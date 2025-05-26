بيع كافة الوحدات السكنية في "والدورف أستوريا ريزيدنسز" — أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة تجارية مرموقة في جزيرة ياس — محققاً مبيعات بقيمة 850 مليون درهم

تصدّر المشترون من جنسيات الإمارات والمملكة المتحدة والصين قائمة المشترين، بينما ساهم المشترون الدوليون والمقيمون في الدولة بنسبة 76% من المبيعات

بلغت نسبة المشترين الذين يمتلكون عقاراً للمرة الأولى في أحد مشاريع الدار 70% من المبيعات

أبوظبي، الإمارات: أعلنت مجموعة الدار عن بيع كافة الوحدات السكنية البالغ عددها 133 وحدة في "والدورف أستوريا ريزيدنسز"، أول مشروع سكني يحمل علامة تجارية مرموقة في جزيرة ياس، وذلك خلال يوم الإطلاق. وقد سجّل هذا المشروع الفاخر مبيعات بقيمة 850 مليون درهم.

وشكّل المشترون الدوليون والمقيمون في الدولة نسبة 76% من إجمالي المبيعات، بينما مثل المشترون الإماراتيون نسبة 24%. كما شهد المشروع إقبالاً كبيراً من جانب المشترين من جنسيات المملكة المتحدة والصين، مما يعكس جاذبية جزيرة ياس المتنامية على الصعيد الدولي باعتبارها أحد أبرز الوجهات الرائدة في المنطقة.

وشكل المشترون تحت عمر 45 عاماً نسبة 66% من المشترين، مما يسلّط الضوء على الطلب المتزايد بين فئة الشباب على خيارات السكن الفاخر المستوحاة من عالم الضيافة. ومثل المشترون الذين يتملكون عقاراً للمرة الأولى في أحد مشاريع الدار نسبة 68% من المبيعات، ما يعكس تنامي جاذبية المشاريع السكنية التابعة للمجموعة.

ويمثّل هذا المشروع أول حضور لعلامة "والدورف أستوريا" الشهيرة التابعة لمجموعة "هيلتون" في أبوظبي، ليضع بذلك معياراً جديداً لأسلوب الحياة الراقية في الإمارة.

وتعليقاً على أداء المبيعات، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "يمثل الإقبال اللافت على مشروع والدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس وبيع كافة وحداته إنجازاً آخر يُضاف إلى سجّل نجاحات الدار، كما يؤكد الجاذبية المتنامية لجزيرة ياس باعتبارها وجهة متميزة للاستثمار وأسلوب الحياة الراقي. ويعكس النجاح الكبير لهذا المشروع – باعتباره أول مشروع سكني يحمل علامة تجارية عالمية في الجزيرة – الطلب القوي والمتنامي على خيارات السكن الفاخر المستوحاة من عالم الضيافة، إلى جانب المكانة المرموقة التي تتمتع بها علامة والدورف أستوريا".

يضم مشروع "والدورف أستوريا ريزيدنسز" مجموعة حصرية من الوحدات السكنية المفروشة بأسلوب راقٍ وتصاميم فارهة، تتنوع بين شقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، ووحدات دوبلكس، ووحدات بنتهاوس فاخرة من أربع غرف نوم. ويتميّز هذا المشروع بموقعه الاستراتيجي الذي يطل على ملعب الغولف الأيقوني "ياس لينكس"، حيث سيستمتع القاطنون بإطلالات بانورامية خلاّبة تجمع بين المساحات الخضراء الوفيرة في ملعب الغولف وحلبة "ياس مارينا" العالمية، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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