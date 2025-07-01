أبوظبي،: أعلنت "الطيف"، المزود الرائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والتابعة لمجموعة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إس تي الهندسية" (STELMS)، وهي مجموعة عالمية مقرها سنغافورة وتختص في التكنولوجيا والدفاع والهندسة. وقّع الاتفاقية كل من راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيف، وليم بنغ لي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة " STELMS ". وتهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص أعمال جديدة عبر التعاون في تطوير وتوسيع عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الأنظمة البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل مجالات التعاون الرئيسية بموجب مذكرة التفاهم حلول نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) لتعزيز عمليات الصيانة عبر أدوات متقدمة لإدارة الأصول، وجدولة عمليات الصيانة الوقائية، وتتبّع العمل، وتحسين الموارد؛ وأجهزة قياس ومراقبة الأسطول لتطوير حلول متكاملة تستفيد من "إنترنت الأشياء" (IoT)، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات، وأتمتة ورش العمل من أجل تحسين عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية؛ والاستشارات والتدريب حيث ستشارك شركة STELMS الخبرات التي تتمتّع بها على صعيد الاستشارات والتدريب في مجالات الصيانة والإصلاح والعمرة، مع تقديم حلول هندسية بما في ذلك إعادة التصنيع، وإطالة عمر خدمة المنصّات والمكوّنات.

وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة، وتقديم حلول مبتكرة تدعم استدامة المنصات الأرضية وفعاليتها.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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