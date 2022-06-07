تستثمر في تدريب وصقل مهارات الطلاب والمهنيين العمانيين للاستفادة من شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسحابة والبيانات الضخمة والتحليلات لتقديم حلول متطورة للأسواق المحلية والعالمية

مسقط، نيودلهي - افتتحت شركة تيك ماهيندرا، المزود الرائد لخدمات وحلول التحول الرقمي والاستشارات وإعادة هندسة الأعمال، مركز الابتكار والتطوير التكنولوجي في مسقط، سلطنة عمان، والذي سيلبي احتياجات قطاع الاتصالات والنفط والغاز وقطاع البنوك والخدمات المالية والتأمين والطاقة والمرافق والقطاع العام من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات والسحابة وتقنيات الجيل الخامس يوم الأحد 5 يونيو. وهذا يتماشى مع التزام شركة تيك ماهيندرا للاستثمار في صقل مهارات المواهب العمانية المحلية لتولي مشاريع في سلطنة عمان وحول العالم.

حضر مراسم الافتتاح سعادة الدكتور/ علي الشيداني، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ أميت نارانج، السفير الهندي لدى سلطنة عمان، وكبار المسؤولين الحكوميين العمانيين، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الرئيسية في سلطنة عمان وفريق الإدارة العليا لشركة تيك ماهيندرا وعلى رأسهم المدير الإداري والرئيس التنفيذي السيد/ سي بي جورناني.

صرح الدكتور/ علي الشيداني، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً "تعطي رؤية عمان 2040 الأولوية لمستقبل مجتمع قائم على المعرفة حيث يلعب التعليم والبحث دورًا حيويًا للمواطنين. إن كونك متقدمًا على التطورات المهمة في مجال تكنولوجيا المعلومات يتم تجسيده في بيان رؤيتنا، ومركز الابتكار والتطوير التكنولوجي هذا من تيك ماهيندرا هو خطوة في هذا الاتجاه. تعتبر مثل هذه التطورات علامات بارزة في تحقيق النجاح الذي نتخيله في أن نكون دولة قادرة على المنافسة وواحدة من أفضل الدول في الاقتصاد الرقمي في المنطقة. كما أنه يدعم مواهبنا، وصقل مهاراتنا للمنافسة في سوق العمل. "

وصرح السيد/ سي بي جورناني، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة تيك ماهيندرا قائلاً: " أعتقد أن رؤية سلطنة عمان القائمة على ركائز" الناس والمجتمع "و" الاقتصاد والتنمية "و" الحوكمة والأداء المؤسسي "ستحول وتعزز اقتصاد البلاد . يسر تيك ماهيندرا أن تلعب دورًا في هذا السرد الاستراتيجي والدعم في بناء غد مرن لسلطنة عمان، الذي يزدهر على النمو والابتكار، مع التركيز الشديد على تمكين المرأة. كمنظمة عالمية، نحن ملتزمون بصقل المواهب عبر المناطق الجغرافية، وقد تم تبني مبادراتنا بحرارة في سلطنة عمان. سوف يعمل مركز الابتكار والتطوير التكنولوجي هذا على تنمية المواهب العمانية في صناعة التكنولوجيا وسيمكننا من الاستفادة منها في الأسواق عالمياً."

صرح السيد/ رام راماشاندران، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في تيك ماهيندرا ، قائلاً: "لقد كانت صناعة تكنولوجيا المعلومات ثورية في جميع أنحاء العالم - فقد أصبحت نموذجًا لكيفية التحرر الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع روح ريادة الأعمال في بناء صناعة تساهم اليوم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد. تمتلك تيك ماهيندرا بصمة كبيرة في سلطنة عمان ولدينا ثقة في الصناعات المحلية التي عقدنا شراكة معها على مر السنين. يعد مركز الابتكار والتطوير التكنولوجي الذي تم افتتاحه حديثًا أحد التطورات المهمة الأخرى في مساهمتنا في الدولة حيث نستفيد من المواهب الشابة الكبيرة في البلاد".

افتتحت تيك ماهيندرا أيضًا ميكرز لاب (مركز البحث والتطوير) في المركز، والذي سيكون له تركيز استراتيجي على إنشاء بروتوكولات الأنترنت والحلول والخدمات التي تسخر قوة التكنولوجيا لإحداث تطورات مستمرة من شأنها تمكين التحول الرقمي وحلول المؤسسات الذكية والتحول السحابي والبيانات الضخمة والتحليلات.

تؤمن شركة تيك ماهيندرا بفلسفة DigitAll من أجل التحول الشامل للأعمال، كجزء من إطار عمل NXT.NOWTM، الذي يهدف إلى تعزيز "التجربة المتمحورة حول الإنسان"، تركز تيك ماهيندرا على الاستثمار في التقنيات والحلول الناشئة التي تمكّن من التحول الرقمي وتفي بالاحتياجات المتطورة للعملاء.

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