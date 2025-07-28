القاهرة، مصر: تعلن شركة تيتان مصر عن تحقيقها لإنجازين بيئيين رئيسيين، مدعومين باستثمار قدره 227.2 مليون جنيه مصري في عام 2024 في مجال حماية البيئة، وذلك كجزء من تحقيق تيتان لأهدافها المتعلقة بالاستدامة، وتقوية خارطة طريق الشركة لتقليل الانبعاثات الكربونية تماشيًا مع استراتيجية النمو الأخضر لمجموعة تيتان.

تشمل هذه الإنجازات البارزة الحصول على شهادات الإفصاح البيئي (EPDs) لمنتجات الأسمنت لديها (جميع منتجات الأسمنت عبر مصنعيها في الإسكندرية وبني سويف)، والانتهاء بنجاح من تحقيق شهادة ISO لتقرير انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) لعام 2024 وفقًا للمعيار EN ISO 14064-1:2019.

توفر شهادة إعلانات المنتجات البيئية (EPDs) بيانات معترف بها دوليًا ومتحققًا منها من طرف ثالث حول التأثيرات البيئية على المجتمع لمنتجات أسمنت تيتان مصر عبر دورة حياته الكاملة – من وقت استخراج المواد الخام إلى الإنتاج. تمكن هذه الشهادات العملاء من اتخاذ قرارات شراء أكثر استدامة و شفافية وتلبية متطلبات شهادات المباني الخضراء مثل LEED و BREEAM و.EDGE

وصرح عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر قائلاً: "تؤكد هذه الإنجازات التزامنا بالمسؤولية المناخية وشفافية البيانات والتطوير المستمر مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحوتحقيق تيتان مصر لقيادة قطاع مواد البناء نحو مستقبل يتحقق فيه خفض مؤثرللانبعاثات الكربونية."

وأضاف: "إنها تعزز قدرتنا على دعم العملاء في تحقيق أهدافهم المتعلقة بالاستدامة وتقوي خارطة طريقنا الخاصة لتقليل الانبعاثات الكربونية تماشيًا مع استراتيجية النمو الأخضر لمجموعة تيتان. ويتأكد ذلك أيضًا من خلال استثمارنا البالغ 227.2 مليون جنيه في حماية البيئة لعام 2024 والذي يمثل زيادة تقريبية بنسبة 48% مقارنة بنفقاتنا لعام 2023."

وعلق عمرو نادر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة A³ & Co للاستشارات والتميز الصناعي، قائلاً: "لم تعد الشهادات مجرد إجراء للالتزام؛ بل هو معيار للمصداقية. ويسرنا أن ندعم تيتان مصر في هذا التحول الاستراتيجي حيث نقدم الدعم الاستشاري كشريك استراتيجي شامل من إعداد كشف الانبعاثات إلى المراجعة والتدقيق مما يعكس كلًا من الانضباط التشغيلي والالتزام بأهداف الحد من التغير المناخي الرؤية المناخية."

خضعت تيتان مصر لعملية مراجعة صارمة من طرف ثالث لقائمة كشف انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2024 لكلا المصنعين. يوفر هذا خط أساس قويًا للإجراءات المناخية المستقبلية حيث تنفذ تيتان مصر رؤيتها بنشاط من خلال أجندة استدامة مركزة تحقق الاهداف العالمية والتحديات المحلية على حد سواء. وتشمل الجهود زيادة استخدام الوقود البديل وتحسين كفاءة الطاقة والموارد وتقديم حلول بناء منخفضة الانبعاثات الكربونية

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