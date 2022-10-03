إكسل لندن، المملكة المتحدة - مع استمرار نموّ صناعة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ثمّة شراكات ناشئة من شأنها أن تسلط الضوء على قوة القطاع المتزايدة في المنطقة. آخرها وأكثرها تماشياً مع روح العصر اتفاقية الترخيص الموقعة بين مجموعة الحكير للسياحة والتنمية و"مونباغ إنترتاينمنت". بموجب هذا التعاون ستتمكن مجموعة الحكير من تطوير مراكز الترفيه العائلي "كوكوميلون" في العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يمكن للضيوف وأطفالهم مقابلة "جيه جيه" وأصدقائه والاستمتاع بنهج غير مسبوق للترفيه والمرح.

اختارت مجموعة الحكير أن يكون أول مراكز"كوكوميلون" في المملكة العربية السعودية على أن يليها مراكز أخرى في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل خبرتها الواسعة في مجال التسلية والترفيه، ستحول المجموعة نجاح العلامة التجارية "كوكوميلون" إلى مركز ترفيه عائلي فريد من نوعه للصغار.

"مونباغ إنترتاينمنت" هي شركة ترفيه عالمية حائزة على جوائز مرموقة تقدم بعض أشهر برامج الأطفال في العالم. تتوفر عروض "مونباغ" على أكثر من 150 منصة على مستوى العالم، مما يتيح وصولاً عالمياً منقطع النظير لعروضها ذات الشعبية الكاسحة مثل "كوكوميلون" و"بليبي". تهدف الشركة إلى أن تكون جزءًا طبيعيًا من تنشئة كل طفل، بغض النظر عن الجغرافيا أو الثقافة أو الخلفية. وإذ تلهم الأطفال وتشركهم في رواية القصص الممتعة والمسؤولة، تشجع "مونباغ" على اللطف والتعاطف والتكيف لدى جيل المستقبل.

هذا وقد بنت "مونباغ" مجموعتها معتمدة نهجًا رقمياً متمحوراً حول الجمهور أولاً، وذلك من خلال الاستحواذ على ملكية أعمال شهيرة للأطفال، مولودة في الأصل في الفضاء الرقمي، فاستفادت الشركة من خبرتها الإبداعية والإنتاجية، لتطور هذه البرامج من عروض "يوتيوب" محبوبة إلى امتيازات ترفيهية عالمية.

وقد أعرب السيد محمد عطية عن تفاؤله بشأن هذه الشراكة قائلاً: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع "مونباغ"، وهي علامة ترفيهية واعدة حققت نجاحاً ملحوظاً. نحن في قطاع الترفيه في مجموعة الحكير نعمل على تعزيز محفظة علاماتنا التجارية والحفاظ على مكانتنا القيادية في القطاع".

حافظت مجموعة الحكير على مكانتها الريادية في مجال الضيافة والترفيه منذ عام 1975. فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، توسعت مشاريع المجموعة لتشمل 80 مركزًا ترفيهيًا و35 فندقًا والعديد من دور السينما والمطاعم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. مع التركيز على تقديم جودة استثنائية من خلال الشراكات الاستراتيجية والخبرة المتطورة، تعمل المجموعة على تعزيز عائدات الاستثمار مع النهوض بقطاعي الترفيه والضيافة في أسواقها المستهدفة.

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