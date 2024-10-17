دبي،: وقّعت "أوريكس لابز"، المزودة الرائدة للحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة ايدج، مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات، الجهة الحكومية المسؤولة عن حماية البنية التحتية الأساسية والأصول الوطنية من التهديدات السيبرانية، وذلك على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، المقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 18 أكتوبر الجاري. وتُوضّح مذكرة التفاهم كيفية تنسيق جهود المؤسستين ضمن مجال أمن المعلومات والمرونة الرقمية.كما تُركّز على تبادل الرؤى حول المخاطر الأمنية والاستجابة المشتركة لحوادث أمن المعلومات.

وتنطلق المذكرة من خلال تعاون المؤسستين على تقرير "حالة الدولة: مجلس التعاون الخليجي"، الذي صدر أيضاً خلال معرض "جيتكس". ويقدّم التقرير تحليلاً متكاملاً لتحديات الأمن السيبراني في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويشدد على أهمية تنسيق الجهود لتوطيد المرونة السيبرانية في المنطقة وحماية مستقبلها الرقمي.

وقال سوميت دهار، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس لابز: "تجلّى تعاوننا مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات عبر تقرير "حالة الدولة: مجلس التعاون الخليجي" المتعمق. وتاتي مذكرة التفاهم التي أبرمناها اليوم لتعزز هذا التعاون المثمر الذي يضع إطاراً واضحاً لتحسين أمن المعلومات وتعزيز المرونة الرقمية في دولة الإمارات والمنطقة على حد سواء. وعبر مواءمة الجهود، نصبح في مكانة أفضل لمواجهة المخاطر الأمنية وسد الثغرات المحددة سابقاً، إلى جانب حماية البنية التحتية الحساسة والأصول الوطنية من التهديدات السيبرانية الناشئة".

من جهته، أعرب سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن سعادته بالشراكة المستمرة مع "أوريكس لابس" و"ايدج"، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوحيد الجهود في حماية البنية التحتية للأمن الرقمي، سواء على المستوى الوطني أو المنطقة. وأكد سعادته أن الأمن السيبراني يشكل ركناً أساسياً للتحول الرقمي، ويتطلب درجة عالية من المرونة لمواكبة التغيرات السريعة التي تحمل تحديات وتهديدات محتملة، إلى جانب الفرص الواعدة.

ويقدّم تقرير "حالة الدولة: مجلس التعاون الخليجي" تحليلاً دقيقاً لتحديات الأمن السيبراني عبر أنحاء المنطقة، ورؤى أساسية حول المشهد الحالي، ويحدد ثغرات التنفيذ، ويقترح توصيات واضحة وعملية للتحسين. وعلى صعيد أهم، يبرز التقرير الدور الحاسم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تقييم جهود الأمن السيبراني الوطنية والارتقاء بها.

وقام التقرير الأول من نوعه بجمع وتحليل بيانات ضخمة، حيث غطى مليوني مجال في دولة الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت. ومن خلال تحليل أكثر من 13 مليون نقطة بيانات، يُقدّم التقرير فهماً غير مسبوق قائم على البيانات لمشهد أمن البريد الإلكتروني في المنطقة.

وتتخصص "أوريكس لابز" في تطوير برمجيات متقدمة مُصممة لتقييم ومراقبة وحماية وتعزيز بيئات الشبكات بصورة مستمرة. وتركّز منتجاتها الحائزة على عدة جوائز، ومنها جدار الحماية " DNS"، على مجالات مهمة تضم إدارة سطح الهجوم، وتقييم المخاطر ومراقبة وحماية نظام أسماء النطاقات.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

-انتهى-

#بياناتشركات