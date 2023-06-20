أنشأت 11 موقعاً جديداً للأبراج، وتفقدت 1000 موقع آخر

الرياض: أنهت "توال"، الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، جميع تحضيراتها لموسم الحج 1444هـ عبر تدعيم خدماتها لتمكين مشغلي شبكات الاتصالات من تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ولجان الحج.

حيث عززت "توال" قدرات جميع مواقع الحج المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن. وكان من بين الأعمال التحضيرية للشركة تنفيذ 1000 عملية تفقد لشبكتها من الأبراج، إلى جانب إجراء أنشطة الصيانة في جميع مواقع الحج. ولتعزيز مستويات الأمان، جرى تركيب أكثر من 100 معدة احتياطية للطوارئ مع تخصيص أكثر من 120 فنياً ميدانياً؛ لضمان الحفاظ على جودة الخدمات. وأجرت الشركة عمليات تحديث على 500 موقع لمواكبة نمو حركة الاتصالات، إلى جانب ترقية أكثر من 300 موقع لتلبية متطلبات العملاء على خدمات الجيل الخامس.

ومن أجل تمكين العملاء من مشغلي شبكات الاتصالات من تقديم خدماتهم لتعزيز رحلة ضيوف الرحمن، أنشأت "توال" 11 موقعاً جديداً للأبراج؛ لتحسين التغطية وزيادة السعة الاستيعابية. وتلتزم الشركة بتوفير الموارد اللازمة؛ لضمان تقديم الدعم اللوجستي بأعلى مستويات الجودة.

أما من الناحية اللوجستية، فقد قامت الشركة بتزويد فرق العمليات الميدانية بمجموعة من الدراجات النارية والسكوترات الكهربائية، الأمر الذي يساعد على التنقل بسرعة وتوفير سلاسة أكبر للحركة ضمن المشاعر المقدسة والمناطق المكتظة، إلى جانب الحد من انبعاثات الكربون وحماية البيئة.

وإضافة إلى التعاون مع لجان الحج لتسهيل عملية التنقل للفرق الميدانية وكوادر المساندة، شرعت "توال" في إجراءات مكثفة من عمليات المراقبة وإصدار التقارير. كما وضعت الشركة خططاً لضمان الجاهزية التامة لأية حالات طارئة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس قطاع العمليات التشغيلية في شركة "توال"، المهندس سعيد الشهري: "بوصفنا شركة رائدة في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، فإننا نؤدي دوراً محورياً في ضمان دعم مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة في المشاعر المقدسة، وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء وتلبية احتياجاتهم. وتبرز الأهمية القصوى لذلك في هذا الوقت من العام بالذات. لقد بذلنا جهداً إضافياً من أجل التحضير لموسم الحج من خلال تحديث وترقية مواقع الأبراج في المشاعر، إلى جانب تطبيق أفضل الإجراءات اللوجستية لتدعيم البنية التحتية لشبكات الاتصال وتعزيز رحلة الحجاج".

وتعد توال شركة سعودية رائدة في مجال البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمتلك أكثر من 16،000 برج اتصالات في المملكة. كما أنها تقدم خدمات وحلولاً مبتكرة لهذا القطاع الحيوي الذي ينمو بتسارع. وتهدف "توال" إلى قيادة مستقبل التحول التقني في المملكة عبر توفير خدمات نموذجية للعملاء الباحثين عن بنية تحتية موثوقة، وذلك لضمان بيئة مثالية تلبي احتياجاتهم. وتعمل "توال" على تعزيز ومشاركة مزايا البنية التحتية مع عملائها لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتقليص التكاليف، إلى جانب الحد من الآثار السلبية على البيئة. وتعد الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتسعى إلى توسيع نطاق تغطياتها من في أسواق أخرى.

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