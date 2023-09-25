تؤكد نشرة الاكتتاب القادم، التي نشرتها أوكيو لشبكات الغاز في الثامن عشر من سبتمبر 2023، أن طرح أسهم الشركة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي ظل التوقعات بأن تبلغ القيمة السوقية للشركة ما يقارب 606 مليون ريال عماني (بناء على السعر الأعلى من النطاق السعري)، من المتوقع أيضا أن تصبح أوكيو لشبكات الغاز، بعد إدراجها في نهاية أكتوبر 2023، أكبر شركة مدرجة ضمن مؤشر الشريعة لبورصة مسقط. وبطبيعة الحال يتوقف الإدراج في هذا المؤشر على استكمال التقييم الذي سوف تجريه البورصة بعد انتهاء الطرح العام الأولي.

أوضحت أوكيو لشبكات الغاز بالتفصيل في نشرة الإكتتاب الخاصة بها، البيان الصادر عن دار المراجعة الشرعية، وهي شركة استشارات شرعية مرخّصة من مصرف البحرين المركزي، والذي جاء به أنه في تاريخ نشر هذا البيان يعتبر الطرح متوافقاً مع الشريعة الإسلامية بحسب المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). ولقد تم نشر هذا البيان على موقع الشركة الألكتروني.

الجدير بالذكر أن السوق الخليجي شهد ارتفاعًا نسبيًا في أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي على مدار السنوات الخمس الماضية، والذي يرجع بشكل أساسي إلى: (1) وجود شركات من القطاعات المرنة والدفاعية، و(2) الرفع المالي المنخفض نسبيًا للشركات الأساسية المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه، قال الفاضل / خالد بن ناصر القصابي، نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة أوكيو لشبكات الغاز: "لقد أخذنا بعين الاعتبار أثناء التخطيط لهذا الطرح العام الأولي أن يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية"

يأتي طرح أسهم أوكيو لشبكات الغاز للاكتتاب في البورصة عقب توقيعها لاتفاقيات تمويل جديدة في يونيو 2023 مع ائتلاف يضم 16 بنك محلي وإقليمي في يونيو من هذا العام، في صفقة وُصفت بأنها أكبر شراكة للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان.

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