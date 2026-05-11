مسقط – وقّع بنك ظفار اتفاقية استراتيجية مع شركة مسندم دبليو سي تي للتطوير لتقديم حلول تمويلية للمستثمرين في مشروع بالم هيلز بمحافظة مسندم، في خطوة تعزز دوره في دعم تملك المساكن وتطوير المجتمعات المتكاملة في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.

وقد جرى توقيع الاتفاقية نيابةً عن بنك ظفار أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والأعمال الحكومية، بينما وقعها من قبل الشركة رائد بن محمد الشحي رئيس مجلس الإدارة وذلك خلال حفل أُقيم بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان. وتنسجم هذه الشراكة مع مبادرة "صروح" التي أطلقتها الوزارة التي تهدف إلى تعزيز الأحياء السكنية المتكاملة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ويقع مشروع بالم هيلز في ولاية خصب بمحافظة مسندم الذي تبلغ قيمته الاستثمارية أكثر من 70 مليون ريال عُماني، ويمتد على مساحة تقارب 650 ألف متر مربع، ويضم نحو 650 وحدة سكنية، ما يجعله أحد أبرز المشاريع الإسكان في المحافظة.

ويُعد بنك ظفار من بين عدد من البنوك العُمانية التقليدية والإسلامية التي عقدت شراكات مع شركة مسندم دبليو سي تي للتطوير لتقديم حلول تمويلية مخصصة للراغبين في تملك المنازل. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل الحصول على الائتمان من خلال حلول مصرفية، بما يتيح للمواطنين تأمين التمويل السكني بسهولة ومرونة أكبر.

ويُصمَّم مشروع بالم هيلز كتنمية حضرية متكاملة تجمع بين العناصر السكنية والتجارية، ويتضمن المخطط الرئيسي مزيجاً من الفلل، والشقق السكنية، إلى جانب مرافق أساسية تشمل جامعة عامة، ومنطقة أعمال، ومركزاً طبياً، ومسجداً، وغيرها من المرافق الداعمة. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال العام الجاري، على أن تقدم البنوك المشاركة مجموعة من خيارات التمويل المرنة المصممة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من الزبائن.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الوطنية الأوسع الرامية إلى تنشيط التنمية السكنية في محافظات سلطنة عمان، وتعزيز فرص الحصول على سكن ملائم من خلال شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

ويجلب بنك ظفار إلى هذه الشراكة سجلاً كبيرًا في تقديم حلول تمويل سكنية مخصصة للمواطنين بأسعار تنافسية وبإجراءات موافقة مبسطة وخدمات استشارية تُوجه الزبائن طوال رحلة تملّك العقار.

كما لعب البنك دوراً محورياً في تعزيز فرص الإسكان من خلال مشاركته في المبادرات المدعومة من الحكومة وتعاونه مع كبار المطورين، إلى جانب تقديم التمويل للمستثمرين المؤهلين في المجمعات السياحية المتكاملة المعتمدة. ومن خلال الجمع بين قنوات التقديم الرقمية والخدمة الشخصية، يواصل بنك ظفار تسهيل تملك المساكن، ودعم الطلب في قطاع العقارات، والمساهمة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الأوسع لسلطنة عُمان.

