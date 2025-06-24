انضمام 10 خبراء مختصين إلى وحدة الأعمال الجديدة لتقديم الدعم للعملاء من مكاتب الشركة في دبي وأبوظبي والرياض والدوحة

دبي: أعلنت تينيو، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية للرؤساء والمديرين التنفيذيين حول العالم، اليوم، عن إطلاق وحدة أعمال جديدة متخصصة في استشارات المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، ما يمثّل توسعاً استراتيجياً مهماً للشركة في مجال خدمات الاستشارات المالية يُعزز حضورها إقليمياً ويعكس التزامها تجاه عملائها في المنطقة.

وسيتولى قيادة وحدة الأعمال الجديدة ستيليوس ثراسيفولو، الذي انضم إلى الشركة بمنصب مدير عام أول. ويُعد ثراسيفولو من الكفاءات البارزة بخبرة تتجاوز 20 عاماً في قطاع الإنشاءات والمشاريع الرأسمالية. وقد شغل سابقاً مناصب قيادية في شركة ديلويت، كما أمضى 17 عاماً كمدير تنفيذي في واحدة من أبرز شركات المقاولات التي تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. كما أعلنت الشركة أيضاً عن انضمام تسعة خبراء مختصين إلى الفريق التنفيذي لوحدة الأعمال الجديدة.

ستقدم وحدة أعمال المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية استشارات استراتيجية للعملاء في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري والمشاريع الرأسمالية في جميع أنحاء المنطقة من مكاتبها في أبوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرياض في المملكة العربية السعودية، والدوحة في قطر. وتشمل خدماتها تقديم استشارات مستقلة ومتخصصة تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية بدءاً من دراسات الجدوى وإطلاق المشاريع وتخطيط البرامج والمشتريات وإدارة المشاريع، وصولاً إلى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص/ مبادرات التمويل الخاص، وتمويل المشاريع. كما تقدم الوحدة أيضاً الخدمات المتعلقة بإدارة المطالبات والتغييرات (بما في ذلك مطالبات التأخير والتكلفة)، إضافة إلى خدمات تعزيز الحوكمة والرقابة على المشاريع، وإجراء مراجعات دقيقة للأداء التشغيلي وتحسينه.

سينضم فريق وحدة الأعمال الجديدة إلى إدارة الاستشارات المالية الإقليمية في تينيو، التي تشهد نمواً متسارعاً بقيادة كل من ماثيو وايلد وإيلي فاخوري، وبإشراف مباشر من دانيال باترز، الرئيس التنفيذي العالمي لخدمات الاستشارات المالية في شركة تينيو. كما سيتعاون الفريق بشكل وثيق مع نِك ماكدونا، الذي يتولى قيادة قطاع الاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي في الشرق الأوسط، إضافة إلى دوره كرئيس إقليمي لشركة تينيو في المنطقة.

وقال دانيال باترز، الرئيس التنفيذي العالمي لخدمات الاستشارات المالية في شركة تينيو: "يسعدنا للغاية انضمام فريق وحدة الأعمال المتخصصة في المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية إلى الشركة، ما سيسهم في تعزيز حضورنا في قطاع خدمات الاستشارات المالية في المنطقة. يتمتع ستيليوس وفريقه التنفيذي بخبرة واسعة في قطاع المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، والذي يُعد من أكثر القطاعات حيوية في الشرق الأوسط. ويتميز هذا الفريق بخبراته المتعمقة في القطاع ورؤيته المستقلة، ما يتيح له التعامل بمرونة مع مجموعة واسعة من تحديات المشاريع، مثل تلك التي تتطلب تمويلاً خاصاً أو تحتاج مشاركة من القطاع الخاص، إضافة إلى العديد من المشاريع التي يلزمها إعادة هيكلة في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية. وتنسجم هذه القدرات والخبرات تماماً مع طموحاتنا وخدماتنا التي نقدمها لعدد من الجهات والشركات والصناديق الكبرى في المنطقة."

ومن جهته، قال ماثيو وايلد، الرئيس المشارك لفريق تينيو للاستشارات المالية في المنطقة: "نتوقع أن تكون السنوات القليلة المُقبلة مفصلية بالنسبة للعديد من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ في مختلف أنحاء المنطقة، حيث تواجه تلك المشاريع وممولوها تحديات معقدة تتطلب حلولاً ذكية ومبتكرة. ويُمثل انضمام ستيليوس والفريق الجديد تتويجاً لسنوات من التركيز الاستراتيجي الذي بدأ بخبرتنا الواسعة في مجال إعادة الهيكلة، ثم توسع نحو تقديم الاستشارات في مجال الديون، واليوم نعزز خدماتنا للقطاع بخبرات متخصصة وعالية المستوى في مجال الإنشاءت والتطوير العقاري والبنية التحتية. ويمتلك الفريق مجتمعاً خبرة تقترب من 100 عام في المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في المنطقة."

من جانبه، قال ستيليوس ثراسيفولو رئيس وحدة استشارات المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط: "يُشرفني أن أنضم إلى شركة تينيو، وأتطلع إلى العمل مع فريق الإدارة المتميز بخبراته الواسعة ورؤيته المتعمقة. تقوم رؤيتنا على تقديم خدمات استشارية عالية المستوى في قطاع المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، والعمل جنباً إلى جنب مع عملائنا في المنطقة لتقديم حلول عملية وشاملة للتحديات المعقدة التي تواجه مشاريع الإنشاءات مستفيدين من معرفتنا المتخصصة وخبرتنا الواسعة في هذا المجال."

وبدوره قال نيكولاس ماكدونا، الرئيس الإقليمي لشركة تينيو الشرق الأوسط: "يُسعدنا أن نُرحب بستيليوس والفريق الجديد، ونفخر بتوسيع نطاق خدماتنا لنُقدم لعملائنا في المنطقة حلولاً متكاملة لأكثر التحديات تعقيداً".

تضم شركة تينيو اليوم أكثر من 130 من الكفاءات المتميزة في المنطقة، يعملون ضمن خمسة قطاعات رئيسية تشمل: استشارات التواصل الاستراتيجي والاستشارات المالية والاستشارات الإدارية وإدارة المخاطر والاستشارات المتعلقة بالكوادر، انطلاقاً من مكاتب الشركة في الرياض وأبوظبي ودبي وقطر.

نبذة عن "تينيو - Teneo"

تينيو" هي شركة عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية للرؤساء التنفيذيين عبر القطاعين العام والخاص. وتتعاون الشركة مع عملائها في قطاعات مختلفة حول العالم لتخطيط وتنفيذ مبادرات ومشاريع رائدة من شأنها المساهمة في ضمان مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً.

وتقدم الشركة لعملائها خدمات استشارية متخصصة عبر وحدات أعمالها الخمسة وفق نهج مستقل أو متكامل حسب متطلبات العميل واحتياجاته، وتساعد "تينيو" عملاءها عبر رفدهم بحلول استراتيجية فعّالة تضمن لهم استثمار الفرص وتجاوز التحديات الأكثر تعقيداً بدعم من فريقها العالمي وشبكتها الواسعة التي تضم نخبة من كبار الاستشاريين والخبراء عبر قطاعات ومجالات متعددة. وتضم قائمة عملاء "تينيو" عدداً كبيراً من الشركات المدرجة في مجلة "فورتشن 100"، والشركات المدرجة في مؤشر" فوتسي 100"، إضافة إلى العديد من المؤسسات والشركات العالمية المرموقة عبر قطاعات متعددة.

ويشمل نطاق الخدمات الاستشارية التي توفرها الشركة؛ الاتصالات الاستراتيجية وعلاقات المستثمرين والشؤون المالية وإعادة الهيكلة والاستشارات الإدارية، إضافة إلى الاستشارات المتعلقة بالمخاطر المادية والسيبرانية، والتصميم الهيكلي والتنظيمي، والمساعدة في إيجاد المرشحين المناسبين لشغل عضوية مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، هذا إلى جانب تقديم خدمات الاستشارات في مجالات الشؤون الجيوسياسية والحكومية، وحوكمة الشركات والمعايير المتعلقة بالاستثمارات المراعية للمتطلبات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، فضلاً عن الاستشارات ذات الصلة بتحقيق أهداف التنوع والمساواة والشمول.

ويعمل لدى الشركة أكثر من 1600 موظف في أكثر من 40 مكتباً حول العالم، بما في ذلك 120 استشارياً وخبيراً ومتخصصاً عبر مكاتبها في أبوظبي والدوحة ودبي والرياض.

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