تري آند كو." تقديم مشاريع مميزة بدءاً من المطاعم وأركان المشروبات ووصولاً إلى النوادي الشاطئية وفنادق البوتيك والوحدات السكنية.

صُممت جميع وجهات العلامة التجارية بعناية فائقة لتتناغم بسلاسة مع أنماط الحياة الفريدة، مما يجعل كل لحظة فيها مميزة لا تُنسى.

"تي إل تي كونسيبتس" :مجموعة رائدة في عالم الضيافة

تأسست "تي إل تي كونسيبتس" عام 2014 على يد أحمد حنفي وميريت علي، وهي مجموعة متعددة التخصصات في مجال الضيافة وأسلوب الحياة. بدأت مسيرتها بإطلاق علامتها الرئيسية "ذا ليمون تري آند كو."، وهو مفهوم لتناول الطعام الفاخر أعاد صياغة ثقافة المطاعم في القاهرة.

ومنذ ذلك الحين، توسعت المجموعة لتصبح شبكة من وجهات فريدة يقودها التصميم وتحتفي بالإبداع والمجتمع والحياة الثرية.

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