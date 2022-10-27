الرياض: وقعت "توال"، الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية, الوجهة الناشئة على ساحل البحر الأحمر، اتفاقية شراكة استراتيجية لتصبح توال بموجبها الشريك الاستراتيجي لتوفير حلول شبكة الاتصالات داخل المدينة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تحسين تغطية شبكات الاتصالات وتعزيز كفاءتها داخل المدينة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

وبموجب هذه الاتفاقية أيضاً، ستستحوذ "توال" على جميع الأبراج المملوكة من قبل المدينة ، ومواقع التغطية داخل المباني (IBS)، وذلك لإدارتها وتشغيلها مع مزودي خدمات الاتصالات.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي تنعقد في الرياض خلال الفترة 25 وحتى 27 أكتوبر، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة توال المهندس محمد الحقباني، والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية السيد سيريل بيايا.

وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة توال المهندس محمد الحقباني عن شكره وتقديره لإدارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعكس أهمية الخدمات التي توفرها الشركة وتساهم في تعزيز استراتيجيتها لتوسيع نطاق عملياتها الجغرافية لتشمل جميع مناطق المملكة.

وأضاف الحقباني: "تعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إحدى أهم المدن الذكية والواعدة في المملكة، وواحدة من أهم المشاريع الاقتصادية الحيوية، ونتطلع لأن تساهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق عملياتنا وخدماتنا، وزيادة عدد الأبراج التي تمتلكها الشركة في جميع مناطق المملكة. وما من شكٍ بأن هذه الشراكة تؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به "توال" في تدعيم البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتوظيف أحدث التقنيات لخدمة عملائنا وشركائنا، حيث نسعى دوماً إلى تعزيز قدراتنا، وتلبية الطلب على خدمات الاتصالات، إضافة إلى دعم التحول الرقمي للمملكة، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030".

من جهته، صرح السيد سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية قائلاً: "نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع "توال" التي تهدف للارتقاء بشبكة الاتصالات بالمدينة الاقتصادية لأعلى المعايير المعتمدة، تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة للمدينة الاقتصادية بتمكين أفضل المشغلين والمتخصصين من أصحاب الخبرة للمساهمة في تطوير المدينة الاقتصادية، والارتقاء بها كمنصة جاهزة لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة".

وأكد سيريل أن تعزيز شبكة الاتصالات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية سينهض بالإمكانات الصناعية والاقتصادية للمدينة الاقتصادية، وسيعزز قدرتها على احتضان مبادرات رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفاتها الطموحة.

وتعد "توال" الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تقدم أحدث الخدمات والحلول لهذا القطاع الحيوي الهام والمتسارع في النمو. وتهدف الشركة إلى تمكين التحول التقني القادم في المملكة، من خلال تقديم خدمات نموذجية لعملائها الباحثين عن بنية تحتية موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى ضمان البيئة المثالية لتلبية احتياجاته

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نبذة عن (توال):

تُعتبر (توال) الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتقدم أحدث الخدمات والحلول لهذا القطاع الحيوي الهام والمتسارع في النمو. وتهدف (توال) إلى الريادة في تمكين التحول الرقمي في المملكة، من خلال تقديم خدمات نموذجية لعملائها الباحثين عن بنية تحتية موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى ضمان البيئة المثالية لتلبية احتياجاتهم. وتعمل (توال) على تعزيز مشاركة البنية التحتية لتمكين عملائها من تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل النفقات، والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة. وتُعد الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات بالمملكة، وتطمح لتوسيع نطاق خدماتها لتغطي منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

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