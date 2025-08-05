دبي: أعلنت شركة "تيتان" المحدودة، التابعة لمجموعة "تاتا" والمالكة لعلامة "تانيشك"، عن استحواذها على حصة قدرها 67 % في شركة "داماس للمجوهرات"، العلامة العريقة والرائدة في قطاع المجوهرات الفاخرة، والتي تتخذ من دبي مقرًا لها، مما يرسّخ مكانة "تيتان" في صدارة سوق التجزئة للمجوهرات في منطقة الخليج.

ومن خلال هذه الصفقة الاستراتيجية، تُقدِم شركة "تيتان" المحدودة على خطوة جريئة لتعزيز حضورها في منطقة الخليج. وفي بيان رسمي، أكّدت "تيتان" أن هذه الشراكة تجمع بين اثنتين من أكثر العلامات الموثوقة في قطاع تجارة المجوهرات بالتجزئة، وهما "تانيشك" و"داماس"، تحت مظلة واحدة، في لحظة محورية ضمن استراتيجية التوسّع الدولي للشركة، مما يمهّد الطريق لإعادة رسم ملامح تجربة المجوهرات ضمن سوق التجزئة المنظّمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال السيد "سي كي فينكاتارامان"، العضو المنتدب لشركة "تيتان" المحدودة: "هذه الصفقة تتجاوز كونها مجرد عملية استحواذ، بل تمثل التقاء اسمين أيقونيين بُني كلٌّ منهما على أسس من الثقة والتصميم وفهمٍ عميق لقيمة المجوهرات في حياة الناس. هذا الاستحواذ يعزّز بشكل كبير من حضور "تانيشك" في المنطقة، ويفتح آفاقاً جديدة في واحدة من أسرع أسواق المجوهرات نمواً على مستوى العالم. لكن ما يميّز هذه الخطوة حقاً لا يقتصر على التوسّع والحجم، بل يكمن في التحوّل الجوهري الذي تُحدثه في تجربة العملاء".

وتهدف "تيتان" إلى تلبية احتياجات أكبر فئتين من العملاء في المنطقة – الجالية الهندية (وجنوب آسيا) من خلال علامة "تانيشك"، والعملاء العرب عبر علامة "داماس". ويأتي هذا الحضور الثنائي للعلامتين ليقدّم للعملاء أفضل ما في عالم تصميم المجوهرات، إلى جانب تجربة تسوق استثنائية تجمع بين الذوق الرفيع والثقة التي تمثّلها "تيتان" التابعة لمجموعة "تاتا".

وتم تنفيذ صفقة الاستحواذ عبر شركة عبر "تيتان هولدينغز إنترناشيونال ش.م.ح"، التابعة بالكامل لـ "تيتان" مع 146 متجراً تابعاً لـ"داماس" في كل من دولة الإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان. وبذلك، ترسّخ "تيتان" مكانتها بقوة في صدارة سوق المجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف "فينكاتارامان" في حين ستواصل ’داماس‘ العمل تحت هويتها التجارية الخاصة، فإن هذا التعاون سيُسهم في تقديم مجموعات محسّنة من المجوهرات، وتكاملٍ تشغيلي، وتجربة تسوّق سلسة لعملائنا".

وعلق أليك جريوال، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات المناعي: "لطالما ارتبط اسم ’داماس‘ بالأناقة والتقاليد والحرفية الرفيعة. ومع دعم ’تيتان‘، نحظى اليوم بإمكانية الوصول إلى خبرات عالمية في قطاع التجزئة، ورؤية مستقبلية متقدمة. وستُمكّننا هذه الشراكة من الاستثمار بشكل أكبر في كوادرنا، والابتكار ضمن مجموعاتنا، وتقديم تجربة أكثر تميزاً وعمقاً لعملائنا".

واختتم السيد فينكاتارامان قائلاً: "يمثّل هذا الاستحواذ خطوة جريئة في مسيرتنا نحو التوسّع العالمي، حيث يتيح لنا توسيع حضور ’تانيشك‘ في منطقة الخليج، ونقل خبراتنا في قطاع المجوهرات إلى شريحة أوسع من الجمهور. ومن خلال شراكتنا مع ’داماس‘، نرى فرصة قوية لخدمة الجاليات الهندية والجنوب الآسيوية الكبرى، إلى جانب قاعدة العملاء العرب والدوليين الراسخة التي لطالما كانت داماس حاضنة لها. وبالعمل معاً، نطمح إلى وضع معايير جديدة في الجودة والثقة وتجربة العملاء على مستوى المنطقة".

وجدير بالذكر أن هذه الخطوة تجسّد التزام تانيشق من تيتان الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط، وطموحها في رسم ملامح مستقبل صناعة المجوهرات في المنطقة من خلال مزيج متوازن من الإرث العريق والابتكار والثقة.

نبذة عن "تانيشك":

تانيشك هي العلامة الأكثر شهرة للمجوهرات في الهند من مجموعة "تاتا"، وتعتبر مرادفاً للدقة الفائقة في الحرفية الماهرة، والتصاميم الحصرية، وخدمة العملاء التي لا تُضاهى، وجودة المنتج المضمونة لأكثر من عقدين.

بالنسبة لعلامة "تانيشك"، المجوهرات ليست مجرد منتج، بل هي واحدة من أشكال الفنون، وتعد تشكيلتنا الرائعة من المجوهرات المصنعة من الذهب والماس، توازناً مثالياً بين المهارة الحرفية التقليدية والتصاميم المعاصرة الجذابة. ومع أشكال تجسد الجمال وتحتفي بالمناسبات الخاصة، تسعى "تانيشك" أن تكون جزءاً لا يتجزأ من رحلة الأناقة لكل امرأة. وتأكيداً على هذا الالتزام نحو التميز، مُنحت "تانيشك" لقب العلامة التجارية الأكثر موثوقية للمجوهرات في الهند من قبل الهيئة الاستشارية للأبحاث الموثوقة. تمتلك "تانيشك" حالياً ما يزيد على 340 متجراً في الهند وهي علامة المجوهرات الأكثر موثوقية في الهند والأكثر شهرة لدى العملاء. كما أن لديها أكثر من 15 متجراً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر وسطنة عمان وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية.

يمكنك التسوّق عبر الموقع الإلكتروني: www.tanishq.ae

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