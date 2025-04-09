مومباي/ دبي: أعلنت شركة أمبيت عن افتتاح مكتبها للعملاء الخاصين العالميين (أمبيت GPC)، في مركز دبي المالي العالمي المرموق. وتُعد شركة أمبيت الخاصة المحدودة، الشركة المالكة بنسبة 100% لـ "أمبيت GPC"، والتي تُعد من أبرز مزودي الحلول المالية المصممة خصيصاً للأفراد ذوي الثروات الفائقة والمكاتب العائلية. وتدير أمبيت GPC أصولاً تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي، وتخدم أكثر من 1000 عميل من أغنى العائلات في الهند. وتُعرف الشركة بأبحاثها المؤسسية عالية الجودة واستراتيجيات التقديرية الحائزة على جوائز، إلى جانب ابتكاراتها في مجال الصفقات المباشرة وخدمات إدارة الثروات الشاملة، ما جعلها من أبرز الجهات في مجال إدارة الثروات.

ويُعد الكيان الجديد، "أمبيت الدولية المحدودة للخدمات الخاصة"، نتيجة استحواذ استراتيجي قامت به أمبيت على شركة "مونروك للاستثمارات المحدودة"، وهي شركة لإدارة الثروات مرخّصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ومسجلة في مركز دبي المالي العالمي. جرى هذا الاستحواذ في نوفمبر 2024، ويجمع بين خبرة أمبيت في إدارة الثروات والحضور المحلي القوي والقدرات المثبتة لشركة مونروك، مما يخلق منصة تخدم عملاء متنوعين من الهنود غير المقيمين، والمستثمرين الأجانب، والمكاتب العائلية.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال أشوك وادوا، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمبيت: "دخولنا إلى الشرق الأوسط يُعد خطوة مهمة في مسيرة تحول أمبيت إلى علامة تجارية عالمية في مجال إدارة الثروات. النمو الاقتصادي في الهند يفتح أمامنا فرصاً كبيرة، ونحن نعمل على تجهيز أنفسنا بالخبرات والمنصات اللازمة للتعامل مع هذه الفرص على الجبهتين. ومع تزايد الطابع العالمي للثروات الهندية، نلتزم بتوفير وصول سلس لعملائنا إلى حلول مالية عالمية المستوى، أينما كانوا".

وأشارت أمريتا فارماهان، الرئيسة التنفيذية لشركة أمبيت العالمية للخدمات الخاصة، إلى أن: "توسيع وجودنا في مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز مالي عالمي يتماشى مع رؤيتنا لتمكين العملاء من التفكير والتصرف على نحو عالمي، أمر يثير حماستنا. نحن نعي الطلب المتزايد من الهنود المقيمين للاستثمار في الخارج، وكذلك الاهتمام الكبير من الجالية الهندية والمستثمرين الدوليين بالوصول إلى الأسواق الهندية. وتوفر منصتنا المتكاملة في أمبيت لإدارة الثروات جسراً سلساً بين الأسواق الهندية والدولية، مع تقديم رؤانا الفريدة لعملائنا. وبقيادة فريق قوي في مركز دبي، نتطلع إلى بناء علاقات عميقة وطويلة الأمد وتقديم حلول مصممة خصيصاً لإدارة الثروات".

وبالانسجام مع فلسفة أمبيت GPC الأساسية "الحكمة هي الثروة الحقيقية"، ستقدم شركة "أمبيت الدولية المحدودة للخدمات الخاصة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصاً منتقاة عبر جميع فئات الأصول. ويضم الفريق القيادي في دبي ديجفيجاي سينغ، الذي يمتلك خبرة تفوق 20 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بما في ذلك قيادة فرق عالية الأداء في الهند ودبي، بجانب شانتي كاليابان، التي تتمتع بخبرة لا مثيل لها في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، اكتسبتها من خلال قيادتها لمؤسسات عالمية، وعملها السابق كمديرة تنفيذية أولى لشركة مونروك للاستثمارات.

حول مجموعة أمبيت:

تُعد أمبيت من أبرز شركات الاستشارات المالية والاستشارية في الهند، وتشتهر بحكمتها التجارية. تشمل خدمات أمبيت: الخدمات المصرفية الاستثمارية (التمويل المؤسسي وأسواق رأس المال)، إدارة الأصول، إدارة الثروات، الأسهم المؤسسية (البحوث والمبيعات والتداول)، وشركة تمويل غير مصرفية تركز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. تركز الشركة على تقديم حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها، استناداً إلى فهم عميق للاقتصاد الهندي وقوى السوق، وأبحاث غير مسبوقة، ونهج يتمحور حول العميل. يقع المقر الرئيسي لأمبيت في مومباي، ولها مكاتب في مدن رئيسية في الهند وسنغافورة. لمزيد من المعلومات، والاطلاع على التراخيص التنظيمية، يُرجى زيارة: www.ambit.co.

تُعد شركة أمبيت العالمية للخدمات الخاصة الذراع المتخصص بإدارة الثروات ضمن مجموعة أمبيت، والمكرّسة لتقديم حلول مالية مخصصة للأفراد ذوي الثروات الفائقة، والعائلات، والمؤسسات. ومع توسع الحضور العالمي، تتخصص أمبيت GPC في استراتيجيات استثمار مصممة حسب الطلب، والحفاظ على الثروات، والتخطيط المالي عبر الحدود، لتمكين عملائها من تحقيق أهدافهم المالية في مختلف المناطق الجغرافية.

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