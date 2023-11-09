-الوكالة تعيّن مها عياش لقيادة فريقها في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت تيم لويس (TEAM LEWIS) عن افتتاح مكتبٍ جديدٍ لها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يشكل المكتب الـ25 للوكالة.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار تيم لويس باستثماراتها الرامية إلى تعزيز قدراتها العالمية، لتضمن تقديم أفضل الخدمات لعملائها في مختلف أنحاء العالم. ويقدم مكتب تيم لويس الجديد في دبي خدماته إلى نخبة من الشركات الرائدة عالمياً، بما فيها شركة بلاك بيري.

وتتولى مها عياش قيادة فريق عمل المكتب الجديد بعد انضمامها إلى تيم لويس، حيث تتمتع بخبرة كبيرة في مجال تقديم الاستشارات الاستراتيجية إلى العملاء في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك النقل ودعم الأعمال والاستدامة والفضاء. كما تحمل مها عضوية برنامج أبرز الأصوات (Top Voice) على منصة لينكد إن، وهي حاصلة على شهادة الماجستير من الجامعة الأمريكية في بيروت، وتتقن اللغتين الإنجليزية والعربية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت إيفون فان بوخوفن، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى وكالة تيم لويس: "تمثّل دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، ركائز أساسية للعديد من القطاعات العالمية. ويسرنا افتتاح هذا المكتب الجديد في دبي، الذي يشكّل خطوة مهمة في مسيرة عملنا، ويأتي استجابةً لحاجة عملائنا إلى توسيع حضورنا في المنطقة بغرض الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها هذه السوق".

وأضافت: "مها عياش هي خبيرة متخصصة وموهوبة تتمتع بعقلية وخبرات عالمية في مجال الخدمات الاستشارية. ويسعدني التعاون معها لتقديم أرقى الخدمات العالمية إلى عملائنا داخل دولة الإمارات وخارجها".

بدورها، قالت مها عياش: "يسرني الانضمام إلى وكالة تيم لويس، وأتطلع قدماً لبناء فريق عمل موهوب لنعمل معاً على تقديم خدماتنا المتكاملة إلى عملائنا الحاليين، وتوسيع محفظة عملائنا وتنويعها".

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