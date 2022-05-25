الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت اليوم تيرتل منت، الشركة الهندية الرائدة في مجال تقنيات التأمين، عن إطلاق أول مكتب لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وبحسب استراتيجية النمو للشركة، يأتي إعلان التوسع هذا منسجمًا مع سلسلة التمويل التي جرت مؤخرًا بقيمة 120 مليون دولار، ليدعم توسع منصتها الرقمية للتأمين المخصصة للمؤسسات وعملها في الشرق الأوسط. وتقدم منصة Turtlefin الحلول التقنية المتكاملة لتمكين خدمات ومبيعات التأمين ورقمنتها من خلال الدعم التقني الشامل للمؤسسات الكبرى كالبنوك وغيرها من الموزعين.

وسيكون مكتب الشركة في دبي بمثابة مركز أساسي لتطوير أعمال تيرتل منت في الشرق الأوسط، حيث تهدف الشركة إلى اغتنام الفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد تطورات متسارعة.

أما منصة Turtlefin فتعمل مع أكثر من 160 ألف مستشار مالي وما يزيد على 50 مؤسسة مالية في الهند والشرق الأوسط، حيث كانت الشركة عام 2020 السباقة في إطلاق إطار العمل لواجهة برمجية التطبيقات. ومنذ ذلك الحين، حققت المنصة تقدمًا ملموسًا في المنطقة واستقطبت إقبالًا واسعًا بعد شراكتها مع المشرق عام 2021، وتخطط حاليًا للعمل مع عدد من المؤسسات والمستخدمين لمساعدتهم بالتوسع في منصة توزيع التأمين.

يتولى السيد لاكسميكانت باوار قيادة المركز الجديد، بعد أن تولى سابقًا عددًا من المناصب في بنك المشرق وشركة عُمان للتأمين في المنطقة، حيث سيعمل مع أميش خير – المدير التنفيذي لشراكات التوزيع. كما تتطلع الشركة لتعيين طاقم متكامل في جميع الإدارات خلال السنة المالية 2023 لدعم عملياتها بالمنطقة.

في تعليقه على الأمر قال ديرندرا ماهيافانشي، المؤسس المشارك لدى تيرتل منت: "تواصل تيرتل منت فلسفتها الرامية إلى تمكين الموزعين والمستشارين الماليين في الهند بينما تعمل على توسعة أعمالها من خلال مجموعة من الحلول التقنية للمؤسسات الكبرى، ونسعى من خلال هذا التوسع لتلبية الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط التي أعربت فيها البنوك عن رغبة متزايدة لتوفير الخدمات الرقمية المتفوقة. لقد أدركنا الحاجة إلى شريك تقني في مشهد الخدمات المصرفية التقليدية بالمنطقة، وهو ما سيسهل الدمج بين الأنظمة المستخدمة وقدرات التقنية المالية الجديدة من أجل توفير تجربة رقمية سلسلة للعملاء. ونتطلع إلى إغلاق تلك الفجوة بفضل منصة Turtlefin التقنية الشاملة ودعم مجتمع مستشاري الخدمات المالية والمصرفية.

وبدوره قال أناند برابوديساي، المؤسس المشارك للشركة: "نرى في منطقة الشرق الأوسط فرصًا هائلة لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لتواكب أحدث المستجدات الرقمية عبر تحسين سلسلة القيمة لديها. وقد عملنا من خلال منصة Turtlefin على رقمنة وتبسيط سلسلة القيمة الكاملة لتوزيع خدمات التأمين بشكل يعود بالمنفعة على جميع الأطراف المعنية. ويعتبر النمو المتواصل للأرقام أكبر شهادة على نجاح منتجاتنا، كما لاقت المنصة إقبالًا ضخمًا من جانب

العاملين في مجال البنوك والمؤسسات المالية والتأمين – إذ انضمت أكثر من 50 مؤسسة مالية ومصرفًا لتستفيد من حلولنا المتميزة إلى جانب أكثر من 45 شركة تأمين في الهند والإمارات."

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نبذة عن تيرتل منت

تيرتل منت هي منصة لتقنيات التأمين انطلقت في الهند عام 2015، وتمكنت منذ تأسيسها من جمع ما يقارب 190 مليون دولار من المستثمرين في جي جي في كابيتال وأميريكان فاميلي فنتشرز وماس ميوتشوال فنتشرز وإس آي جي وبلوم فنتشرز وسيكويا كابيتال إنديا ونيكزس فنتشر بارتنرز ودريم إنكيوبيتر وترايفكتا كابيتال وجنغل في سي والتي انضمت إليها أمانسا كابيتال وفيتروفيان بارتنرز ومارشال وايس في الجولة الأخيرة. تضم شبكة تيرتل منت أكثر من 160 ألف مستشار تأمين وتعمل على تدريبهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإصدار بوالص التأمين بشكل فوري للمشترين عبر منصة تيرتل منت الرقمية المبتكرة وسهلة الاستخدام. تتيح المنصة لمستشاري التأمين بيع وثائق التأمين لعملائهم بلغتهم في جميع أرجاء الدولة وولاياتها ومدنها وبلداتها وتغطي ما يزيد على 15 ألف موقع لتضمن التواصل الكامل. وانضم إلى الشركة مؤخرًا ماهيندرا سنغ دوني كسفير للعلامة التجارية، والذي أطلق حملة # ActiveHoJaao لاستقطاب العملاء.

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