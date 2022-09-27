الدوحة، قطر: عقدت "توطين" ومايكروسوفت شراكة استراتيجية بهدف تسريع التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة في قطر وتحقيق أهداف البرنامج . وتهدف "توطين"، وهو برنامج تقوده قطر للطاقة، إلى دعم نمو الاقتصاد القطري وتنويعه، وجذب الشركات العاملة في مجال المعرفة والتكنولوجيا، وإعداد وتأهيل الموردين المحليين وتعزيز قدراتهم على المنافسة لتلبية متطلبات قطاع الطاقة في دولة قطر.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة بين المهندس عبدالعزيز محمد المناعي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية بقطر للطاقة، والسيدة لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، بحضور السيد عبدالعزيز المفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المدن الصناعية بقطر للطاقة والسيد سامر أبو لطيف، نائب الرئيس لمايكروسوفت العالمية والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي إطار هذا التعاون، ستعمل "توطين" مع "مايكروسوفت" بهدف تطوير المهارات وتسريع التحوّل الرقمي وبناء نظام مبتكر للشركاء.

وبموجب هذه المذكرة، ستركّز توطين ومايكروسوفت جهودهما على أربعة مجالات رئيسية:

1. تنمية المهارات: تنفيذ البرامج التي تهدف إلى بناء قدرات القوى العاملة وإعادة تأهيلها لتمكينها من النجاح في العصر الرقمي والحفاظ على خطط التحوّل الرقمي مثل البرنامج الوطني لبناء قدرات قطاع الطاقة، وبرنامج بناء قدرات قيادات المستقبل الرقمي، وبرنامج “إرادة” للتدريب الوظيفي.

2. التحوّل الرقمي: الإستفادة من إطار عمل تبني سحابة مايكروسوفت لتحسين المواءمة بين استراتيجيات الأعمال والاستراتيجيات التقنية مع خطة اعتماد السحابة لرفع الإنتاجية ودفع الابتكار وتحقيق عمليات أكثر كفاءة واستدامة.

3. نظام مبتكر للشركاء: الاستفادة من برامج مايكروسوفت لتمكين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ذات الكفاءات من الانضمام إلى شبكة شركاء الطاقة المحليين والعالميين الذين يقومون بقيادة الابتكار المسؤول عبر قطاع الطاقة بهدف بناء حلول رائدة للطاقة من أجل خدمة المنطقة والعالم، مثل برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة وسوق مايكروسوفت التجارية.

4. التأثير المستدام: السعي إلى إيجاد حلول مبتكرة لحلّ القضايا الأكثر إلحاحًا في قطاع الطاقة مع التركيز على إدارة الطاقة وخفض الانبعاثات ممّا يسهم في تعزيز السلامة والاستدامة البيئية.

يأتي هذا التعاون بين توطين ومايكروسوفت عقب إطلاق منطقة مراكز البيانات السحابية العالمية في قطر، التي تقدّم خدمات سحابية متقدمة للمطورين والشركات من كل الأحجام لابتكار وتوفير تجارب جديدة للعملاء وتحويل قطاعاتهم وعملياتهم بالإضافة إلى تسريع عجلة الابتكار.

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نبذة عن مايكروسوفت

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز “MSFT" @microsoft) على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد.